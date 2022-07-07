Один из препаратов для лечения СМА официально появился в РФ

Препарат «Золгенсма», который применяется для лечения спинальной мышечной атрофии, официально появился в России. Об этом сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на оператора системы маркировки «Честный знак».

«Первые упаковки «Золгенсма» получили маркировку и поступили в гражданский оборот. Это следует из данных системы «Честный знак». Три упаковки препарата уже использовали столичная Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей», – информирует оператор.

Отмечается, что Минздрав зарегистрировал препарат в РФ в прошлом году. Это одно из трех существующих в мире лекарств, которые применяют при СМА – для ребенка достаточно всего одного введения «Золгенсма». Стоимость одной дозы препарата составляет более чем два миллиона долларов.