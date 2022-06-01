РБК: Путин отправил в отставку пять генеров и одного полковника полиции

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку пять генералов и одного полковника полиции. Об этом со ссылкой на указ главы государства сообщил РБК. Подлинность документа подтвердил источник издания, близкий к МВД.

«Президент освободил от занимаемой должности начальника управления МВД по Владимирской области генерал-майора полиции Василия Кукушкина, заместителя начальника главного управления МВД по Алтайскому краю (начальника полиции) генерал-майора Александра Лааса, начальника управления МВД по Ярославской области генерал-майора Андрея Липилина, начальника оперативного управления МВД генерал-майора Александра Удовенко, замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД генерал-майора Юрия Инстранкина, а также первого заместителя начальника Экспертно-криминалистического центра МВД полковника полиции Эмиля Мусина», - говорится в сообщении СМИ.

Источник РБК объяснил отставку высокопоставленных полицейских обычной кадровой ротацией в министерстве.