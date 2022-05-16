Руководство McDonald's решило продать свой бизнес в РФ

Компания McDonald's окончательно покидает российский рынок – об этом сказано в оповещении, опубликованном на портале PR Newswire. Отмечается, что руководство сети приступило к продаже бизнеса в сегменте РФ.

«Спустя более 30 лет работы в этой стране McDonald's Corporation объявила, что уйдет с российского рынка и начала процесс продажи своего российского бизнеса», – указано в сообщении.

ТАСС при этом сообщает, что компания продолжит работу в России под новым брендом в середине июня, сохранив коллектив, сеть ресторанов и меню.