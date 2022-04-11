Инфляция в России в 2022 году составит 22%, дал прогноз Всемирный банк

Всемирный банк опубликовал доклад с прогнозами для экономик Европы и Центральной Азии. На фоне санкций ВВП России может снизиться в 2022 году на 11,2, предполагают в организации. В 2023 и 2024 годах ожидается рост ВВП России на 0,6% и 1,3% соответственно.

По оценке ВБ, Россия «уже погрузилась в глубокую рецессию». В докладе говорится, что «суровые последствия уже введенных санкций» приведут к падению экономики страны во многом из-за сокращения внутреннего спроса.

Всемирный банк прогнозирует в России в 2022 году сокращение инвестиций на 16,9%, экспорта — на 30,9%, импорта — на 35,2%. Инфляция может вырастет до 22%, а доля людей за чертой бедности — с 11% до 12,8%.