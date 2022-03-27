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​«Ашан» будет кормить

Сеть продуктовых гипермаркетов «Ашан» продолжит свою работу в России

​«Ашан» будет кормить
Фото: pixabay.com

Французские гипермаркеты «Ашан» не уйдуи из России: об этом со ссылкой на французские СМИ сообщает It’s My City. Издание передает слова генерального директора предприятия Ива Клода, который заявил, что, несмотря на конфликт России и Украины, компания продолжит выполнять свою главную миссию — кормить население обеих стран.

«Мы уверены, что, оставаясь, мы помогаем нашим сотрудникам и гражданскому населению. Наша цель — быть полезными везде, где мы находимся», — добавил бизнесмен.

Российский «Ашан» сегодня — это 231 магазин с 30 тысячами сотрудников.

Заметим, что именно французские предприятия не торопятся уйти с российского рынка: ранее siapress.ru сообщал, что не собирается сворачивать свою деятельность сеть строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен» (один из ее основных конкурентов — немецкий OBI это уже сделал). В своих решениях руководители крупного бизнеса из Франции придерживаются собственных соображений: ранее к этому их призвало правительство Франции.


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Сегодня в 12:15, просмотров: 183, комментариев: 0

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