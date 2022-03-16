Туроператоры прогнозируют рост цен на летний отдых в России до 30%

Отдых в России летом 2022 года может подорожать на 10-30%, прогнозируют туроператоры. Некоторые отели уже объявили о повышении стоимости услуг, другие же из-за роста цен на продовольствие предложили туроператорам продавать только размещение с возможностью оплатить питание на месте, пишет «Интерфакс туризм».

«Мы прогнозируем увеличение стоимости путевок на 10-20%, некоторые игроки ожидают роста на 30%. Пока мы не видим увеличения стоимости, хотя есть отели, которые нам уже присылают об этом информацию. Но это пока, сейчас все заняли выжидательную позицию и если дальше будут расти цены, то, соответственно, отельеры вынуждены будут поднимать стоимость», — сообщила замгендиректора туроператора «Мультитур» Маргарита Назарова.

Рост цен на 10–30% также прогнозирует президент группы компаний Atelika Hotel Group Алексей Высоканов. По его словам, цены на отели высокого уровня, которых в России традиционно не хватает, будут повышаться заметнее. «Так было и в пандемию — отели 4-5* повысили цены чуть ли не в два раза», — напомнил он.

По оценке Высоканова, для развития внутреннего туризма в условиях кризиса необходимо увеличивать номерной фонд, в том числе с помощью создания глэмпингов, мотелей и отелей из быстро возводимых конструкций. А также по примеру Турции создавать с нуля новые курортные зоны с инфраструктурой, рассчитанной на туристов. Кроме того, серьезной проблемой российских объектов размещения остается качество сервиса и нехватка подготовленного персонала, особенно линейного — горничных, поваров и других сотрудников.