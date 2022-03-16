200 тысяч россиян могут лишиться работы из-за ухода из страны компаний

Более 200 тыс. человек работают в международных компаниях, ранее заявивших о частичном или полном уходе из России в связи с «военной спецоперацией» в Украине. Такие расчеты предоставил Forbes.

Издание отмечает, что число компаний, заявивших об уходе, продолжает расти. Однако об окончательном прекращении работы в России пока заявили немногие: чаще всего речь идет о приостановке продаж, поставок и обслуживания клиентов, а местные сотрудники продолжают хотя бы частично получать зарплату. Большинство компаний, имеющих в России заводы и фабрики, об их остановке пока не заявляют. Правда, многие из них все равно простаивают из-за срыва поставок комплектующих, пишет Forbes.

Крупнейший работодатель из заявивших об уходе компаний — McDonald’s. В России в сети ресторанов быстрого питания работает 62 000 человек. Шведская IKEA на три месяца закрыла все российские магазины, а также остановила местное производство и закупки у местных подрядчиков. Увольнять 15 000 сотрудников ИКЕА пока не стала — все три месяца они будут работать с сохранением зарплаты. Аналогично поступила испанская Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и др.), приостановив работу 502 российских магазинах, а также онлайн-продажи.

Ситуация с автопромом выглядит так: деятельность в России свернули концерн Volkswagen, компания Nissan и др. В то же время производственные площадки Renault в Тольятти и Ижевске, заводы японской Toyota и корейской Hyundai в Санкт-Петербурге о выходе с российского рынка компании пока не объявляли, хотя и приостановили работу из-за нарушения логистических цепочек.