Аферисты предлагают проверить россиянам сохранность банковских данных и воруют их

Мошенники придумали очередную схему обмана: они предлагают россиянам проверить свои банковские данные на момент слива в сеть с помощью фейкового сайта. На самом же деле люди собственноручно передают информацию злоумышленникам.

На ложных интернет-ресурсах пользователям предлагают ввести данные своих карт, якобы для проверки того, не попалили они в руки злоумышленника. Сервис использует максимально циничный подход. После ввода своих платежных данных пользователь передает свои данные мошенникам, списание средств с карты может произойти сразу.

«Роскачество напоминает пользователям, что единого официального сервиса по проверке скомпрометированных банковских карт не существует! Все подобные сервисы в сети являются мошенническими. Не вводите данные карты на сомнительных сайтах или не диктуйте их при телефонном разговоре с потенциальным мошенником», – старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества подчеркивает Сергей Кузьменко.