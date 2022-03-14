Югорчанина признали виновным в смертельном избиении на почве ревности

Житель Кондинского района признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью на почве ревности, повлекшего смерть потерпевшего. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО, преступление произошло 28 мая 2021 года. По данным следствия, осужденный, будучи пьяным, приревновал свою сожительницу к ее знакомому и нанес ему не менее пяти ударов кулаком, а также удар ногой в область головы. От полученных травм потерпевший скончался через непродолжительное время во дворе дома.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник перенес тело в свой гараж, а после наступления темноты – перетащил на территорию заброшенного домовладения, где закопал в грунт. А ночью 6 июня он перевез тело к берегу озера Чахомятское, расположенное недалеко от поселка, и снова закопал в грунт.

Суд приговорил югорчанина к 8 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Приговор не вступил в законную силу.