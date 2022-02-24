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Путин объявил о начале военной операции на Донбассе

Президент РФ заявил о начале спецоперации по просьбе ДНР и ЛНР

Путин объявил о начале военной операции на Донбассе
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» сообщил о начале военной спецоперации на Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР. Президент также отметил, что в планы страны не входит оккупация земель Украины и призвал ее солдатов сложить оружие и «идти домой».

«Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Ни у кого не должно быть сомнения, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому и ужасным последствиям для потенциального агрессора», – сообщил Путин.


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Сегодня в 09:14, просмотров: 126, комментариев: 1
Комментарии:
Местный
Сегодня в 09:46
Так и вижу как бойцы ВСУ сложили оружие и разбрелись по хатам дожидаться военного трибунала

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