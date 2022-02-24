Президент РФ заявил о начале спецоперации по просьбе ДНР и ЛНР

Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» сообщил о начале военной спецоперации на Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР. Президент также отметил, что в планы страны не входит оккупация земель Украины и призвал ее солдатов сложить оружие и «идти домой».

«Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Ни у кого не должно быть сомнения, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому и ужасным последствиям для потенциального агрессора», – сообщил Путин.