Депутат Думы Сургута − о том, какие вопросы звучат на очных встречах с избирателями и почему глобальные темы отходят на второй план

После паузы длиной в несколько лет депутаты Думы Сургута снова выходят к жителям на очные встречи. О том, какие темы звучат чаще всего, как выстраивается работа с наказами и почему не все городские проблемы решаются быстро, рассказал председатель комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию Владимир Клишин.

− В Сургуте вернулись очные встречи с избирателями. Почему это важно?

− Несколько лет, по-моему, года три, наверное, встречи не проводились. И почему это важно? Ну, нет ничего лучше, чем живое общение с человеком: не через мессенджер, не через сообщения, а просто сесть и поговорить о том, что людей волнует. Поэтому я считаю: решение такое хорошее, правильное.

Что людей волнует? Как всегда, человека волнует одно и то же − то, что находится рядом с домом. И мы можем спокойно поговорить о насущных делах по микрорайону.

И еще один большой плюс − когда люди говорят, что депутаты активничают только тогда, когда предвыборная кампания идет, а здесь никто не прячется, все открыты, готовы к живой беседе, приглашаем людей.

К сожалению, не так много их пришло на эти встречи. Видимо, потому что, может быть, их давно не было − это свою роль сыграло, − а может быть, так хорошо работают депутаты, что особо вопросов у кого-то и нет. В чем я, наверное, сомневаюсь: вопросы всегда есть.

− Это правда. А сами вы соскучились по очным встречам? Вы же ее уже провели? Как это было?

− Мы встречу свою провели. Насчет «соскучились» − мы все равно с людьми встречаемся, но не в таких количествах, поэтому стараемся разговаривать с людьми, бывает, на микрорайоне. На встрече посидели, поговорили, представили в презентационной форме то, что мы проделали.

Причем отчитывались мы не за последний год, а решили сразу отчитаться за тот период после избрания, пока мы не встречались. Подготовили слайды с фотографиями «было-стало», рассказали, сколько было встреч, о чем говорили, что делали, что будем делать.

Вопросы, конечно же, были, также они касались благоустройства. Какие-то вопросы мы сразу сняли, дали разъяснения. Один вопрос взяли в проработку, решили достаточно быстро с помощью администрации и контрольного управления.

− Вы немножко затронули вопросы, которые затрагивают жители на таких встречах. Это обычно все-таки «текучка»: дороги, дворы, управляющие компании. Нет такой тенденции, что горожане стали больше интересоваться развитием территорий?

− Я бы не сказал. Все-таки, понимаете, люди все равно заняты своими делами: семья, работа и так далее. И чаще всего людей волнует то, что у них около дома: какое благоустройство, как работает управляющая компания, какие тарифы. Иногда, конечно, бывают более глобальные вопросы, но если мы говорим о том, что бывает чаще, то все-таки чаще − это то, с чем человек сталкивается ежедневно. И если это доставляет ему какой-то дискомфорт, естественно, он вправе об этом говорить и правильно делает.

− Но это не первая встреча и не последняя в этом году, как я понимаю. Когда стоит ожидать? Будем, так сказать, привлекать горожан к следующей очной встрече.

− Следующая очная встреча… Отчетность в очном режиме ежегодная, поэтому посмотрим. Может быть, планируем и сейчас отчитаться уже за весь период, так как в этом году депутатский срок у нас заканчивается, и тогда уже за весь период можно будет отчитаться.

− Я заглянула в ваши соцсети. Вы в своем посте отметили, что сургутяне хотят не просто обещаний, а конкретных решений. Насколько сегодня удается выстраивать этот диалог от вопроса к реальному результату?

− Основная задача депутата − это коммуникация жителей города и администрации, исполнительного органа власти. Мы строим свою работу так: встречаемся с людьми и либо получаем от них запросы и так называемые наказы избирателей, которые отрабатываем.

Чтобы этот наказ не был забыт, он у нас в Думе всегда находится на контроле, мы каждый год их фиксируем, с контроля они не снимаются. У нас есть специальные совместные заседания комитетов Думы, где все депутаты контролируют свои наказы избирателей.

И если наказ еще не удалось реализовать, с контроля он не снимается. Он также на контроле в администрации, они нам отчитываются: вот здесь мы выполнили, вот здесь еще не получается, здесь нет финансирования − в общем, разные есть вопросы.

Поэтому каждый вопрос, который был задан, всегда должен дорабатываться до конца, иначе нет смысла − это так, пустые разговоры.

− Раскройте, какие именно вопросы сейчас решаются после встречи?

− Ну, мы легкий вопрос уже решили, а в принципе у нас есть… Там вопрос-то был, в принципе, по расчистке: зимой у нас город снежный, холодный, и очень часто бывают вопросы по уборке территории, с придомовых территорий. Этот вопрос мы решили.

На сегодняшний день вопросы, которые остаются у нас, − это в 20А микрорайоне у нас есть внутриквартальный проезд. Понимаете, во время застройки застройщики часто… дома построены, а с проездами как-то вот получается − недостроены, недоделаны, ну и со временем они портятся, так скажем.

В 20А микрорайоне у нас внутриквартальный проезд, он достаточно большой. Первую часть отремонтировать удалось, пока вторую − нет, и мы с контроля не снимаем, работаем с администрацией.

У нас благоустройство парка было в 20А микрорайоне, в этом году мы планируем заходить в парк 32 микрорайона, но тоже не все сразу, а постепенно какие-то вещи делаем. В 20А, например, он длился три года, вот в 32 микрорайоне в этом году тоже будем заходить.

− В этом году работы больше, меньше, на ваш взгляд?

− Все зависит от финансирования. Бюджет города становится больше, но и запросов становится больше. И, в принципе, в рамках финансирования мы идем примерно одинаково. То есть я не скажу, что в прошлом году было сделано больше, в следующем году мы сделаем еще больше. В темпах развития микрорайонов где-то в среднем так и будет.

− Вы возглавляете комитет по городскому хозяйству и перспективному развитию. Какие темы сейчас находятся в центре внимания комитета?

− У нас в комитете сейчас 20 вопросов на рассмотрении. Они так же, как и наказы избирателей: та тема, которая еще не закрыта, она у нас остается. Мы после каждого комитета, после заслушивания администрации о том, в каком положении мы на сегодняшний день находимся, принимаем решения, даем задания администрации — что взять на контроль, что проработать, какие-то вопросы.

И если вопрос не решен, мы его просто переносим − в зависимости от сроков − на шесть месяцев, на год, то есть к этому вопросу возвращаемся. То есть у нас сейчас порядка 20 вопросов на контроле в комитете.

Если говорить о таких серьезных, которые на слуху у всего города, это, конечно, ежегодно наши заседания посвящены расчистке территорий от снега, тому, как работают снегоприемные полигоны, ремонту дорог − это большая кампания, ремонту дворов − тоже большая кампания. Поэтому эти вопросы у нас прямо ежегодные, перед сезоном.

Вот сейчас мы будем рассматривать благоустройство дворов − их порядка 15 ежегодно, выполняются работы. И следующее заседание у нас будет на следующей неделе − мы будем рассматривать ремонт дорог. Там порядка 450 миллионов, по-моему, в бюджете есть. В принципе, приоритетность уже расставлена, все согласовано. Сейчас будем выносить это на комитет, обсуждать и утверждать эту программу.

− То есть, по сути, вы готовитесь к летней кампании?

− Мы готовимся к летней кампании уже сейчас, потом к зимней кампании мы готовимся осенью.

Еще из тех вопросов, которые у нас на контроле, − это строительство. У нас на контроле строительство школ, строительство железнодорожного вокзала, который, к сожалению, является независящим от администрации вопросом, потому что там львиная доля финансирования − так как вокзал принадлежит РЖД. Это строительство автовокзалов, развитие дорожной сети, чтобы она у нас была развита.

То есть все это в планах есть, но пока… И строительство межмуниципального полигона для ТБО, для хранения, тоже пока перекладывается, дальше не двигается. Но раз вопросы стоят, с контроля не снимаются, а мы их постепенно переносим, указываем администрации, куда, может быть, обратиться. В округ есть обращения иногда, и так далее.

− Это долгосрочные вопросы. В целом это упирается опять в то, что за это отвечает больше округ, или в чем проблема, что это так сильно затягивается?

− Разные вопросы. Есть вопросы, которые в компетенции городской администрации, есть вопросы, которые в компетенции окружной администрации.

Так, например, здравоохранение. Наша долгожданная поликлиника, которая должна появиться в 25 микрорайоне, − наша поликлиника сейчас перегружена полностью. То есть в Восточном районе нужна была поликлиника, о ней речь идет, наверное, уже не первый год, наверное, больше пяти лет, но так как здравоохранение у нас − это вотчина окружных властей, тем не менее вопрос с мертвой точки сдвинулся.

У нас в этом году был форум в партии «Единая Россия», есть результат. И мы утверждали как раз новую программу на следующие пять лет − строительство поликлиники туда включено. Это уже окружные деньги, то есть здесь администрация… Ну, то есть вот так бюджет распределяется. Вопрос компетенции таков.

− Также, помимо строительства школ, на прошлом заседании обсуждали транспорт и подвоз детей в школы − тоже важная тема, злободневная, не первый раз поднимается. Почему было принято не менять маршрутную сеть?

− История вопроса такая, почему мы вообще поднимали эту тему. У нас очень много удаленных районов, где нет школ, и нужен подвоз детей. И не все районы охватывает городская маршрутная сеть. Мы закладываем деньги в бюджет на развитие маршрутной сети и закладываем деньги на то, чтобы возить детей.

Там у нас порядка 18 школьных автобусов, и заложено было, по-моему, 116 миллионов на год. Нам было интересно расходование бюджетных средств: можем ли мы что-либо сэкономить. Администрация нам дала, в принципе, развернутый ответ, какие затраты будут при изменении маршрутной сети. Мы посчитали − получилось гораздо больше.

Почему? Потому что удлиняется маршрутная сеть и, чаще всего, неоправданно, то есть, в общем, загрузки автобусов не будет, маршруты по некоторым направлениям просто удлиняются. И есть у нас маршрут, который закольцованный, и ребенок будет ехать в один конец.

У нас вот один маршрут − до 15 школы − удлинялся на 10 километров. Посчитали, сколько это в пути − на час. Ждать маленького ребенка, когда он там на конечной остановке отстоит, − так себе удовольствие для родителей. А вдруг он выйдет и так далее...

Поэтому, в принципе, мы все посчитали в деньгах, получилось, что все-таки дешевле возить. Администрации дали поручение, что как только запускается какая-то школа, мы пересматриваем. И если запускается новый микрорайон или школа в «Марьиной горе» − все, подвоз будет, естественно, прекращен, автобусы будут сокращены, будут пользоваться маршрутной сетью.

− То есть, по сути, вопрос остается замороженным до следующей школы?

− Ну, замороженным как. Процесс продолжается, детей на этих маршрутах будут возить, но как только запускается новая школа, естественно, в том микрорайоне, откуда возят детей, их возить больше не будут.

− И это все еще касается именно удаленных участков − не дачные кооперативы?

− С дачных кооперативов и с удаленных участков − везде подвозят.

− Еще одна тема − это безопасность пешеходов в жилых комплексах «Александрия» и «Крылов». Получается, в Сургуте у жилых комплексов планируют обустроить регулируемый пешеходный переход, а строительство полноценного тротуара отложено на несколько лет. Объясните, почему такие вопросы, казалось бы, базовые, решаются несколько лет?

− В общем, там история тоже связана именно с застройкой жилого комплекса. 39-й микрорайон чуть позже стал застраиваться. И вот, в принципе, у нас там появился долгострой − застройщик «ДСК-1», всем известный.

И по этой стороне улицы проход в соседний микрорайон, где «Александрия», где находится школа и другие социальные объекты, несколько затруднен этой стройкой. На сегодняшний день есть два нерегулируемых пешеходных перехода, поэтому жители, естественно, задают вопрос: во-первых, это не очень безопасно для детей.

Поэтому решение какое. Чтобы сделать переход регулируемым, нужны средства. К сожалению, там нужен проект, чтобы хоть как-то… Да, для меня это тоже звучит долго, но тем не менее: нужен проект, его надо утвердить и так далее. То есть в этом году проект будет сделан, в следующем году переход сделают.

Чтобы сделать тротуарную сеть уже нормально, нужно завершение стройки, поэтому реализация этого проекта откладывается на несколько лет. Тем не менее ПИРы будут проведены в следующем году по стройке.

Как временное решение было предложено застройщику немного отодвинуть свои ограждения, сделать крытый переход. Во всех городах мы видим, как это делается: сверху закрыто, от дороги закрыто и так далее. Но обращение пока поступило − ответа пока не было.

Ну, временное решение − тоже решение. Главное, чтобы это не входило в привычку − дальше ничего не делать. Но раз вопрос есть − он на контроле.

− А вообще, как часто комитет сталкивается с такими ситуациями, когда и проблема очевидна, и возможное решение этой проблемы очевидно, но все упирается в финансирование?

− Знаете, как бывает. Во времена, когда строится новый жилой комплекс, по межеванию еще земля не отведена, администрация тратит деньги только на то, что принадлежит администрации. И вот эта междуполосица − там где-то стройка − такие вопросы возникают.

Слава Богу, удается решать, точечно приходится решать: чтобы, например, вот этот проход, который сегодня не отмежеван, хотя бы чистили. Может быть, не каждый день, но администрация идет навстречу, договаривается с подрядчиками, чтобы они как-то пробивали эти тропиночные сети.

Но, еще раз говорю, это временные решения. И не всегда они упираются даже в деньги, иногда просто в такое отношение к земле, к правильному расходованию средств − это для администрации тоже очень важно.

− Как часто такие временные решения применяются? Это, получается, как раз-таки разметка, ограждение, временные тротуары − и это же не настолько плохо, на самом деле, если вопрос все равно решится рано или поздно?

− Я с вами согласен. Конечно, это лучше, чем ничего не делать. Проще всего же сказать, что это на сегодняшний день невозможно, потому что и потому что. Поэтому мы и говорим: вопросы решаются точечно. Они, да, временные.

Главное − не забыть, чтобы это не входило в привычку, и все-таки это все доделывалось так, как должно быть.

− Люди все-таки живут сейчас, а не через несколько лет.

− Конечно, конечно. Некоторые вопросы, правда, иногда приходится ждать долго, некоторые решаются постепенно. У нас был переход через проспект Пролетарский к школе №44 из 20А микрорайона. Когда мы начинали работать в Думе в первый раз, в 2016 году, это был один из наказов, которым мы занимались, и тоже быстро он не решался.

Сначала мы просто сделали лестницу через трубу, потом нарисовали «зебру». На сегодняшний день он уже с подсветкой, со светофором и так далее. То есть главное − сдвинуть с мертвой точки, а дальше уже люди в администрации сами видят: вот еще, вот еще. Ну, то есть сейчас это уже полноценно.

То есть вывод такой: надо быть чуть понастойчивее, понадоедливее − и, в общем, все решаемо.

− Вы ранее говорили про 20 вопросов, которыми занимается комитет. Это 20 вопросов на весь этот год или?..

− Нет, это я говорил о 20 вопросах, которые мы держим на контроле постоянно.

− И они считаются приоритетными?

− Я бы не сказал, что они приоритетные. Они постоянные, пока не будут сняты. Любой другой вопрос, который заходит или возникает, выносится на комитет, предоставляется информация, администрация докладывает по этому вопросу, мы обсуждаем, а уже все решения на самой Думе принимаются.

В первую очередь нас интересует весенняя кампания по ремонту дорог, нас интересуют придомовые территории, которые заявлены в ремонт, нас будет интересовать еще муниципальный полигон − его мы на осень перенесли. Это у нас первое полугодие. Ну, а там следующий созыв будет работать, мы им план оставим.

− Тем не менее вы возглавляете комитет уже не первый год. Если оглянуться назад, то какие решения вы считаете самыми значимыми?

− В этом году, наверное, больше полугода у нас ушло на обсуждение единого документа территориального планирования, который в итоге все-таки приняли. Потому что дальнейшее развитие города без так называемого генплана, в общем, затруднительно. И некоторые вопросы всегда, в земельных проблемах, стопорились.

Документ на сегодняшний день − я говорю, долго мы над ним работали − утвержден. Хоть он и подлежит корректировке, можно вносить правки и так далее, но самое главное − территория города размечена: где какие социальные объекты будут, какая застройка нас ожидает и так далее. Вот этот документ у нас и есть на сегодняшний день.

По решенным вопросам, которые в городе были: проблема с детскими садами. Мы помним, что в детский сад невозможно было попасть. Ну, этот вопрос, слава богу, решился.

Сейчас проблема у нас будет − ну, не будет, она и есть − со школами. Да, здесь, к сожалению, столкнулись мы с финансовой проблемой. Даже не то, что с финансовой, а с финансовой моделью строительства школ. Ну, вот не зашла у нас финансовая модель по концепции − разработана другая. Я надеюсь, здесь мы с мертвой точки сдвинемся.

− Поможет комплексное развитие территории?

− Да, комплексное развитие территории. Все о нем говорят, все мы очень на него надеемся. Хотелось бы сказать два слова о комплексном развитии территории.

Если мы заключаем договор, обязательно в этом договоре должны устанавливаться сроки. Что мы имеем на сегодняшний день? У нас застраивается микрорайон − социальный объект остается напоследок. А потом получается картина, что либо с застройщиком что-то не так, либо он не выручил столько денег, сколько рассчитывал, и так далее.

Поэтому, когда мы обсуждали единый документ, как раз по КРТ было очень много споров. Поэтому обязательно нужны сроки. То есть: столько-то квадратных метров жилья − школа, потом все остальное.

Потому что много микрорайонов… Вот мы столкнулись в 30 микрорайоне с большой проблемой: микрорайон застроен, дорог, проездов нет, школ как не было, так и нет, а застройщик пытается продолжать застройку. Ну вот общими усилиями депутатского корпуса вышли на администрацию, очень активно работали наши коллеги, выносился вопрос на комитет, разработали дорожную схему − все: школа сначала, потом все остальное.

Еще что можно сказать о проделанной работе, такое масштабное − это то, что очень много внимания у нас уделялось парковым зонам. Как я уже говорил, 20А микрорайон три года… То есть из сквера, ну, как сказать, лесочка такого, заброшенного, он превратился в хороший парк: с прогулочной сетью, с площадкой для выгула собак, с хорошим освещением, с очень современной детской площадкой. Такая интересная площадка получилась − молодцы.

Продолжается развитие парка «За Саймой». С каждым годом он становится все лучше: и тропиночная сеть, и какие-то локации. Люди как туда ходили, на Сайму, так и ходят.

И у нас, как я уже говорил, в планах продолжать эту работу: у нас 32 микрорайон, небольшие скверы − они у нас в планах тоже есть.