Депутат думы Сургута Алексей Кучин рассказал о том, как за месяц проехал 11 тысяч километров на машине по Средней Азии

В этом интервью Алексей Кучин, депутат сургутской думы и заядлый путешественник, делится своими впечатлениями от большой поездки на автомобиле через всю Среднюю Азию. За месяц он на своем старом Volvo преодолел 11 000 км, посетил Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизию, и получил массу впечатлений – от пустынь, гор, богатой азиатской кухни, а также ночевок на природе под проливным дождем. В этом интервью Алексей рассказывает о трудностях пересечения границ, состоянии дорог, культурных особенностях Средней Азии, а также делится полезными советами для тех, кто тоже хочет отправиться в подобное приключение.

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– Как проехать через всю Среднюю Азию на автомобиле и при этом выжить? Таким нетривиальным вопросом мы сегодня задались, и обратим мы его к нашему гостью: сегодня это Алексей Кучин. Вообще, он депутат сургутской Думы и председатель сургутского интеллектуального клуба, но сегодня нам больше интересен его опыт как путешественника. Потому что Алексей вместе с женой на своей машине проехал буквально за месяц через всю Среднюю Азию, заезжал на горы, переходил разные границы между среднеазиатскими государствами, ел плов и занимался всякими другими вещами. Вот мы сейчас про это все и поговорим. Алексей, добрый день.

– Да, Дмитрий, добрый день. Да, все так и было.

Выбор маршрута и подготовка к путешествию

– В общих чертах, как вообще появилась идея пройти, проехать, точнее, этот путь? Почему?

– В целом я всегда любил путешествовать, и мы часто это делали, в том числе и на автомобиле. В принципе, изъездили более 30 стран, более 50 регионов нашей страны. Но одно из таких вот заветных желаний, куда хотелось попасть очень давно, это были как раз Узбекистан, Киргизия, Таджикистан – то есть все эти места, куда, вроде они, с одной стороны, недалеко находятся от нас, от Сибири, а с другой стороны, кажется, что это прямо где-то уж совсем на отшибе. И, наверное, лет 20 я собирался туда съездить, но, правда, почему-то это все не складывалось. И сейчас мы решили с женой, что когда, как не сейчас. В сентябре, когда там уже не очень жарко должно быть, когда у нас есть свободное время, почему бы не посвятить месяц своей жизни тому, чтобы пропутешествовать по этому непростому, но очень интересному пути.

– Это на машине, получается. Это легендарная в некоторой степени машина, она уже сколько стран проехала. Расскажи про нее, что это за аппарат, который тебя вез по этому пути?

– Да, это старенький универсал «Вольво», которому сейчас 17 лет. Это наша машина для путешествий, мы на ней путешествуем, в принципе, вот все эти 17 лет путешествуем, объездили на ней 24 страны. Она подходит нам как раз для таких поездок, потому что тип универсал, в нее влезает довольно много вещей, в ней можно спать, она довольно проходимая. Старый шведский «танк», довольно неубиваемая и надежная. Поэтому нам она нравится как раз для таких трипов. Знаете, вот как то место, в котором ты всегда уверен, в которое можешь всегда вернуться, в тепле поспать, в случае чего. И это вселяет надежность в наши путешествия.

С другой стороны, тоже некий такой элемент фана, чтобы брать редкую машину и необычную для тех мест, где мы часто бываем, куда заезжаем, потому что люди тоже думают: «О, что это такое?» Например, в Средней Азии многие до сих пор уверены, что «Вольво» – это сугубо трактора и грузовики. Спрашивают: «Легковая, серьезно? Американская, наверное?» Я говорю: «Ну, не совсем». И поэтому, да, у нас путешествия, тем более, они довольно-таки дают большую степень свободы, в отличие от других способов передвижения, и нам это нравится.

– Как подготовка шла? Что, то есть помимо просчета маршрута, вот именно с точки зрения подготовки машины? Если вдруг кто-то захочет повторить этот туристический подвиг, что вообще нужно, к чему нужно готовиться? И к чему, как выяснилось, нужно готовиться?

– Ну, к чему нужно готовиться. В принципе, когда отправляетесь в путешествие, то есть в этом году мы ездили в Среднюю Азию, в прошлом году мы ездили так же в Монголию, до этого мы ездили по Кавказу, Европе и так далее. В принципе, когда ты уезжаешь куда-то на месяц, в отрыве от дома, тем более, в места, где цивилизация тоже не всегда дошла, может, это даже к лучшему, то нужно быть несколько автономным, то есть нужно быть готовым к тому, что, если что-то может пойти не так, и должен быть план А, план Б, план В. И на все это нужно иметь необходимые и навыки, и запас.

Нужно быть автономным, то есть при необходимости недельку прожить на своих припасах, и не умереть с голода, и не замерзнуть – это тоже да. Набор неких запчастей, которые могут и машину обездвижить, и знать, что с ними делать – это тоже очень полезный навык, тем более, когда у вас старая машина. Ну и третье – это представлять, какие там будут дороги, и, собственно говоря, готовить машину к этим дорогам. Например, у меня машина, она имеет некоторую внедорожную подготовку: она имеет хорошие, большие шины, которые позволяют комфортно перемещаться по таким дорогам, она имеет дополнительный свет, имеет дополнительное место размещения багажа и так далее. То есть вот такие вещи, которые позволяют вам в автомобиле комфортно существовать в течение месяца.

Действительно, из этого периода, из месяца, больше трети проводили в автомобиле – это раз. А во-вторых, приходилось в том числе спать и на природе, и в машине, и, соответственно, здесь тоже, чтобы это не было экстримом, а это было нормальное, комфортное времяпрепровождение. Поэтому нужно прежде всего позаботиться о том, чтобы вам было удобно и безопасно находиться в том транспорте, на котором вы передвигаетесь.

На самом деле, маршрут можно построить по-разному. Можно поехать в подобную поездку, выбрать просто более лайтовые дороги и на обычном легковом автомобиле, и многие так ездят, и ничего в этом сверхстрашного нет. Поэтому просто тут зависит все от вас и от того, как далеко вы готовы, в случае чего, идти за трактором, чтобы вытащить свою машину из того места, куда вы ее затащили. Соответственно, мы выбрали те маршруты, которые посчитали нам по плечу, и в целом с ними справились.

Путевая карта – 11 000 км по Средней Азии

– Но теперь к более конкретным вопросам. Вот какой был маршрут, сколько тысяч километров проехали, где побывали, в каких странах, в каких регионах?

– Идея была какая: сделать такое большое кольцо, соответственно, пересечь весь Казахстан с севера на юг, добраться до Каспийского моря, оттуда заехать на западный Узбекистан, посмотреть все исторически интересные города: Хива, Бухара, Самарканд. Проехать, собственно, посмотреть на пустыню Каракум. Проехаться, посмотреть на границу с Туркменистаном, потом попасть оттуда в Таджикистан и через Худжанд проехать через горную часть, спуститься вниз в Душанбе и оттуда в вдоль Пянджа, собственно, граница с Афганистаном. Выехать на Памирский тракт – это легендарная, известная у многих путешественников дорога, которая соединяет Таджикистан с Киргизстаном, и по нему подняться на Памир, то есть высоты уже свыше 4000 метров, пересечь границу с Киргизией. Попасть в Киргизию, проехаться по Тянь-Шаню, Иссык-Кулю, осмотреть весь этот участок, и оттуда уже вернуться, получается, через Алма-Аты, на Астану, обратно к нам в Россию.

То есть такое кольцо, у нас оно получилось в 11000 километров. Четыре недели, на самом деле, не очень спешного, но напряженного перемещения. Мы где-то ехали, где-то могли остановиться, день-два спокойно погулять, почилить на берегу озера или посмотреть в том же самом Самарканде или в Душанбе. Вообще я считаю, что путешествие не должно сильно выматывать, оно должно наоборот доставить удовольствие. Поэтому, если, опять же, учитывая, что передвигаетесь вы сами, все необходимые вещи для проживания у вас есть с собой, и маршруты, и точки остановки тоже можно выбирать самому, как вам удобно. Захотелось отдохнуть сегодня на берегу речки – встал, остановился на берегу речки. Захотелось, наоборот… Не понравилось здесь – поехал дальше. И это очень здорово, потому что действительно дает такой новый элемент свободы перемещения.

– То есть жили и в гостиницах, и в машине, и в палатках?

– По опыту, здесь лучше миксовать. То есть делать так, чтобы не уставать ни от одного, ни от другого. Можно пару дней, даже три дня, пожить в диких условиях дикарем в палатках на природе, а потом пару дней повялится в комфортной гостинице. То есть здесь, чтобы ни одно, ни другое, так сказать, не мешало отдыху. Потому что и в том, и в другом есть свои прелести, и, скажем, пожить в городе, и пожить на природе – тоже две разные интересные вещи. Поэтому стараемся одно с другим менять. И так же, знаешь, можно приготовить себе еду самому, покушать…

– На костре?

– Да. Не на костре, на газовой плиточке, что-нибудь пожарить на решетке, на костре, на углях, а можно сходить в чайхану, поесть плова – это тоже. Чтобы одно, опять же, не приедалось: ни то, ни другое – это разноображивает, в принципе, путешествие.

Как пересекать границы в Средней Азии

– Как было с пересечением границ? Я, насколько понимаю, никаких визовых режимов у нас нет со странами Средней Азии, но, тем не менее, у них же там есть еще и трения между собой некоторые, и так далее. Как удавалось там везде проехать?

– Еще один большой плюс путешествий по Средней Азии – это очень доброжелательное отношение местного населения, и в том числе официальных лиц. То есть, когда они видят, что к ним едет турист, они видят, что к ним едут люди, чтобы посмотреть их страну, то сразу включается режим максимального гостеприимства, тебе стараются…

– Азиатского гостеприимства, такого, настоящего.

– Азиатского гостеприимства, да. Тебе стараются помочь. Первое, граница Казахстана с Россией. В принципе, здесь, наверное, она самая лайтовая, потому что по сути, пересекая, я не знаю, Оренбургскую область и Северный Казахстан, то мало что меняется, и теперь занимает минут 10 простых формальностей: поставить штамп в паспорте.

Но есть, конечно, и более сложные вещи, например, Узбекистан с Казахстаном. Если въезжаешь со стороны Казахстана, то на пересечение границы мы потратили практически сутки. Потому что гораздо более строгий досмотр, гораздо больший трафик, гораздо больше внутренних правил, и действительно большая очередь там скопилась, и пересечь границу было непросто. И это тоже нужно быть готовым к тому, что что-то может пойти не по плану, как в данном случае. Ну да, что же делать, так устроен мир.

А есть те границы, которые вообще закрыты, это между Киргизией и Таджикистаном. После недавних пограничных конфликтов, границы между странами закрыты. Но, вот конкретно через Памирский тракт могут проехать граждане третьих стран, но кто оформит себе специальное разрешение туристическое, оно стоит 15 долларов с человека, его нужно делать заранее, за несколько недель, для того чтобы вас пропустили. То есть между собой они друг друга не пускают, но вот третьих, иностранцев, могут пропустить по специальному разрешению. И об этом тоже нужно все равно думать заранее, то есть готовить документы, потому что, проезжая границу, мы видели, что там были люди, которые не подготовленные, которые… Просто тебе приходится жить на границе несколько дней, чтобы это разрешение получить, иначе просто не выпустят.

Поэтому это тоже вопрос подготовки к маршруту: изучить, какие документы где требуются, какие есть ограничения, что в какую страну можно ввозить, что нельзя ввозить, что можно вывозить и так далее. Например, из Казахстана нельзя вывозить бензин.

– Вот как.

– То есть все, что в баке, а все, что сверху, вплоть даже 100 грамм, это уже административное правонарушение, за которое вас могут привлечь. Потому что в Казахстане самый дешевый бензин, и, видимо, там много его пытаются вывезти. Или, к примеру, в Узбекистан запрещено ввозить дроны, беспилотники – это даже уголовка по их законам. И это тоже, об этом нужно знать и к этому быть готовым. Аналогично там есть некоторые ограничения с продуктами. Опять же, туристам несколько проще с досмотром, на большинстве границ нас старались не заставлять каждый баул тащить на рентген, проверять и так далее. Скорее у них был больше такой интерес: куда едете, что везете – это вот как палатка, как матрас, как топор. Вот такие вещи. Но, тем не менее, законы других стран лучше не нарушать, к этому тоже нужно готовиться.

Вообще, отдельно, знаете, путешествие – это, для меня это три истории: первое – это когда ты к ним готовишься, то есть начинаешь за полгода, за год, строить маршрут, прорабатывать, то есть как бы ты уже проживаешь это путешествие, моделируя его, как все будет проходить. Вторая часть, когда, собственно, ты едешь, и третья, когда ты уже после него делаешь какой-нибудь, не знаю, отчет, рассказ, вот что-нибудь. Или даже у нас есть традиция делать небольшие видеофильмы о прошедшем. То есть вот, так сказать, уже в воспоминаниях проживаешь эту всю историю третий раз. Начинать нужно единственно с подготовки.

– Да, очень интересно. И были ли какие-то все-таки неожиданности с этой точки зрения? То есть куда-то попадали, в какие-то ситуации, из которых приходилось со сложностью выкручиваться?

– Повторюсь, помимо того, что действительно неожиданно много пришлось потратить времени на границе с Узбекистаном, подобная ситуация еще произошла, когда мы пересекали, из Узбекистана нужно было выехать в Таджикистан. Положившись на три наших навигатора, опять же, навигатор, тут отдельная тема с навигацией, которой тоже нужно заниматься. Несмотря на то, что у нас у всех есть смартфончики сейчас, там есть GoogleMaps и Яндекс-карты, но этого мало для такого большого путешествия. Нужно иметь еще карты офлайн, нужно иметь такие карты, где обозначены проселочные дороги, где обозначены высоты, где обозначены точки интереса и так далее.

Несмотря на то, что у нас было все это, мы вроде как готовились, но, тем не менее, повелись, опять же, на эти навигаторы и уехали в ту часть Узбекистана, там очень сложная такая, опять же, видим, по политическим мотивам, структура границы, что есть анклавы одной страны в другой стране, и фактически чуть не пересекли эту границу в том месте, где ее пересекать было нельзя.

– Так.

– Там просто есть поле – и все. Слава богу, нас по дороге поймал начальник таможни, сказал: «Ребят, вы как здесь оказались? Здесь вообще ездить нельзя, и давайте как-нибудь это…» – и показал окружной путь, который больше 100 километров, но чтоб пересечь границу правильно.

А на границе с Таджикистаном тоже было забавно. Все очень быстро оформили, пропустили везде, говорили: «Брат, давай сейчас тебя проведем, покажем». Все без очереди – это очень здорово. В конце, уже когда ты прошел границу, нужно было, как оказалось, оформить временный ввоз автомобиля в Таджикистан. Но человека, который умеет оформлять этот временный ввоз, эту бумагу, не было. Скопилась тоже очередь, порядка 40 дальнобойщиков, которым он должен был их оформить. Все мы ходили, искали этого человека. Как оказалось, он в это время ел рыбу и был очень занят. Он, понимаете, опять же, на Востоке это уважительная причина, для того чтобы не работать.

– Ну да, логично.

– Слава богу, рыба была, видимо, очень вкусная, и он нам очень быстро все документы оформил и сделал даже, вместо двухнедельного временного ввоза, на два месяца. Не знаю, зачем, но, тем не менее, вот, видите, из-за этой хорошей рыбы.

А еще с границей можно вспомнить – это граница, опять же, Таджикистана с Киргизией. Там, повторюсь, так как между ними нет сообщения, то нейтральная полоса, ей никто не занимается. Там как таковой дороги сейчас и нет. По сути, какая-то дорога, когда-то построили в советское время…

– Направление.

– Даже не направление, там находится такой горный перевал, который сейчас там еще засыпан снегом. Никто его не чистит, там все, асфальта давно уже нет, просто лежит грязь, и проехать там, опять же, на обычном автомобиле, по-моему, вообще невозможно. А там едут в том числе туристы, скажем, на велосипедах. Я не знаю, как они там по грязи, по снегу, по горам лезут. Просто довольно жутко.

А когда ты приезжаешь с таджикской стороны в киргизскую, опять же, там картина «не ждали», потому что никто на переходе не работает, никто не ждет, что кто-то приедет, и там висят везде вывески «Не влезай, убьет!» и закрытый забор. А найти человека, который тебя запустит в Кыргызстан, было тоже довольно непросто. Пришлось там долго ходить, искать, кричать. В итоге пришел какой-то мужик, который все действительно это сделал. Опять же, это те милые сложности, которые украшают твое путешествие, не более того.

Дороги, грунтовки и направления в Средней Азии

– Как дороги в Средней Азии?

– Если не брать кусок, связанный с Россией, там тоже дороги бывают разные, но в целом дороги в России сейчас стали намного лучше, чем были раньше. В Казахстане в целом отличные дороги. То есть основные магистрали там – это платные четырехполосные дороги, которые действительно находятся в прекрасном состоянии. Там ограничение скорости, скажем, на обычной дороге загородной 110, на магистрали 140, то есть даже больше, чем в России. И в целом там дороги, с дорогами норм.

В Узбекистане тоже дорога, которая идет, центральная, на Самарканд, Бухару, тоже четырехполоска большей частью, она тоже находится в хорошем состоянии. Но, например, кусок, который соединяет Казахстан с Узбекистаном, это порядка 300 километров, ее просто нет. Мы туда, опять же, въезжали уже после пересечения границы ночью – то есть ты заезжаешь, и там кончается асфальт, точнее, там какие-то островки его остаются, лучше бы вообще не было. Вокруг тебя слева пустыня Кызылкум, справа Каракум, ничего нет, заправок нет, людей нет, и в ночи проще ехать действительно по песку, по верблюжьей колючке, нежели по этому асфальту. И эта дорога занимает порядка 6-7, а иногда даже 8 часов на эти 300 километров, а то и больше, если там едет какая-нибудь фура, то страшно представить.

А в остальном, там, где туристические достопримечательности Узбекистана уже, где ездят туристы, там дороги уже в хорошем состоянии. Все, как обычно, чем ближе к столице, к Ташкенту, тем они становятся все лучше. В Таджикистане та же ситуация, то есть крупные города: Худжанд, Душанбе – между ними сделана нормальная дорога. Причем тоже удивило, что она платная, то есть единственная дорога, которая соединяет два крупнейших города, например, как у нас было бы Питер и Москву, там Худжанд и Душанбе, она платная. Ты думаешь: «Ну ладно, сейчас заплачу какие-то деньги, но зато поеду по широкой, красивой дороге». На самом деле это все будет та же самая, двухполосная, горный серпантин. Спрашиваешь местных: «А за что деньги-то платим?» Они говорят: «Ну как, вот, теперь у дороги хозяин есть, кто деньги берет».

– Ну, отлично.

– Местные к этому привыкли. Много дорог там сейчас строят китайцы, потому что очень много, видимо, и добывают, и привозят туда продукцию. Памирский тракт большей частью сейчас находится еще в состоянии, видимо, в котором остался от Советского Союза. Там тоже есть участки… Как участки, то есть это сотни километров, которые едва асфальтированы или асфальтированы так, что лучше бы не надо асфальтировать было. Это горные перевалы, это, опять же, камни, и там тоже скорость бывает 15, 10 километров в час, и тоже дорога выматывает. Например, в сутки планировать проехать больше 300 километров – это неправильно, это больше какой-то подвиг. То есть в реальности за целый день ты сможешь проехать 250-300 километров и это нормально.

В Киргизии есть прекрасные асфальтовые дороги, но мы старались больше все-таки ездить по местам не столь туристическим и не столь цивилизованным, и там начинаются, опять же, горные грунтовки. Они тоже разные по качеству, но в целом они очень живописные, и, если автомобиль к этому готов, то это будет классное приключение: проехаться по киргизским горным дорогам. Они действительно поражают воображение.

В поисках бензиновой заправки – сложно и дорого

– А как удавалось организовывать заправку в таких интересных местах?

– Это тоже очень важная часть, которую нужно будет думать заранее, чтобы не стало неожиданностью. Понятно, в Казахстане, как в России, все неплохо. Хотя между Южноуральском и Орском с заправками, как оказалось, тоже напряг, но у нас с собой было, слава богу. Брали с собой три канистры бензина, суммарно это около 40 литров, на случай, если что. Но так как из Казахстана вывозить бензин нельзя, соответственно, пришлось эти канистры везти пустыми, въезжать с ними в Узбекистан.

А Узбекистан славится тем, что там весь автопарк, включая автобусы, грузовики ездят на газу. У меня автомобиль бензиновый. В канистрах ничего не провезешь. Соответственно, от границы с Казахстаном до следующей заправки – 45 километров, причем дорога по пустыне, которая требует тоже повышенного расхода топлива, поэтому этот участок проехать тоже очень оказалось непросто. К этому нужно быть готовым. И, опять же, даже заправки, которые есть в Узбекистане, это такие, знаете, как у нас были, не знаю, в середине 90-х. То есть там стоит какая-нибудь разбитая, ржавая колонка, где ходит ослик, и там наливают на глаз и считают от руки. И какой там бензин – непонятно.

Хотя считается, что у них там самая лучшая реклама, если там написано «импортный, из России», 92-й, например, или 80-й. 95-й встречается редко, 98-й и выше, наверное, только в Ташкенте. Поэтому, если автомобиль требует качества бензина, то тоже с этим могут быть некоторые проблемы. Стоит он там намного дороже, чем в России, то есть 95-й бензин в Узбекистане стоит около 100 рублей за литр, и то, еще потрудиться надо его поискать. Поэтому часто приходилось заправляться 92-м и чем-то разбавлять. У меня автомобиль более-менее старый, поэтому он к этому относится нормально.

В Таджикистане вас встретит на въезде уже «Газпром-нефть». Опять же, наш бензин, там с этим все полегче, но тоже ценник будет порядка 90 рублей за литр 95-го топлива.

– То есть они ездят на газу, поэтому для них это не сильно страшно?

– Да, все узбекские машины ездят на газу, и поэтому бензин им не очень интересен, газ там намного дешевле. В Таджикистане наоборот, там у них с газом тоже не все гладко, и там очень развит парк электроавтомобилей. То есть столько электроавтомобилей я не видел у нас, наверное, нигде, даже в Москве. Практически каждое второе такси электрическое, очень много. Соответственно, все это поставляется из Китая, видимо, дешевая электроэнергия, плюс, близость Китая позволяют им массово эксплуатировать электротранспорт.

Пока едешь, опять же, по цивилизации, то с бензином более-менее все хорошо, ну, кроме одного интересного случая. Когда мы выезжали из Душанбе, я думаю: надо будет на выезде заправиться, чтоб, соответственно, все канистры, все забить и ехать уже до самого Памира. Проезжаю одну заправку закрытую, вторую, третью, пятую, десятую – и все они закрыты. Потом местных спрашиваю: «Что происходит?» «Понимаете, по этой дороге сегодня выезжает также президент республики Таджикистан, лидер нации, основатель мира, уважаемый Эмомали Рахмон. И, собственно говоря, в честь этого все заправки у нас закрываются».

– Вот как. Логично.

– И пришлось тоже ехать до самого конца, пока уже весь бензин не кончился, и буквально накатом катиться на какую-то деревенскую заправку, где вот этот добродушный дедушка из ведра налил немножко бензина 92-го, чтобы доехать до заправки. Поэтому, как ни готовься, нюансы все равно могут быть. Ну а в горах, соответственно, там уже надеяться на себя, на то, что у тебя есть. Конечно, всегда есть люди, которые тебе могут помочь. Можно с другими туристами поговорить, можно с местными поговорить. Где-то не бросят, как-нибудь да помогут. Ну и быть готовым к тому, что проехать, условно, весь Памирский тракт – это примерно 1500 километров – чтобы была такая автономность, это было правильно, я на это примерно и рассчитывал.

В Киргизии с бензином все тоже хорошо, он тоже там весь практически российский, тут заправок уже больше. Ценник порядка 80 рублей, он даже такой, более доступный, то же есть в том числе и наши бренды популярные. Тут уже полегче. Дальше Казахстан. Казахстан сам активно нефтедобывающая и перерабатывающая страна, там самый дешевый бензин, 95-й порядка 50-52 рублей, в принципе, чуть дешевле, чем в России. Тут уже проблем никаких нет. Про качество бензина скажу так, что мой автомобиль не жаловался, хотя, конечно, понятно, что случаи бывают разные.

– Ну да, понятно, что могли залить что-нибудь…

– По заветам Василия Алибабаевича, наверняка разбавляли ослиной мочой, до сих пор еще где-то присутствует.

На каких языках говорить с местными

– Как насчет языковых барьеров? Были ли они в принципе, или все говорили по-русски?

– Не все. Опять же, от страны к стране. То есть, если брать, условно, Северный Казахстан, то, повторюсь, отличие от южной России, оно невелико. Даже в какой-нибудь Калмыкии или, например, в Дагестане, может быть, отличий больше, чем в Казахстане. На юге уже чуть сложнее, там есть небольшие поселки, где есть люди, которые с трудом понимают русский или вообще не понимают русский, но, опять же, их меньшинство. Большинство все равно, так или иначе, либо училось в советских школах, либо сейчас в школе до сих пор учат русский язык. В Узбекистане на западе слабо говорят по-русски, особенно местные жители, которые никуда не ездят. Понятно, что в туристических местах, в городах по-русски говорят практически все и говорят хорошо, ну, потому что, опять же, туризм и так далее.

Но у Узбекистана есть другая большая проблема, ну, как проблема, это их личное дело, но для меня это оказалось проблемой. Дело в том, что страна решила перевести свою письменность на латиницу. То есть раньше использовали кириллицу, и сейчас получается, что все надписи, вывески могут быть написаны разным способом. Это может быть написано по-узбекски кириллицей, по-узбекски латиницей, по-русски кириллицей, по-русски латиницей. И понять, что имел в виду автор, бывает порой непросто. Плюс, опять же, так как с орфографией у них, когда пишут, например, на русском или на английском, все не так гладко, то это превращается в такой интересный лингвистический квест: понять, что здесь написано, и для чего это.

Но, тем не менее, это как раз самая такая, наверное, ориентированная на туризм страна – Узбекистан, и они очень много приглашают туристов из дальнего зарубежья, поэтому они активно развивают в том числе англоязычные коммуникации. То есть иногда действительно было проще говорить по-английски, нежели по-русски.

Таджикистан: по-русски говорят мужчины, все точно говорят по-русски – это практически стопроцентно. С женщинами…

– Потому что на работу ездят.

– Да. Потому что очень много мужчин ездят в Россию, соответственно, многие там жили много лет и неплохо освоили русский. Это касается в том числе и Узбекистана, и Киргизии, и Казахстана. Мужчины везде по-русски говорят гораздо лучше и, как правило, говорят. А женщины, наоборот, очень часто по-русски не говорят. Не знаю, здесь, опять же, вопрос образования, вопрос того, что они не выезжают, и так далее. Поэтому, если вам нужна будет помощь, проще обращаться к мужчинам.

Но, что поразило, по-русски хорошо говорят дети. То есть, включая школьников даже младших классов, и они даже между собой зачастую говорят на чистом русском. Я не знаю, с чем это связано, действительно, может быть, это вопрос образования или то, что они там, не знаю, в классах есть русскоязычные дети, они как-то между собой коммуницируют, или они пользуются русским интернетом, рунетом, или играют в игры, где есть русский язык, но по-русски говорят дети прекрасно. Это разница, например, с Закавказьем, где, наоборот, молодое поколение хуже знает русский язык, нежели старое. Здесь вот, кажется, что молодежь по-русски лучше говорит, и это тоже было приятное впечатление. Поэтому, в принципе, языковых проблем особых не возникло.

Ну и, с другой стороны, было приятно практиковаться в местных языках, то есть поизучать их основы, то есть все равно приятно поблагодарить человека на его родном языке или сказать «спасибо», «пожалуйста», «до свидания» – это всегда элемент вежливости.

А здесь еще такая история, что сейчас Казахстан, Узбекистан и Киргизия – это такие, тюркоязычные страны, у них, в принципе, языки похожие, это как русский, украинский, белорусский, они там более-менее друг друга понимают. А Таджикистан – это по сути ближе к Персии, к фарси, арабские языки, то есть там совсем другой язык. Скажем, таджик с киргизом поговорить не могут, им приходится говорить на русском языке, для того чтобы они друг друга поняли. Это тоже такое, интересное погружение в эту среду лингвистическую. Плюс, было довольно много иностранных туристов, то есть из западных стран, с которыми было приятно пообщаться на английском языке. Это тоже один из больших плюсов путешествия – это как раз вот прокачать лингвистические навыки, заставить мозг в этом плане работать.

Кто еще путешествует по Средней Азии (оказывается, много кто)

– А кого вообще встречали там из путешественников из других стран? То есть откуда они были?

– На самом деле, это тоже очень интересная тема, которую я часто думаю, и которую, наверное, надо как-то исследовать, это туризм из цивилизованных стран первого мира, западных стран, в как раз такие дикие уголки. Например, мы встречали то же самое в Монголии, вот сейчас в Таджикистане, Киргизии. То есть, когда люди из зоны комфорта, из полностью обустроенной Европы выбираются в те места, где по их меркам нет ничего. То есть там их просто удивляет, что на вопрос: «Куда я могу пойти прогуляться?» – им говорят: «Иди, вон, куда хочешь. Вот тебе степь, вот тебе горы». А, например, где-нибудь, условно, в Голландии или в Германии, сойти с тропинки – это уже преступление. И для них это действительно такой вот большой экспириенс, большой, я не знаю, челлендж: как-то вот это все проявить.

Встречались очень разные люди. Например, были люди, которые ехали на велосипедах из Парижа в Пекин. Были итальянцы, которые прилетели в Кабул и шли пешком до города Ош. Встречался нам молодой человек из Австралии, который прилетел в Душанбе, и тоже, как мы, ехал по Памирскому тракту, исследуя Таджикистан. Или, подъезжаем к границе с Киргизией, там высота 3800 метров, ничего нет, один маленький полузаброшенный кишлак, и на дороге стоит мальчик молоденький, читает Шекспира и ждет попутку. Спрашиваю: «Откуда ты здесь, чудное дитя?» «Я из Новой Зеландии». И всех их спрашиваешь: «А почему Таджикистан или Киргизия?» И просто стереотипный ответ: «Whynot?» Почему нет? Хотя я уверен, что большинство жителей этих стран просто не сможет найти страны Средней Азии на глобусе.

Но, тем не менее, как-то они об этом узнают, и для них это очень интересно, и для них там даже сложнее, чем для нас, потому что языковой барьер с англоязычной аудиторией, понятно, что там гораздо больший. Часто приходилось помогать как раз этим туристам в коммуникации с местным населением, с местными властями, говорить, что от них хотят, или помочь им заказать борщ, и что это такое – вот вплоть до таких бытовых моментов. Но, опять же, это тоже классная история про то, чтобы пообщаться с новыми людьми, найти новых знакомых, друзей, и нам это тоже всегда доставляет удовольствие.

Как с обменом денег

– А вот, кстати говоря, к такому бытовому вопросу, как расплатиться. Как платили? То есть карта «Мир» сейчас не самая почетная штука в мире, хотя где-то ее принимают. А вот обменники, рубли, доллары – как вот с этим дела обстоят?

– Тут тоже зависит от страны. Мы с собой брали, естественно, разные валюты, то есть у нас были с собой наличные рубли, немножко наличных долларов, карта «Мир» нашего банка и карта UnionPay«Газпромбанка». «Газпромбанк» и его UnionPay – это единственная, оставшаяся у нас международная система, относительно международных, китайская, которая принимается во многих странах мира, скажем так. Например, в Монголии с UnionPay было все прекрасно, ее брали везде. В Казахстане 50/50. В Киргизии, там тоже 50/50. В Узбекистане практически везде проходила, в Таджикистане нигде не работала.

С «Миром» примерно та же история. Например, в Казахстане ее принимает только один банк ВТБ, то есть, если вы найдете нужный банкомат в городе, то там можно снять местную валюту. В других странах с «Миром» все было сложно. По-моему, только в Киргизии им удавалось иногда расплатиться, и то, редко.

Поэтому, как в старые добрые времена, наличность – наше все. Рубли принимают и меняют с удовольствием везде. Более того, как правило, удавалось договориться, если, скажем, не было с собой местной валюты, чтобы заплатить за гостиницу, заплатить на рынке, то тут можно было часть местной валютой, часть в рублях. Все понимают примерный курс, и все готовы пойти навстречу, чтобы обменять. Плюс, работают обменники. В Киргизии, например, это вообще очень популярная тема, тут в каждой деревне находится несколько десятков обменников, люди, видимо, этим живут. А так, приходилось находить место, где принято менять деньги в этом городе и там, собственно, их менять.

Поэтому, да, это вот так вот, возвращение к корням, возвращение к наличности, давно у меня такого не было. И когда ты открываешь свой кошелек, у тебя там валюты шести разных стран, найти нужную, а они все такие яркие, как в «Монополии», то это было тоже довольно непросто. Но в целом этот вопрос решаемый, просто нужно, опять же, ко всему быть готовым, понимать, сколько у вас есть наличных, и где вы будете брать в случае, если они у вас кончатся. Условно говоря, если у вас закончились бы наличные, и как вы могли бы их перевести себе в эту страну и там получить. Вот к этому тоже надо как-то было заранее подготовиться, проработать, иметь некую такую подушку безопасности на всякий случай. Но, в принципе, никаких дополнительных трат это не вызывало.

Не только плов – нюансы среднеазиатской кухни

– Надо поговорить обязательно про вкусное. Как кухня? Как понравилось, может быть, что-то не понравилось?

– Вообще, гастрономия – это отдельная история в путешествиях. Всегда стараемся делать так, чтобы ей было уделено должное внимание. Если ты едешь в Монголию, едешь, местную кухню пытаешься пробовать, если едешь на Кавказ, то тут тоже не мне рассказывать, что там бывает. И здесь, естественно, мы тоже ставили одной из целей попробовать местную кухню. В первую очередь, безусловно, это плов, зачем еще туда ехать? И было в том числе, что-то было ожидаемое, что-то было, много было интересных открытий. Чтобы не вызывать споры по поводу плова, я не буду говорить, какой из них лучший.

– Ну да, не стоит рисковать.

– Да. Естественно, там и хивинский, бухарский, самаркандский, таджикский и так далее – это действительно, это нужно все попробовать. Например, опять же, поесть плов – это не как у нас: пришел в столовую, тебе наложили, и сидишь, ешь. Поход на плов – это, по сути, нужно потратить минимум нужно целый день или полдня, минимум. Потому что есть специальные заведения, где готовят плов и только плов, о которых знают все местные, которые туда ходят, видимо, регулярно. Но, опять же, там с утра начинают готовить плов по местному рецепту, к 11:00 он готов, и вот, пока он горячий, потому что нельзя плов разогревать, с 11:00 до 14:00 его нужно весь съесть. Это туда народ к 11:00 приходит и, соответственно, ест. То есть ты туда приходишь, пока тебе его дадут, пока ты его поешь, а есть его быстро не получится, потому что порции там большие и, как положено на Востоке…

– И руками есть надо?

– Руками есть можно, но даже местные это делают не часто. Поэтому… Но есть нужно ложкой, ни в коем случае не вилкой. Вилкой – это неуважение к плову.

– Понятно.

– Ложкой или руками – да. Есть его, не спеша, за чашкой чая, беседуя и так далее. Вот это такой вот размеренный восточный ритм жизни. То есть минимум час потратить на то, чтобы его поесть. Ну а потом следующие несколько часов потратить на то, чтобы отдохнуть от плова. Потому что это тоже такая, тяжелая, но очень вкусная и интересная пища.

Что меня, опять же, здесь поразило, что, если у нас как-то принято, что, если мы кинем в рисовую кашу с мясом побольше зиры и всяких специй, то это будет называться плов. Оказалось, все наоборот абсолютно. То есть в тех местах, где готовят правильный плов: хоть в Хиве, хоть в Самарканде, хоть даже в Таджикистане – там практически нет специй. Там раскрывается сам вкусом продуктов. Понятно, рис нужен правильной консистенции, мясо правильное, правильная морковь, правильные изюм, курдюк, яйцо, то есть вот такие базовые продукты нужно просто правильно приготовить. И тогда не понадобится повару скрывать свое неумение за специями. Меня, как человека, который не все специи, мягко говоря, любит, это очень порадовало и доставило удовольствие.

Вторая история – это, безусловно, самса. Вот все знают, что такое самса – это такие вот среднеазиатские беляши. И то, что у нас продается здесь, и как их готовят там, прямо она такая горячая, и только из тандыра тебе ее достали. Еще, опять же, полчаса ждешь, пока она остынет, чтобы ее можно было есть. Есть ее – это отдельное искусство и отдельное наслаждение, особенно в Узбекистане. Собственно говоря, если ехать именно за гастротуризмом, то нужно ехать в Узбекистан. Лучшие повара и больше всего мест, где можно покушать, это Узбекистан. Практически там, даже когда едешь по дороге, то в каждой деревне, в каждом кишлаке встретится десяток чайхан, где люди целыми днями едят. Такого нет, в принципе, больше нигде, наверное. Соответственно, и везде вкусно. То есть нигде не было ни разу, что было бы как-нибудь невкусно.

В Таджикистане кухня чуть победнее, но, с другой стороны, там есть интересные вещи. Главное открытие – это курутоб.

– Так. Что это?

– Курутоб – это такое холодное блюдо из какой-то местной кисломолочки со слоенной лепешкой, с овощами: помидоры, огурцы, перец – немножко островато, и сверху немножко мяса. Там есть отдельные прямо заведения, которые называются курутобные, куда люди ходят и кушают курутоб. Видимо, в жару это особенно прекрасно, но даже сейчас это было, причем было не очень жарко, 20-25 градусов, все равно это было прямо такое открытие, которое мы с собой привезли и сейчас будем стараться здесь повторять.

В Киргизии кухня победнее, но, опять же, начинаются все эти истории: Киргизия, Казахстан – бывшие народы-кочевники, у них не было, видимо, времени много уделять времени приготовлению новых блюд, поэтому там все очень просто. Какой-нибудь бешбармак или шурпа, то есть большие куски мяса, немного овощей, больше сложно найти и вырастить, и вот вся эта традиция осталась. Вот там ближе как раз к монгольской, к алтайской кухне. Но все равно, все это очень сытно, все равно это будет все очень вкусно.

Но, опять же, веганам я, конечно, там не позавидую. Ехать в эти страны с подобными взглядами все довольно сложно. А отдельная история – горная кухня. Вот где в горах, где тоже мало, что растет, но там зато есть, например, очень красивые, благородные животные яки, которых там тоже умеют очень интересно и качественно готовить. И, опять же, говорят, что мясо яка, оно чуть ли не самое полезное в плане того, что минимальный холестерин, и минимальные вредные вещества, и очень много белка и всего такого. И, продвигаясь по маршруту, соответственно, тебе открывается что-то новенькое, и это все потом остается с тобой, и это прямо прекрасно.

Учитывая, опять же, цены на местные продукты, то это, думаю, может порадовать любого. Покушать в приличной чайхане обходится на двоих порядка 600 рублей. Если какая-то чайхана, которая более-менее раскрученная, туристическая и так далее, ну, 1000 рублей, это, конечно, с чаем, салатом и так далее. И это более, чем доступно. Хотелось бы рассказать вообще немножко про цены, чтоб понимать…

Цены – где дешево, а где дороже, чем в России

– Да-да, вот интересно.

– …как это устроено. Самая дешевая страна сейчас Узбекистан. Видимо, там как-то, не знаю, прошел какой-то очередной кризис или что-то еще, девальвация какая-то, но цены там сейчас даже для российского туриста будут очень приятными. Начиная от гостиниц, где, скажем, даже в центре самом исторического города можно снять люкс за 2000-3000 рублей, а обычный номер за 500-700 без проблем, кончая походом на рынок, где местные продукты просто стоят неприлично дешево, я бы сказал так. Я вот давно не видел таких цен, что, например, за 6 рублей (6 рублей, что это сейчас значит?) купить килограмм винограда. Или за 30 рублей купить большую дыню. Ну, то есть местные продукты там прямо сейчас вообще дешево и, соответственно, все, что связано с местными.

Все, что привозное, оно как раз оказывается зачастую дороже, чем в России. Даже скорее чаще дороже, чем в России. Но, опять же, связано с тем, что примерно половина всех продуктов и промтоваров в этих странах, они поставляются из России. Я имею в виду те же самые известные российские бренды. Вторая половина приходит из Китая, соответственно, тоже валютные все эти истории, и тоже все дорого. Но все, что местное, там гораздо дешевле. Таджикистан еще дороже. Он прямо вот значительно, наверное, дороже, чем в России, поэтому было тоже удивительно, что многие таджики ездят к нам на работу. Но по сути мы видим, что у них на самом деле стоимость жизни оказывается выше, чем в России.

– О как, интересно.

– Да. В Киргизии цены примерно сопоставимые. Там даже курс местной валюты примерно один к одному к рублю, и там было все очень просто, примерно, как в России, все и стоит. Ну и Казахстан – это вот тоже сопоставимо с Россией. Может, там, опять же, чуть-чуть дешевле что-то местное, что-то, что из России, чуть дороже. Но в целом, опять же, для нашего туриста эти направления, среднеазиатские должны быть довольно симпатичны в плане цен. Здесь, понятно, если не заниматься шоппингом, хотя заняться шоппингом, опять же, там можно, потому что там есть, например, в столицах торговые центры большие, где находится очень много тех брендов, которых у нас нет, к счастью или к несчастью. Поэтому, если у вас есть цель за этим, то, наверное, тоже туда можно поехать. У нас такой цели не было, мы больше ориентировались на национальные продукты и национальные одежды и так далее. Вот, про цены.

Восточное гостеприимство, горная болезнь и другие истории

– Мы будем двигаться к завершению. Давайте какие-нибудь интересные истории, восхитительные давайте желательно нам. Какие-то, может быть, не знаю, какие-то ЧП, поломки, встречи. Что вам запомнилось такого, что было прямо яркое, что потом через многие годы будете рассказывать?

– На самом деле, мы: и я, и жена моя – мы довольно часто путешествуем. Это стало одним из смыслов жизни. Действительно, для нас это очень важная ценность: иметь возможность много путешествовать. Каждый год мы ездим и по стране, и за рубеж, узнаем много нового, потому что действительно это очень классная зарядка для мозгов. То есть ты просто переключаешься в совсем другой режим, у тебя совсем другие проблемы, другие ценности, другие необходимости.

И вот ты месяц живешь совсем по-другому – это раз. Второе, ты узнаешь очень много нового, ты знакомишься с большим количеством людей. Если в обычной жизни я довольно скорее интроверт, то как раз в путешествиях ты по-другому просто не выживешь, если не будешь общаться с другими людьми. И путешественникам, опять же, между путешественниками гораздо проще завязывать знакомства, потому что у вас уже есть общие темы, о чем поговорить, собственно говоря, о всех этих путешествиях. Поэтому каждое путешествие – это в первую очередь люди, которые запоминаются, с которыми встречаешься, и с которыми потом можешь десятилетиями переписываться.

Например, мы пожили у своих знакомых, которые живут в Таджикистане, мы были знакомы с ними в Сургуте, а тут мы приехали к ним в гости, и для них тоже было удивительно, что обычно к нам приезжают таджики, а здесь мы приехали к ним. И вот это испытание восточным гостеприимством, это тоже отдельная история. Когда ты приходишь, даже не садишься, а ложишься за стол, так вот принято, ложиться на топчан, за маленький столик на маленьких ножках, и там большой стол, оттуда еду все носят, носят и носят, и тогда застолье продолжается бесконечно. И когда ты говоришь: «Ну все, мы уже полные». Они говорят: «Как, это же были только закуски, а как же это…»

Потом приходишь тоже на завтрак, тоже давайте просто чайку попьем на завтраке, и начинается все тоже до обеда. А уже на обед пришел плов, и куда деваться. К этому тоже нужно быть готовым, к этому гостеприимству, которое неподдельное, искреннее, когда люди… Для них гость – это тот человек, которому нужно обязательно помочь, которого надо обязательно накормить и спать уложить. Наверное, такая же история близкая на Кавказе. И вот в Средней Азии столкнулись примерно с тем же самым. Поэтому иногда приходилось себя ограничивать и лишний раз стараться в контакт не вступать.

Из того, что еще запомнилось, безусловно, повторюсь, вот эти западные туристы, для которых это все большой экстрим, и для которых это все побег из цивилизации и необходимость преодолеть себя. Мы каждый раз, когда видели, что какой-нибудь велосипедист лезет в гору, где вообще ничего нет: людей нет, животных нет – но вот он со своим велосипедом лезет в гору. Мы каждый раз останавливались, говорили: «Мужик, может, тебе как-то помочь: подвезти тебя, подкормить, обогреть?» Он говорит: «Нет, это мой крест, и я должен тащить его в эту гору». «Зачем тебе в эту гору лезть?» Говорит: «Не знаю, надо». Это вот такой тренд жизни. Окей, хорошо.

Безусловно, горы. Это вот те воспоминания, я побывал на Кавказе, побывал в Альпах, в Саянах, на Алтае – везде горы разные. Кажется, ну, видел ты эти горы, что там будет? Но каждый раз они тебя удивляют, тем более, там. Когда ты едешь по Памирскому тракту, смотришь по сторонам, и на карте у тебя отмечено: пятитысячник, шеститысячник, пятитысячник – эти все вершины, о которых ты читал на уроках географии когда-то давным-давно, а тут ты сейчас перед собой их видишь, они просто банально стоят перед тобой. Поднимаешься на, ну, Памирский тракт – это вообще самая высокогорная дорога Советского Союза, там перевал самый высокий – это 4655 метров. То есть такая высота, куда не каждый самолет-то поднимется, тут ты поднимаешься на…

– Как дышалось, как машина ехала?

– Дышалось непросто. Когда ты сидишь спокойно, едешь и так далее, вроде все нормально. Но как только ты выйдешь из машины и пытаешься сделать несколько шагов, сразу понимаешь, что кислорода не хватает, начинает накатывать на тебя. Поэтому тут нужно акклиматизироваться. Поэтому мы, слава богу, поднимались не очень быстро, и все равно нас горная болезнь накрыла. В поселке, где мы ночевали перед окончанием тракта, 3800, и даже заснуть там было очень сложно. С одной стороны, ты засыпаешь, у тебя очень яркие сновидения сразу же появляются, ты засыпаешь моментально, но тебя сразу же моментально твой мозг выкидывает назад, потому что он считает, что кислорода не хватает, что тебя душат, что вот все прочее. И так вот всю ночь. Спрашиваю местных: «А как быть?» Говорят: «Не переживай, это день-два, ты привыкнешь, будешь тут спать как убитый и прыгать, как горный козлик». Потом, когда спускаешься вниз, на тебя начинает все это накатывать: столько кислорода, все такое прекрасное.

Из неприятностей, повторюсь, дороги мы выбирали непростые и несколько раз пробивали даже внедорожную резину, приходилось это дело ремонтировать. Слава богу, опять же, опыт, и все инструменты с собой были, все это решалось. Где-то в Казахстане у нас забарахлил генератор, но тоже местное население, они первый раз видели эту машину, но сказали: «Мы должны приезжим помочь», – сделали все возможное. За полдня этот генератор перебрали, собрали из запчастей, слава богу, доехали до Сургута, все это прошло хорошо.

Интересно было посмотреть на Афганистан. То есть, на самом деле, один из планов было в том числе заехать в Афганистан, посетить его. Но так как уже было и так, мы понимали, что прямо у нас и так перенасыщено, решили оставить на отдельный маршрут. Может быть, в следующем году мы так и сделаем. Когда едешь по Пянджу, ты с одной стороны видишь кишлаки таджикские, с другой стороны находятся кишлаки афганские. Ты видишь, как там живут люди. В принципе, особой разницы-то на самом деле и нет. Понятно, что там хуже с дорогами, еще хуже, чем в Таджикистане, еще там хуже с инфраструктурой, но там живут те же самые люди, которые, в принципе, имеют те же самые интересы. И вот те туристы, которые прошли через Афганистан, говорят, что это – да – это сейчас относительно безопасно и интересно. Поэтому об этом тоже стоит, возможно, как-нибудь подумать.

Что еще… Ну, про кухню сказал, что действительно, это тоже… Что было интересно, что она не приедалась. То есть ты там месяц ездил, но она всегда была разной, всегда была интересной, и сильно по борщу и пельменям скучать, к счастью, не приходилось.

Еще интересные экспириенс – это рынки. Думаю, люди, которые, не знаю, застали наши рынки в 90-х или бывали в арабских странах на рынках, имеют представление, что это такое. Но что порадовало, что как раз вот здесь, во всех этих странах, где мы в каждом городе останавливались, ходили обязательно на рынок, там покупали местные продукты, какие-то местные сувениры, не знаю, одежду и так далее, то здесь не было ощущения, что тебя воспринимают сугубо как денежный мешок, и каждый пытается наколоть. Наоборот, люди были, торговцы и все окружающие, были очень дружелюбно настроены, пытались всячески помочь тебе найти нужные, правильные, интересные товары, договориться о скидках и прочем. Торговались с удовольствием, с душой. Видно было, что для них это приятно, что к ним приехали и интересуются не каким-то ширпотребом, а вот именно тем, что их свое, местное.

Очень интересно было смотреть, что растет вдоль дорог. То есть, например, у нас едешь обычно, там продают какие-нибудь грибочки, какие-нибудь ягодки, а тут едешь, у тебя вот тут лежат вдоль дороги просто арбузы или дыни. В принципе, не составит труда при необходимости это взять. Или растут яблоки и гранаты, хурма. Сейчас, опять же, конец осени, когда все это вызревает, и вот оно просто прямо лежит на дороге, и никому, в принципе, не нужно. Если и нужно, ты можешь купить то же самое у бабушки соседней за те же 10-20 рублей, она тебе с удовольствием продаст.

Из происшествий, еще, наверное, запомнилась гроза интересная. Мы часто ночевали на природе, это тоже очень полезный и интересный опыт, всем рекомендую. Даже если вы живете в Сургуте, съездите хотя бы летом, несколько дней поживите на берегу реки, это прямо вот может зайти, и будет интересно. А здесь, соответственно, как-то остановились в Киргизии, тоже в отдаленном месте на высоте более 2000 метров. Ничего не предвещало, началась ночью гроза, которая смыла весь наш лагерь, промочила все наши вещи, и пришлось три дня все это сушить. Но зато она была такой прекрасной, что мы на нее были не в обиде.

В общем, на самом деле, сложно описывать то, что происходило, потому что это действительно, это месяц, который запомнится, я думаю, на всю жизнь, и это, наверное, было наше самое такое, интересное, насыщенное приключение. Поэтому я всех призываю путешествовать. Не важно, куда, не важно, как, какие у вас возможности, какие у вас есть, сколько времени, какие у вас есть машины, самолеты, велосипеды. Как показывает опыт, даже пешком можно устроить себе классное приключение.

Потому что это действительно позволяет вашу жизнь разнообразить, узнать много нового об этом мире. Сколько бы вы не прочитали книг, сколько бы вы не посмотрели, не знаю, трэвел-блогеров и всего прочего, на самом деле, каждый раз, когда ты приезжаешь в то место, про которое вроде бы уже знаешь все, оказывается, что оно совсем другое. Потому что у каждого совсем другой взгляд, совсем другое восприятие. И по факту, как правило, поражает в лучшую сторону. Вот за все это время, сколько мы объездили, не могу сказать, что были такие места, куда бы ну уж точно не хотелось бы возвращаться. Как правило, всегда там можно найти положительные моменты, и всегда там можно найти людей, которых приятно было встретить.

– Ну что ж, спасибо, Алексей. Дорогие наши зрители и читатели, комментируйте, рассказывайте, может быть, свои истории, делитесь своими соображениями относительно своих путешествий и потенциальных мест, куда еще можно поехать. Расшифровку этого разговора вы прочитаете на siapress.ru. А также еще подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, тут много всякого интересного происходит. Вот видите, не просто интервью про политику и управление городом, но и про путешествия, в том числе…

– Дмитрий, кстати, да, хотел попросить как раз всех читателей, подписчиков, смотрителей СИА-ПРЕСС помочь мне с одной проблемой. Может, вот мы сейчас совершили этот большой маршрут, до этого объездили Кавказ, Европу, Монголию, на восток. Хотелось бы как раз попросить их, может быть, накидать какой-нибудь маршрут на будущее. Потому что у нас сейчас некий кризис именно идей, а куда можно поехать в будущем, учитывая, какой у нас большой, большой-большой мир, на самом деле, который еще только ждет нас. Поэтому, если у вас есть какие-нибудь интересные идеи, пишите. С удовольствием я их прочитаю и дам свой какой-то ответ, и, может быть, даже что-то совместное организуем. Спасибо вам.

– Супер! Ну что ж, все. Спасибо вам большое. ДО свидания, до новых встреч на siapress.ru. Пока.

– Пока.