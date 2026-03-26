Домостроительный комбинат «Сибпромстроя» считается производственной жемчужиной

В Югре продолжается работа по переселению жителей из аварийного жилья – в 2026 году в регионе планируют расселить около 87 тысяч квадратных метров, что позволит переехать в новые квартиры почти пяти тысячам человек.

Как сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук, ключевую роль в решении этой задачи играет взаимодействие властей с застройщиками, основной из них ‒ как раз «Сибпромстрой».

«Познакомился с работой одной из ключевых строительных компаний нашего региона – ГК «Сибпромстрой». Предприятие активно участвует в решении вопроса переселения граждан из аварийного жилья. Это направление остается для Правительства Югры одним из приоритетных», ‒ заявил глава региона.

В рамках рабочей поездки Руслан Кухарук посетил производственную базу группы компаний «Сибпромстрой» ‒ ООО «Домостроительный комбинат «Сибпромстрой», который, как говорят в компании, является истинной жемчужиной Группы с 1999 года. На площадке осмотрели арматурный и производственный цеха, а также строительную лабораторию, где разрабатываются и тестируются современные инженерные решения.

Как подчеркнул глава ХМАО, ГК «Сибпромстрой» использует технологии индустриального домостроения с акцентом на высокие энергоэффективность и качество жилья.

«Благодарю коллектив компании «Сибпромстрой» за ответственный подход к делу и многолетнюю поддержку в решении важных для Югры задач», ‒ добавил Кухарук.

В самой компании подчеркивают: «Домостроительный комбинат «Сибпромстрой» прошел глубокую модернизацию. Это позволило не только улучшить потребительские качества жилых домов, но и существенно снизить их себестоимость. При этом объемы производства значительно выросли ‒ без расширения производственных площадей и с использованием исключительно отечественного оборудования.

Тому подтверждение ‒ очередная победа «Сибпромстроя» в рейтинге Единого ресурса застройщиков по объему введенного жилья в ХМАО. В 2025 году застройщик ввел в эксплуатацию более 158 тысяч квадратных метров жилья. В компании отмечают, что при наличии спроса объемы строительства могут быть легко увеличены до 350 тысяч квадратных метров жилья в год, а в перспективе ‒ до 500 тысяч. Опять же, если будет обеспечен соответствующий спрос – рыночный, а также в рамках реализации программ для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Эффект модернизации

Модернизация домостроительного комбината затронула практически все ключевые процессы. Если раньше мощность предприятия составляла выпуск продукции для строительства 110 тысяч квадратных метров жилья в год, то сейчас она выросла до 350 тысяч. То есть объемы увеличились более чем втрое ‒ на 320%.

Одновременно снизился расход основных материалов. Если раньше на один квадратный метр приходилось 0,75 кубометра бетона, то теперь ‒ 0,44 кубометра, то есть на 41% меньше. Количество железобетонных элементов на одну тысячу квадратных метров также сократилось ‒ с 315 до 182 ‒ это снижение на 42%.

Изменения коснулись и организации самого производства. Доля адресной подачи бетона бетононасосами достигла 95%, а формование в кассетах выросло с 60% до 95%. Это позволило увеличить производительность.

Выросла и производительность труда: выработка на одного рабочего увеличилась с 0,32 до 0,46 кубометра в час, то есть на 44%. Количество элементов, которые можно смонтировать за одну смену, выросло на 43% ‒ с 28 до 40.

Еще один важный результат модернизации ‒ снижение доли мест общего пользования на этаже. Если раньше на них приходилось 20-25% площади, то теперь 10-15%, что также влияет на себестоимость строительства и снижает для потребителей расходы на ЖКУ (содержание общего домового имущества).

Но для потребителей, пожалуй, самое главное, это энергоэффективность самих зданий ‒ если раньше здания соответствовали классу С, то теперь речь идет уже о классе А+: опять же, дома таким образом стали теплее и это позволяет меньше тратить энергии на их отопление.

Впереди – новые мощности и решения

В компании также представили план мероприятий по перспективному развитию ДСК «Сибпромстрой». Одним из ключевых направлений станет рост мощности предприятия ‒ до 500 тысяч квадратных метров жилья в год.

В целом, как отмечают в компании, реализация мер должна обеспечить дальнейшее снижение себестоимости строительства, ускорение темпов работ и повышение качества возводимого жилья.

Напомним, ранее производственную площадку «Сибпромстроя» в Сургуте также посетили представители автономной некоммерческой организации «Институт стратегического развития «Север» во главе с генеральным директором Дмитрием Селивохиным.

В ходе рабочей встречи и экскурсии по домостроительному комбинату гости познакомились с технологическими возможностями предприятия и обсудили перспективы развития индустриального домостроения в северных городах.

В частности, речь шла о внедрении новых фасадных решений, разнообразии архитектуры и повышении комфорта жилой среды при сохранении энергоэффективности и надежности зданий.

