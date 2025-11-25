Храм в честь Казанской иконы Божией Матери в Белом Яре вышел на новый этап строительства

Erid:2SDnjdhN751

В поселке Белый Яр Сургутского района подходит к завершению строительство храма в честь Казанской иконы Божией Матери. Объект, который много лет оставался долгостроем после остановки работ прежней компанией, взялась достраивать ГК «Сибпромстрой», которая добровольно решила завершить строительство на благотворительной основе при участии дружественной Сибпромстрою «СГС-Югра». Сейчас готовность храма составляет порядка 90 процентов.

Новый центр притяжения

Храм станет самым вместительным в Белом Яре: он рассчитан на тысячу человек и фактически закрывает давнюю потребность поселка в крупном религиозном пространстве. Действующий храм Николая Чудотворца давно не способен вместить всех желающих, особенно в большие православные праздники.

«Храм, безусловно, будет востребованным объектом, которого мы все очень ждали. Думаю, это будет еще одна точка притяжения для всех местных жителей, еще одна визитная карточка Белого Яра», ‒ отметил глава поселка Владимир Мансуров.

В «Сибпромстрое» подчеркивают: за последний год удалось выполнить ключевой объем как внешних, так и внутренних работ. Комплекс площадью 2,2 тысячи квадратных метров практически полностью сформирован.

«Все работы мы планируем завершить в течение шести-восьми месяцев, то есть, ориентировочно, в мае-июне следующего года», – сообщили в компании.

Администрация Сургутского района со своей стороны подготовила парковочную зону ‒ она появилась в 2025 году на месте аварийного дома.

Уникальное историческое место

Храм строится на территории, которая занимает важное место в истории Белого Яра. Здесь в 1880 году появилась первая пристань на Оби, а в 1881 году сюда прибыл цесаревич Николай II ‒ будущий император.

«Как описывают некоторые исторические источники, спустя год на это место прибыл цесаревич Николай II во время своего путешествия по регионам России. Он пристал к берегу, принял почетный караул, благословение священников, поцеловал крест. День прибытия будущего императора Российской империи совпал с празднованием дня почитания Казанской иконы Божией Матери, поэтому храм воздвигается в ее честь», – рассказал настоятель храма в честь святителя Николая Чудотворца и храма в честь Казанской иконы Божией Матери в Белом Яре Павел Кравцов.

Высота нового храма ‒ почти 70 метров, архитектура отсылает к кафедральным соборам 18 века. В цоколе планируют разместить воскресную школу, а из верхних точек здания открывается панорамный вид на Сургут.

«Сибпромстрой» и духовная архитектура

Участие ГК «Сибпромстрой» в завершении этого объекта ‒ часть большой системной работы по строительству объектов православия. За годы деятельности компания уже построила и возводит в настоящее врем с последующей передачей Русской православной церкви 24 таких объекта ‒ в Югре, Москве, Московской и Белгородской областях, а также в Украине. Четырнадцать из них были возведены полностью за счет средств компании.

Учредители ГК «Сибпромстрой» Владимир Кожаев и Николай Сторожук многократно удостаивались церковных наград за вклад в развитие храмового строительства.

История «Сибпромстроя» в строительстве православных объектов началась в 1997 году с храма в честь святого великомученика Феодора Стратилата в Федоровском. Из многих объектов компании отдельно хочется выделить храмовый комплекс Георгия Победоносца и Свято-Троицкий кафедральный собор, оба построенные в Сургуте, которые освящал Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. В августе текущего года был завершен Духовно-просветительский центр социальной помощи семье и детям при Храме Успения Пресвятой Богородицы в Останкино, Москва.

