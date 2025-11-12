Почему «Георгиевский» от ГК «Сибпромстрой» многие считают лучшим жилым комплексом Сургута

Erid:2SDnjeSQ5F5

На южной окраине Сургута, в живописном районе «Пойма-5», расположился один из самых масштабных и значимых проектов региона ‒ жилой комплекс «Георгиевский». Этот квартал от группы компаний «Сибпромстрой» уже называют образцом современной городской среды, где архитектура, экология и инфраструктура объединены в единое пространство.

На берегу великой реки

Расположение ‒ одно из ключевых преимуществ «Георгиевского». Жилой комплекс раскинулся на берегу Оби: с одной стороны ‒ вид на реку и удобная близость к ней, с другой ‒ комфортный выезд на Югорский тракт, соединяющий район с центром города и его окраинами. Такое сочетание позволяет одновременно наслаждаться природой и оставаться в шаговой доступности от всей нужной городской инфраструктуры.

Из окон квартир открываются фантастические панорамы воды и зеленых пространств, а по вечерам, когда включается архитектурная подсветка фасадов, комплекс превращается в настоящую доминанту южной части Сургута.

Архитектура и пространство будущего

«Георгиевский» состоит из нескольких жилых корпусов разной этажности, объединенных в единую композицию. Четкие линии, стеклянные фасады, спокойная палитра и продуманное освещение формируют образ квартала европейского уровня.

Жилой комплекс задуман как полноценный городской район. Здесь активно строится детский сад, а современная школа на 900 учеников уже на финальной стадии готовности. В комплексе также есть торгово-офисный центр и коммерческие помещения на первых этажах, удобный подземный и наземный паркинг, и пешеходные улицы.

Застройщик стремится к тому, чтобы человек не ощущал границ между домом, отдыхом и делами ‒ все необходимые объекты расположены рядом.

Комфорт без компромиссов

ЖК «Георгиевский» спроектирован по принципу «двор без машин». Территория полностью закрыта, въезд автомобилей ограничен, а парковки вынесены за пределы дворов. Благодаря этому дети могут безопасно играть на площадках, к слову, дворовая территория здесь по-настоящему огромная.

Дворы и общественные пространства благоустроены с использованием долговечных и экологичных материалов. Здесь созданы просторные игровые зоны, спортивные площадки, тихие аллеи и зоны отдыха с лавочками и подсветкой.

Для самых маленьких жителей установили игровые комплексы из натуральных материалов, а для старших ‒ спортивные тренажеры и площадки для воркаута.

«Аллея героев» и зеленая философия

Отдельная гордость «Сибпромстроя» ‒ масштабная программа озеленения. Компания делает ставку на экологическое благоустройство, активно и регулярно проводится высадка зеленых насаждений с использованием специальной техники.

Только за последние два года в «Георгиевском» высажено более 4 000 саженцев кустарников и деревьев, включая сосны, березы и рябины. Растения привозятся из Тюменского питомника, с которым застройщик сотрудничает уже несколько лет.

Ключевым элементом благоустройства стала «Аллея героев» ‒ символический парк памяти и благодарности, высаженный при участии главы Сургута Максима Слепова, сенатора РФ Натальи Комаровой и соучредителей компании Николая Сторожука и Владимира Кожаева.

Зеленые акции и участие жителей

Озеленение стало доброй традицией. Осенью 2025 года в ЖК «Георгиевский» прошли акции «Посади свое дерево», в которых приняли участие сотни человек ‒ жители, будущие новоселы и сотрудники компании, создав живую зеленую стену, защищающую двор от ветра и пыли.

Ранее подобные мероприятия проходили с участием студентов строительных отрядов, горожан и представителей власти.

За всеми насаждениями ведется профессиональный уход: полив, подкормка, фиксация от ветра. Все деревья уже успешно прижились ‒ рябины даже начали плодоносить.

Район, где живет спорт

В «Георгиевском» не только уютно, но и активно. В сентябре 2025 года во дворе жилого комплекса состоялся первый турнир по дворовому футболу среди детей 2013-2015 годов рождения.

Организаторами выступили ГК «Сибпромстрой» и мини-футбольный клуб «Факел», спонсором которого компания стала в этом году. На поле вышли шесть команд, включая сборную ЖК «Георгиевский». Мероприятие стало настоящим праздником для детей и родителей: спортивные мастер-классы, автограф-сессии, фото с Кубком Высшей лиги по футзалу и дружеская атмосфера.

Социальная инфраструктура ‒ все под рукой

В составе комплекса ‒ строящаяся школа на 900 мест и детский сад, рассчитанный на 300 малышей. Образовательные учреждения находятся в центре квартала ‒ детям не нужно переходить дороги, все в пределах двора.

Тут же, на первых этажах домов, торгово-офисные помещения, где могут размещаться, а кое-кто из бизнесменов уже «заселился», кафе, аптеки, салоны, пункты выдачи заказов и сервисы бытовых услуг.

Таким образом, «Георгиевский» стал самодостаточным пространством, где жилье, учеба, отдых и покупки объединены в одной среде.

Признание и премии

За высокие стандарты качества, архитектуры и благоустройства ЖК «Георгиевский» стал финалистом крупнейшего федерального конкурса ТОП ЖК-2025 и занял престижное место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в ХМАО-Югре».

Премия проводится при поддержке профессиональных объединений застройщиков и органов власти, а в числе критериев ‒ комфортность среды, безопасность, уровень благоустройства и доступность жилья.

Средняя цена квадратного метра в комплексе ‒ с учетом действующих скидок ‒ является доступной и выгодной по нынешним рыночным меркам, что делает «Георгиевский» привлекательным не только по качеству, но и по стоимости. Уточнить актуальные цены можно в отделе продаж застройщика, офис которого расположен прямо в ЖК.

Эстетика и безопасность

Каждая квартира оборудована высокопрочными дверями с замками повышенной взломостойкости, что позволяет жильцам сэкономить на ремонте и быть уверенными в своей безопасности. В квартирах предусмотрена предчистовая отделка ‒ будущие владельцы могут сразу приступать к дизайну интерьера.

Жизнь, которой хочется жить

«Георгиевский» ‒ это не просто жилой комплекс, а новая философия городской жизни. Здесь можно гулять вдоль реки, заниматься спортом во дворе, уже скоро водить ребенка в ближайший детский сад или школу, любоваться шикарным видом из окна и сажать дерево вместе с соседями.

Проект уже доказал, что качественная застройка способна формировать сообщество, объединять людей и вдохновлять их на добрые дела.

Erid:2SDnjeSQ5F5

Реклама. ИНН 8602219323

ООО "Сибпромстрой-Югория"