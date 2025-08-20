16+
​«Монаково» – проект по комплексному развитию территории от «ДСК-1»

Покупка квартиры в «Монаково» — это стратегическая инвестиция в будущее ваших детей

​«Монаково» – проект по комплексному развитию территории от «ДСК-1»
Фото: ДСК-1

Erid:2SDnjd8cyMx

Как маленькая крепость на юге Франции превратилась в княжество Монако, так и Сургут из небольшого поселения вырос в современный динамичный город. Эта энергия становления от малого к великому является источником вдохновения для проекта ЖК «Монаково» по комплексному развитию территории от «ДСК-1».

Будут проведены работы по реновации района, зеленым насаждениям, созданию общественных пространств. Это и многое другое преобразит неосвоенный участок земли в островок уюта и благополучия.

Квартира как инвестиция в будущее

Покупка квартиры в «Монаково» — это стратегическая инвестиция в будущее ваших детей. Приобретение на стадии котлована позволяет зафиксировать более выгодную цену и постепенно формировать актив. Когда ребёнок вырастит, квартира сможет стать стартовой площадкой как для самостоятельной жизни студента, так и домашним очагом для молодой семьи.

Локация для семьи и развития

Удачное расположение — ещё одно сильное преимущество комплекса. Рядом находится крупная транспортная развязка, что позволяет быстро добираться в любую часть города. В шаговой доступности — школа, детский сад и колледж: всего 10–15 минут пешком. Для родителей это значит меньше забот и больше уверенности, а для будущих студентов — отсутствие долгих поездок в транспорте по утрам.

Закрытый жилой комплекс создаёт дополнительное чувство безопасности и спокойствия для родителей: дети могут свободно играть и гулять. Продуманная планировка территории формирует приватное пространство, где комфорт соседствует с функциональностью.

Новая точка притяжения

«Монаково» — это место, которое станет украшением города и его новой точкой притяжения. Пространство, где соединяются эстетика, безопасность и удобство. Место, куда хочется возвращаться.

Erid:2SDnjd8cyMx
Реклама.ИНН8602058789
АО СЗ "ДСК-1"


Сегодня в 12:37
