​Детям сюда нельзя

Игровая платформа Roblox ‒ как ловушка для детского внимания

​Детям сюда нельзя
Фото: siapress.ru

Накануне, 3 декабря, Роскомнадзор заблокировал популярную среди детей и подростков игровую платформу Roblox. Для многих школьников это стало настоящим шоком ‒ игра была чуть ли не частью их повседневной жизни.

Если коротко, Roblox ‒ это не совсем игра, а платформа, где пользователи создают игры для себя и других. Там нет общего сюжета или жанра: можно попасть в симулятор жизни, ужастик, гонку или просто странный виртуальный хаос. Именно в этом и был главный «крючок»: кажется, что это целый мир, где можно делать что угодно.

Роскомнадзор объяснил блокировку так: на платформе нашли материалы с пропагандой экстремизма и терроризма, призывы к насилию, а также контент, связанный с тематикой ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Власти считают платформу небезопасной для детей. Если копнуть глубже, это не звучит как преувеличение.

В СМИ прошла громкая история: в Петербурге 13-летняя девочка убила свою мать и устроила пожар. Следователи обратили внимание на ее соцсети и обнаружили там ролики с трансляциями в Roblox, где в игре повторялись сцены, похожие на то, что произошло в реальности, пишет 78.ru.

Делать вывод «виновата игра» было бы глупо ‒ причины всегда глубже. Позже в 78.ru сообщили, что у девочки были частые ссоры с мамой, и что школьница так жестоко расправилась с ней из-за гиперопеки.

Но то, что ребенок играл в странный и мрачный контент, где насилие подается как развлечение, тоже нельзя игнорировать.

Также, еще до блокировки МВД России предупреждало: в Roblox активно действуют мошенники. Схема простая и очень опасная ‒ ребенку предлагают «задание» за виртуальную валюту ‒ робуксы. В процессе просят:

  • взять телефон родителей,
  • открыть банковское приложение,
  • сфотографировать экран.

Дальше деньги уходят со счета. Но ведь ни одна нормальная и честная игра не имеет права требовать доступ к банковским приложениям.

Дети от блокировки их любимой игры, конечно, в ярости. В соцсетях массово появился хештег #ВернитеРоблокс. Школьники даже пишут Екатерине Мизулиной и просят «вернуть игру». Мизулина же заявила, что соберет обращения и передаст в Роскомнадзор, но поможет ли это ‒ никто не знает, пишет издание UFA1.ru.

Мое мнение, Roblox ‒ это абсолютно не развивающая игра. Она затягивает, как тот же бессмысленный мультфильм «Буба»: ребенок просто залипает в экран, мышление отключается. Какой-то цифровой гипноз. Заблокировать Roblox было правильным решением. Проблема только в том, что в интернете полно таких же игр и за ними никто толком не следит.

Будет ли у Roblox безопасный аналог ‒ пока сложно сказать. Возможно, в России и создадут что-то похожее, но есть риск, что это окажется той же хаотичной и плохо контролируемой платформой, только под другим названием.


Сегодня в 15:30, просмотров: 154, комментариев: 0
