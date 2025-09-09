Мошенники нашли способ обманывать детей через Roblox — МВД

МВД России предупредило родителей о новой схеме мошенничества, нацеленной на детей — пользователей популярной игровой платформы Roblox. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Злоумышленники в переписке с ребёнком предлагают выполнить «задание», чтобы якобы получить 10 000 робуксов — внутренней валюты Roblox. Для этого мошенники требуют использовать только телефон родителей или бабушки и сфотографировать экран с открытым банковским приложением. В противном случае ребёнку угрожают немедленной блокировкой («баном»).

После получения снимков преступники получают доступ к банковским данным и могут завладеть средствами со счёта.

Ведомство опубликовало скриншоты переписки и призвало родителей обратить внимание детей на подобные угрозы. В МВД подчеркнули: ни одна честная компания или игра не требует доступа к банковским приложениям.

Правоохранители рекомендуют показывать детям подобные примеры мошенничества и объяснять, что просьбы сфотографировать телефон или банковское приложение исходят исключительно от злоумышленников.