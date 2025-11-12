Здание в центре Сургута продали за 130 миллионов, чтобы устроить подземный лабиринт для покупателей

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110000"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529172"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=ArASUqo+Q5oFLRHqzox5/37Dj6cJbRlwdfCa1o4WVJIw1IoFNUHVTIsTv+Ulkz6SeKD6cOSsXzkwOoNuCr3flQYG+mfpMpZ8v9pH1cjnY7xnTdRE1KydA6u5tOlL/nVUXu3Mk5l3WrXTrw2lHIy6XS/Rf88GPHe8f/bXx9EHDzg="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=ArASUqo+Q5oFLRHqzox5/37Dj6cJbRlwdfCa1o4WVJIw1IoFNUHVTIsTv+Ulkz6SeKD6cOSsXzkwOoNuCr3flQYG+mfpMpZ8v9pH1cjnY7xnTdRE1KydA6u5tOlL/nVUXu3Mk5l3WrXTrw2lHIy6XS/Rf88GPHe8f/bXx9EHDzg="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bc07d3baa118999a246374cdb914343c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:32"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110040"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529190"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=2WFeu0Kjla3pH7ufiLLQrG7zpwMyti/OM95Q04GHuYZA1p+WuRPlh8Wp1DEMWnU5XhFQErqCQev5ioQ7lfBkq91QxgDt1SIlC2+4Q0qO59Fhd+TUEDlamJ+TDJTjmmZkOHbN6F7ngYO83aQUkZbetBGchgU1/1HNANHFfftqbIo="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=2WFeu0Kjla3pH7ufiLLQrG7zpwMyti/OM95Q04GHuYZA1p+WuRPlh8Wp1DEMWnU5XhFQErqCQev5ioQ7lfBkq91QxgDt1SIlC2+4Q0qO59Fhd+TUEDlamJ+TDJTjmmZkOHbN6F7ngYO83aQUkZbetBGchgU1/1HNANHFfftqbIo="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e178a12cade8d32395ede2822747d852.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:40"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:50"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110000"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529172"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=ArASUqo+Q5oFLRHqzox5/37Dj6cJbRlwdfCa1o4WVJIw1IoFNUHVTIsTv+Ulkz6SeKD6cOSsXzkwOoNuCr3flQYG+mfpMpZ8v9pH1cjnY7xnTdRE1KydA6u5tOlL/nVUXu3Mk5l3WrXTrw2lHIy6XS/Rf88GPHe8f/bXx9EHDzg="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=ArASUqo+Q5oFLRHqzox5/37Dj6cJbRlwdfCa1o4WVJIw1IoFNUHVTIsTv+Ulkz6SeKD6cOSsXzkwOoNuCr3flQYG+mfpMpZ8v9pH1cjnY7xnTdRE1KydA6u5tOlL/nVUXu3Mk5l3WrXTrw2lHIy6XS/Rf88GPHe8f/bXx9EHDzg="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bc07d3baa118999a246374cdb914343c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:32"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1762110040"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1764529190"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=2WFeu0Kjla3pH7ufiLLQrG7zpwMyti/OM95Q04GHuYZA1p+WuRPlh8Wp1DEMWnU5XhFQErqCQev5ioQ7lfBkq91QxgDt1SIlC2+4Q0qO59Fhd+TUEDlamJ+TDJTjmmZkOHbN6F7ngYO83aQUkZbetBGchgU1/1HNANHFfftqbIo="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=2WFeu0Kjla3pH7ufiLLQrG7zpwMyti/OM95Q04GHuYZA1p+WuRPlh8Wp1DEMWnU5XhFQErqCQev5ioQ7lfBkq91QxgDt1SIlC2+4Q0qO59Fhd+TUEDlamJ+TDJTjmmZkOHbN6F7ngYO83aQUkZbetBGchgU1/1HNANHFfftqbIo="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://www.sibpromstroy.ru/projects/region-surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e178a12cade8d32395ede2822747d852.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-11-03 00:00:40"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-11-30 23:59:50"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  81,3562   EUR  94,1954  

Новости

Больше новостей
Вы принимаете БАДы?
Комментировать
0
Поэтапное, а не сразу, введение НДС и изменение порога по его уплате для малого бизнеса - это:
Комментировать
0
Штрафовать работников ГАИ на такую же сумму, на которую они выписали незаконный штраф, это:
Комментировать
0
Больше опросов

​Город без вкуса

Здание в центре Сургута продали за 130 миллионов, чтобы устроить подземный лабиринт для покупателей

​Город без вкуса
Фото: siapress.ru

Бывшее здание «Агентства воздушных сообщений» в центре Сургута продали частнику за копейки. Точнее, за 130 миллионов рублей ‒ сумму, которую Следственный комитет считает заниженной. Теперь внутри расположился супермаркет «Пятерочка», переделанный в лабиринт из узких коридоров и комнат, больше похожий на поликлинику, бункер и канализационный коллектор. Вот такое впечатление это вызывает.

Эта история ‒ приговор тупости местной власти, которая собственными руками превратила центральный объект муниципальной собственности в такой кошмар.

Сургут ‒ город, который очень гордится своей центральной площадью: с памятником отцам-основателям, праздничными городскими мероприятиями, проходящими на этой территории. И вот эту площадь городская власть ухайдакала за какие-то смехотворные деньги, продав такой ценный объект недвижимости.

Наличие центральной площади в любом городе делает город городом. Это, по-моему, на первой лекции в любом архитектурном институте вам скажут.

Городская власть не продала это помещение, например, олигарху Роману Абрамовичу, который бы сделал из «Агентства воздушных сообщений» филиал своей шикарной картинной галереи, не продала это филиалу Третьяковской галереи или не отдала в аренду спортивным и художественным секциям, школам, которых в Сургуте очень много.

Просто продали за 130 миллионов рублей, которые растворились в бюджете молниеносно и совершенно не сделали никакой погоды, а центр города Сургута превратили в клоаку. Этот объект никаким образом не будет развивать городское пространство.

Как известно, Следственный комитет возбудил уголовное дело как раз из-за ничтожной цены и считает, что бюджету Сургута нанесен материальный ущерб действиями предыдущей городской администрации. Если вдруг уголовное дело вывернет на необходимость возврата данного объекта в муниципальную собственность, и даже если городу придется возвращать этому инвестору какие-то деньги, то я буду рукоплескать и даже, наверное, открою бутылочку какого-нибудь хорошего, дорогого шампанского, потому что это правильное решение для нашей городской среды. Нельзя подобный объект отдавать под торговлю.

А теперь к формату этой торговли. Здание было спроектировано в 80-е годы. Уже на тот момент институт ЛенЗНИИЭП, ЗапСибЗНИИЭП все встроено-пристроенные помещения проектировал достаточно правильно. Подобные объекты ‒ магазин «Северный», «Прометей», который был рядышком на Ленина, и многие другие, ‒ не строились как клетки.

Ни одна госкомиссия по приемке объекта в эксплуатацию не позволила бы построить здание, состоящее из клеток, как для курей, крыс, свиней. А вот такие клетки там наделаны теперь.

Новый собственник перекроил к черте-что те огромные, просторные помещения, которые были спроектированы для людей, и создал там какое-то пространство. Повторюсь, то ли это бункер Гитлера, то ли это какие-то канализационные коллекторы. Этому нет названия.

Это мог сотворить человек не просто с дурным вкусом, а с полным отсутствием понимания, что такое пространство и что такое живой человек. А город это все позволил. Здание, видимо, введено в эксплуатацию, иначе бы там не разрешили торговлю. Как это делается ‒ не представляю. Как можно в таком помещении разрешать торговлю, да и вообще запускать туда много людей одномоментно, мне не ясно.

Кстати, все городские встроено-пристроенные помещения, которые проектировались для людей в виде больших, светлых залов на уровне земли, теперь раскопаны на целый этаж, а некоторые и на два, вниз, в землю, где понастроили какие-то помещения уже на уровне фундамента.

У нас существует анекдот: на улице Ленина есть такая маленькая-маленькая вывеска в каком-то магазине, называется это помещение «Универмаг центральный». Маленькая дверка, через которую ты юркаешь в подвал и как червяк начинаешь ползать где-то под землей ‒ вот это у нас в Сургуте, где снесли универмаг «Сургут» на Черном Мысу ‒ единственное здание, которое было специально построено под городской универмаг.

Этот универмаг снесли ради какого-то многоквартирного жилого дома, а зато теперь есть на улице Ленина вот такой «Универмаг центральный». И вот так выглядит город.

Получается, идешь по улице Ленина, видишь подобные «центральные» универмаги и понимаешь: боже мой, это столица нефтяного края, город, который дает стране огромную толику доходов, а выглядим мы вот так. И вместо красивого здания на центральной площади получаем курятник из клеток.


нравится (4) не нравится (0)
Сегодня в 14:28, просмотров: 191, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Ее уроки остались с нами навсегда 941
  2. ​Памяти профессора Парфёновой 752
  3. К 2029 году в Сургуте появится университетский кампус за 18 млрд рублей — замгубернатора Югры 727
  4. Сургутянка Екатерина Ерешко завоевала бронзу чемпионата России по плаванию и установила рекорд Югры 629
  5. Уже 11 декабря станет известно, какая компания будет развивать территорию ядра центра Сургута 626
  6. В Югре открыли именной избирательный участок в честь почетного жителя и первого главы Пыть-Яха 615
  7. ​Как будет «Лянтор» по-французски? 595
  8. ​Дача ‒ место для отдыха, а не для жизни 568
  9. ​Рекордные 855 млн бонусов Спасибо получат клиенты Сбера на Зелёный день 507
  10. В Сургуте проходит большой форум, посвященный безопасности 282
  1. Пожар в «Прибрежном» мог начаться в помещении бойлерной — МЧС 2499
  2. В Югре не будут давать пособия на детей семьям, которые получают много «серых» поступлений на карту 2428
  3. ​Почему хлеб по всей стране стоил 20 копеек и как можно починить раскаленную печь изнутри при 200°C. Директор «Сургутского хлебозавода» отметил 70-летие 2320
  4. ​Анна Коршунова: «Ремонт тротуаров вырос более чем втрое по сравнению с прошлым годом» 2200
  5. В Сургуте открыли движение по проезду Мунарева 2049
  6. ​Одна семья – один кредит: Минфин меняет правила льготной ипотеки 2048
  7. Бывший глава Сургута Андрей Филатов заключил сделку со следствием — СМИ 1933
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 ноября? // АФИША 1920
  9. ​В Сургуте из-за низкого пассажиропотока отменили два автобусных маршрута 1858
  10. ​Санитарная вырубка деревьев в Сургуте необходима, несмотря на протесты жителей 1815
  1. ​В ожидании рампы 6844
  2. Сургутяне жалуются на перебои с мобильным интернетом даже в центральных районах 4667
  3. ​Мост поколений: от стройотрядов 60-х до «Звезды Оби» 4508
  4. ​Читатель СИА-ПРЕСС снял на видео новый мост через Обь в Сургуте – вскоре он откроется официально 4465
  5. ​Бензин дороже доллара: сургутяне массово жалуются на резкий рост цен 4435
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 октября? // АФИША 4361
  7. Не каждая вырубка в Сургуте — трагедия. Старые и больные деревья нужно убирать и сажать что-то новое и полезное 4343
  8. Второй мост через Обь в районе Сургута «Звезда Оби» был открыт с участием президента 4291
  9. Главный кадровик правительства Югры покинул должность и занял пост в региональном фонде 4257
  10. На территории сургутского аэропорта в ноябре изменится порядок движения машин 4164

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика