Здание в центре Сургута продали за 130 миллионов, чтобы устроить подземный лабиринт для покупателей

Бывшее здание «Агентства воздушных сообщений» в центре Сургута продали частнику за копейки. Точнее, за 130 миллионов рублей ‒ сумму, которую Следственный комитет считает заниженной. Теперь внутри расположился супермаркет «Пятерочка», переделанный в лабиринт из узких коридоров и комнат, больше похожий на поликлинику, бункер и канализационный коллектор. Вот такое впечатление это вызывает.

Эта история ‒ приговор тупости местной власти, которая собственными руками превратила центральный объект муниципальной собственности в такой кошмар.

Сургут ‒ город, который очень гордится своей центральной площадью: с памятником отцам-основателям, праздничными городскими мероприятиями, проходящими на этой территории. И вот эту площадь городская власть ухайдакала за какие-то смехотворные деньги, продав такой ценный объект недвижимости.

Наличие центральной площади в любом городе делает город городом. Это, по-моему, на первой лекции в любом архитектурном институте вам скажут.

Городская власть не продала это помещение, например, олигарху Роману Абрамовичу, который бы сделал из «Агентства воздушных сообщений» филиал своей шикарной картинной галереи, не продала это филиалу Третьяковской галереи или не отдала в аренду спортивным и художественным секциям, школам, которых в Сургуте очень много.

Просто продали за 130 миллионов рублей, которые растворились в бюджете молниеносно и совершенно не сделали никакой погоды, а центр города Сургута превратили в клоаку. Этот объект никаким образом не будет развивать городское пространство.

Как известно, Следственный комитет возбудил уголовное дело как раз из-за ничтожной цены и считает, что бюджету Сургута нанесен материальный ущерб действиями предыдущей городской администрации. Если вдруг уголовное дело вывернет на необходимость возврата данного объекта в муниципальную собственность, и даже если городу придется возвращать этому инвестору какие-то деньги, то я буду рукоплескать и даже, наверное, открою бутылочку какого-нибудь хорошего, дорогого шампанского, потому что это правильное решение для нашей городской среды. Нельзя подобный объект отдавать под торговлю.

А теперь к формату этой торговли. Здание было спроектировано в 80-е годы. Уже на тот момент институт ЛенЗНИИЭП, ЗапСибЗНИИЭП все встроено-пристроенные помещения проектировал достаточно правильно. Подобные объекты ‒ магазин «Северный», «Прометей», который был рядышком на Ленина, и многие другие, ‒ не строились как клетки.

Ни одна госкомиссия по приемке объекта в эксплуатацию не позволила бы построить здание, состоящее из клеток, как для курей, крыс, свиней. А вот такие клетки там наделаны теперь.

Новый собственник перекроил к черте-что те огромные, просторные помещения, которые были спроектированы для людей, и создал там какое-то пространство. Повторюсь, то ли это бункер Гитлера, то ли это какие-то канализационные коллекторы. Этому нет названия.

Это мог сотворить человек не просто с дурным вкусом, а с полным отсутствием понимания, что такое пространство и что такое живой человек. А город это все позволил. Здание, видимо, введено в эксплуатацию, иначе бы там не разрешили торговлю. Как это делается ‒ не представляю. Как можно в таком помещении разрешать торговлю, да и вообще запускать туда много людей одномоментно, мне не ясно.

Кстати, все городские встроено-пристроенные помещения, которые проектировались для людей в виде больших, светлых залов на уровне земли, теперь раскопаны на целый этаж, а некоторые и на два, вниз, в землю, где понастроили какие-то помещения уже на уровне фундамента.

У нас существует анекдот: на улице Ленина есть такая маленькая-маленькая вывеска в каком-то магазине, называется это помещение «Универмаг центральный». Маленькая дверка, через которую ты юркаешь в подвал и как червяк начинаешь ползать где-то под землей ‒ вот это у нас в Сургуте, где снесли универмаг «Сургут» на Черном Мысу ‒ единственное здание, которое было специально построено под городской универмаг.

Этот универмаг снесли ради какого-то многоквартирного жилого дома, а зато теперь есть на улице Ленина вот такой «Универмаг центральный». И вот так выглядит город.

Получается, идешь по улице Ленина, видишь подобные «центральные» универмаги и понимаешь: боже мой, это столица нефтяного края, город, который дает стране огромную толику доходов, а выглядим мы вот так. И вместо красивого здания на центральной площади получаем курятник из клеток.