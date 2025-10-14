К 90-летию Алексея Козлова — личная история о пластинке, интервью и одном концерте

Алексею Козлову — 90 лет, невероятно. В детстве у меня лежала пластинка «Арсенала» «Своими руками», но не было проигрывателя, поэтому я представить себе не мог, что же за музыка звучит под этой серой, но затейливой обложкой. Много позже Алексей Козлов стал первой знаменитостью, у которой я взял интервью, поступив работать в сургутскую газету «Новый Город». Разговор был очень короток, маэстро же — более чем доброжелателен, тактичен и исключительно приятен в общении.

Именно такой — негромкой и деликатной — я воспринял музыку, которую в тот вечер в Сургутской филармонии исполнил «Арсенал». На концерте звучала новая на тот момент программа «Примирение», на память мне остался компакт-диск с этим альбомом, подписанный всеми участниками ансамбля. Потом, конечно, я слушал и «Своими руками», и «Второе дыхание», и «Пульс-3», но так уж вышло, что базой осталось дебютное для меня «Примирение», обманчиво умиротворенная музыка, скрывающая глубины, в которые легко провалиться. Себе на радость.

