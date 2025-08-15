Новосибирск удивил своим аэропортом. А Сургут так может?

На днях мой путь пролегал через Новосибирск. Честно говоря, я ожидал обычную пересадку – беготню по залам, бесконечные очереди. Но аэропорт «Толмачево» стал для меня настоящим открытием. Он выглядит роскошно: просторный, современный, со смелыми архитектурными решениями.

Центральные колонны аэропорта выглядят как светящиеся деревья, уходящие в потолок, а интерьер, подсветка и масштаб создают ощущение, что ты не в аэропорту, а в арт-пространстве. Даже стоя в очереди на регистрацию, хочется достать телефон и фотографировать.

Отдельное впечатление на меня произвела скульптура «Покорение Сибири», установленная в аэропорту в 2010 году. Ее автор – Юнус Сафардиар. Для интереса нашел его сайт и увидел другие его работы. Они просто завораживают, рекомендую и вам ознакомиться. Скульптура рассказывает историю Ермака, исторической фигуры XVI века, сыгравшей ключевую роль в освоения Сибири.

Толмачёво – один из крупнейших аэропортов страны, обслуживающий около десяти миллионов пассажиров в год. Он принадлежит холдингу «Новапорт», который за последние годы вложил в его развитие миллиарды рублей. Результат налицо: яркое архитектурное сооружение, обеспечивающее удобство пассажирам, и престиж региону и городу.

Невольно напросились сравнения с Сургутом.

Наш аэропорт, так же входящий в число крупнейших по пассажиропотоку с двумя миллионами пассажиров ежегодно, принадлежит нескольким собственникам (правительство Югры, Сургутнефтегаз, Utair и прочие инаесторы). Солидные владельцы, новосибирцам остается только завидовать. Но! Больше 15 лет назревший вопрос его модернизации остается без решения!

Увы, сегодня сургутский аэропорт напоминает мне не врата города, а провинциальную калитку, в которую устремились все несчастные пассажиры после сноса вокзала и уничтожения речпорта. И калитка эта, морально и физически изношенная, держится исключительно на ответственности и профессионализме сотрудников. Что ни говори, а при плотном расписании рейсы выполняются четко, все службы работают слаженно.

После Екатеринбурга, Тюмени и Новосибирска – городов, у которых нет таких финансовых возможностей, как у Югры, – возвращаться в Сургут становится как-то неловко.

Вопрос модернизации аэропорта годами топчется на месте. Округ демонстрирует поразительную медлительность, новое наше руководство пока тоже не предложило видимого плана действий. Почему соседи находят деньги и пути решения, а мы – нет?

Сдвинется ли этот вопрос с мертвой точки в богатейшем регионе страны?