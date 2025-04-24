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​Благоустройство набережной возле СОКБ и «Газпрома» выглядит как профанация: зачем голосовать за то, что не будут использовать?

Что может пойти не так с новой набережной в Сургуте и почему голосовать надо за другой участок

​Благоустройство набережной возле СОКБ и «Газпрома» выглядит как профанация: зачем голосовать за то, что не будут использовать?
Фото из архивов автора. Далее − администрация Сургута и эскиз проекта

Я внимательно изучил проект благоустройства набережной за Саймой. Хорошо, что появилась возможность увидеть его полностью. Он выполнен так, чтобы навести красоту по линии Саймы, завершить неоформленную часть, где учтены оба берега − от мостика у кафе «Ботаника» до Дворца торжеств и обратно. Но в целом проект вызывает недоумение.

Концепция проекта: создание комфортной прогулочной зоны и зон отдыха у воды, велодорожек, обустройство пешеходных дорожек, озеленение, устройство покрытия из плитки, установка малых архитектурных форм.

Из четырех участков, предложенных в проекте, к голосованию вынесли те, где практически никто не бывает. Это закрытая территория: от Дворца торжеств, мимо морга и больничного комплекса, к улице Энгельса. Даже не на Университетскую, как пишут специалисты УКСа.

На участке 2.2 концепция такая же.

И вот так сторона набережной, которая сейчас подразумевается к голосованию, по моему мнению, должна благоустраиваться в последнюю очередь. Сначала надо делать самые простые вещи. У нас уже есть берегоукрепление, где центральная площадь, на полуострове у Сургутского госуниверситета − готовая прогулочная набережная. Если бы не эти никому не нужные уголовные дела, которые длятся годы, ее бы давно открыли (правда, там и так или иначе уже гуляют горожане). Связав ее с набережной, можно получить цельный маршрут, сделать центр города оживленным и удобным для прогулок.

Участок возле СурГУ − это четвертый по счету. Лучше было бы именно его выносить на голосование. Он и логично расположен, и обустроить его дешевле. Это решит огромное количество вопросов. Завяжется единая линия.

А третий участок − тот, что в районе будущего КРТ возле «Газпрома» − вообще выпадает. Зачем он в проекте, если скоро эту землю передадут под комплексное развитие территории застройщику, который выиграет конкурс, и благоустройство перейдет ему в обременение? Будут ли они делать по этому проекту или другому − это юридические тонкости. Подразумеваю, что они не обязаны делать проект таким, который им предлагает УКС. В итоге сделают своим способом. Все-таки КРТ подразумевает новое проектирование территории, а все старые проекты, привязанные к ней, не обязательны к выполнению.

Вернусь к тому участку, который идет от мостика «Изиды» до Энгельса, ближе к кафе «Ботаника». Никакого смысла нет там заниматься благоустройством, пока не будет решен вопрос выкупа земельного участка у частников. Хоть и строить там ничего нельзя, между подземными гаражами и речкой, но тем не менее там есть большая полоска, почти гектар земли, который в частной собственности находится. Когда-то на нем дома были, сейчас сформированный участок, находящийся в красных линиях, где нельзя строить. Надо сначала решить вопрос землепользования.

Что касается участка 2.1-2.2, за который и предлагают проголосовать − там произойдет та же история, что и с набережной на территории научно-технического центра. Наша гордость и наша печаль. Понимаю, что все счастливы − появится большая красивая набережная. Но у меня возникает много вопросов. Как туда добраться, если у тебя нет машины? Для кого вся эта инфраструктура? Есть ощущение, что горожане не буду ей пользоваться годами.

Конечно, однозначно надо благоустраивать набережную, оформлять Сайму. Но там нет никакого пешеходного трафика, территория закрыта больничным комплексом, моргом и всем остальным. Понимаю, есть полоска земельного участка, которая позволит там каким-то образом проходить. Но какая цель этого всего? Это набережная для пациентов СОКБ? Тогда давайте и называть ее набережной СОКБ. Но пусть тогда больница сама строит ее.

Возникает ощущение профанации. Надо либо участки 2.1 и 2.2 либо не делать вообще, либо в последнюю очередь. На сегодняшний день самым актуальным вопросом является развитие центральной площади. Почему не сделать ставку на центр города, где уже сформирована инфраструктура? Центральная площадь простаивает, ею пользуются разве что на пару городских мероприятий в году. Почему бы не развить прилегающую территорию, не создать связующую пешеходную линию? Это логично.

Я обратился в администрацию города с просьбой заключить соглашение, которое позволило бы мне эту набережную достроить в своем стиле самостоятельно − от центральной площади до полуострова СурГУ. Ответ: «есть проект, работаем по нему». Но сам проект сомнительный, с огромным количеством малых архитектурных форм, которые никто не использует. Пример − Сквер Журналиста. Мы все дружно боролись, чтобы там было красиво. Когда-то на его месте была КНС, в виде шайбы, потом ее вывели из эксплуатации, решили облагородить территорию, где можно отдохнуть, полюбоваться городом. А в итоге построили… очередную КНС. По-моему, за такие решения, честно говоря, кто-то должен нести ответственность, в том числе и уголовную.

И то же самое сейчас делают с набережной. Поэтому и стоимость такая. А по сути, идешь ты по тропинке и это все, что тебе нужно. А рядом стоит большая «штука», представляющая собой современное архитектурное искусство. И непонятно для чего. Всему свое место.

А что касается экопарка за Саймой − он и должен оставаться экопарком. Люди уже там гуляют. Не нужны там качели, велодорожки и бесконечные вырубки. За последние два года там и так сильно проредили деревья − археологи, геодезисты, дорогу открыли, машины ездят…

Поэтому я считаю, что не стоит за это голосовать, а выбрать для благоустройства в первую очередь четвертый участок. Третий − под КРТ, пусть делает застройщик. Участок возле СОКБ − абсолютно непроходной, и никто туда гулять не пойдет. А если и сделают − результат будет такой же, как и с центральной площадью: пусто, красиво, но не используется.


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Сегодня в 15:48, просмотров: 90, комментариев: 0
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