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​Тесно

В России планомерно «разъезжается» средняя площадь квартир и частных домов

​Тесно
Фото pixabay.com

Посмотрите, какую прекрасную таблицу о динамике жилищного рынка в России собрали исследователи из РУДН (опубликовано в «Вестнике РУДН. Серия «Социология», №4 в 2023 году) и опубликовали авторы канала Proeconomics. Пару соображений по этому поводу.

Ежегодный ввод жилья с 2000 по 2022 годы вырос в четыре раза – с 30,3 до 126,7 млн квадратных метров. При этом средняя площадь квартир планомерно снижалась и с почти 70 квадратов упала до 47. Как бы в противоходе этому процессу росла средняя площадь частных домов – со 119 до 143 квадратных метров. Эти цифры даже бьются – среднее арифметическое от площадей квартир и домов в 2000 году составляет 94, а в 2022 году – 94,9. То есть россияне натурально голосуют своим ИЖС против навязываемого им малогабаритного жилья. Как говорится, информация к размышлению.

Другой любопытный момент: средний размер жилплощади на одного россиянина с 2000 года выросла почти в полтора раза – с 19,2 до 28,2 квадратных метров. На 2022 год это немногим больше, чем в Польше (27 кв. м), но меньше, чем в Великобритании (35 кв. м), Японии (уж казалось бы, маленькая территория и высокая плотность населения, но 39 квадратов на человека имеют), Греции (45 кв. м), Германии (46 кв. м) и США (68 кв. м). Тем не менее, довольно быстрый рост зафиксировать стоит. Другое дело, что средних вариантов российский рынок предлагает не так много, и в итоге россияне «разбегаются» по студиям или небольшим квартирам в высотках и частным домам в дальних и не очень пригородах. А ведь еще у нас, мягко говоря, не растет население, и без каких-то чрезвычайных демографических или миграционных мер расти не будет – пожалуй, тоже один из факторов, который влияет на показатель средней обеспеченности квадратными метрами.

Далее. Среднедушевые доходы выросли с примерно 2,3 тысячи рублей в 20 раз – до 45,2 тысячи, при этом покупательская способность зарплаты на жилищном рынке в 2022 году оказалась ровно в два раза выше, чем в 2000-м. Таким образом коэффициент доступности жилья (он высчитывается так – срок, за который семья из трех человек может накопить на квартиру площадью 54 кв. м) планомерно улучшался с 5,68 до 3,29 в 2020 году, но далее пошло ухудшение. А помните, что произошло в 2020 году (помимо пандемии и голосования о поправках в Конституции)? Запуск программы льготной ипотеки. В итоге, как рассказывал профессор Коган, от этой внешне разумной и полезной для россиян инициативы реальная доступность жилья только снизилась.


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Сегодня в 19:33, просмотров: 163, комментариев: 0
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