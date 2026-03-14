Ученые объяснили, как мозг очищается ночью и почему нам снятся тревожные сны

Мы проводим во сне почти треть жизни, но о самом сне знаем далеко не все. Почему мозг во время отдыха «очищается» от токсичных белков, зачем человеку снятся тревожные сны и почему недосып может привести к диабету – на эти и другие вопросы ответили ученые. Ко Всемирному дню сна исследователи Пермского Политеха собрали десять необычных фактов о том, как работает сон.

90% беременности плод проводит во сне

В первую половину беременности эмбрион проводит практически все время во сне, пробуждаясь крайне редко. На 32-й неделе он занимает до 90% времени, ближе к рождению его количество сокращается до 85%.

«На поздних сроках беременности, примерно после 36 недель, у плода уже можно различить две основные фазы сна: быструю (REM) и медленноволновую (NREM). REM-фаза стимулирует внутреннюю активность мозга, когда внешних сигналов еще почти нет, и помогает настраивать сенсорные системы. Медленноволновая фаза сна отвечает за физическое созревание мозга: в это время вырабатывается гормон роста, укрепляются нейронные связи, восстанавливаются запасы энергии и формируются ткани, необходимые для дальнейшего развития плода», – рассказывает кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов.

Дети до четырех лет не видят себя во сне

«В первые годы жизни ребенок проходит несколько этапов: до полутора лет он еще не узнает себя в зеркале, к двум годам начинает отделять собственное тело от окружающих предметов, и лишь к трем-четырем годам формируется устойчивое представление о себе как об отдельной личности. Сны, требующие участия этого внутреннего «Я», просто не могут полноценно возникать, пока самосознание еще не сложилось. Кроме того, нервная система ребенка продолжает активно развиваться: структуры мозга, отвечающие за обработку информации, память и эмоции, достигают зрелости только к подростковому возрасту, поэтому сновидения у малышей менее яркие, фрагментарные и лишены четкого образа самого себя», – объясняет кандидат психологических наук, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Мария Дуванская.

Во время сна спинномозговая жидкость вымывает из организма токсичные белки

Токсичные белки образуются в мозге постоянно – это нормальные отходы жизнедеятельности нервных клеток. В небольших количествах они безопасны, но при накоплении могут слипаться в бляшки и повреждать нейроны. Именно с этим некоторые исследователи связывают развитие болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.

«Чтобы от них избавляться, существует глимфатическая система, которая осуществляет «очистку» ЦНС. В ее основе лежит движение спинномозговой жидкости по особым каналам, образованным в крупных пространствах вокруг мозга и микроскопических промежутках между нейронами. Проникая в них, она вымывает оттуда продукты обмена. Эта микроциркуляция особенно активна во время сна: в этот момент межклеточное пространство расширяется на 60%, и токсичные белки, накопившиеся за день, удаляются эффективнее», – делится Валерий Литвинов.

Почему мы просыпаемся от будильника, а от постороннего шума – нет

Многие люди во время сна не реагируют на громкие звуки и не просыпаются от них. Можно предположить, что они их просто не слышат. На самом деле это не так.

Валерий Литвинов объяснил, что во время сна мы продолжаем слышать звуки, но психика специально «приглушает» их значимость, чтобы ничто не мешало отдыху. Мозг оценивает каждый сигнал: если звук не несет важной информации (например, шум за окном), он просто игнорируется, и человек спит дальше. Но если звук имеет значение – как, например, плач ребенка или сигнал будильника, – психика распознает его как важный сигнал и инициирует пробуждение.

С эволюционной точки зрения такая избирательность сна – важнейший механизм выживания. Наши предки, спавшие в опасной среде, должны были оставаться уязвимыми для сна, но при этом мгновенно просыпаться от критических сигналов: треска ветки под лапой хищника, крика сородича или запаха дыма. Мозг выработал систему приоритетов, где значимость сигнала определяется не громкостью, а его связью с выживанием.

При этом, если предстоит важное событие, мозг способен разбудить нас даже без какого-либо звука, ориентируясь на внутренние биологические часы. Так что во сне психика продолжает работать, непрерывно сканируя окружение и выбирая, на что стоит обратить внимание, а что можно проигнорировать.

Чаще всего нам снятся негативные сюжеты

«Исследования показывают, что в наших снах преобладают негативные эмоции. Это имеет эволюционное объяснение: мозг во сне обрабатывает переживания, особенно стрессовые, чтобы подготовить нас к возможным угрозам. С эволюционной точки зрения выгоднее было запоминать опасные ситуации, чем приятные, поэтому негативные сценарии закреплялись лучше. Кроме того, сны помогают моделировать будущее, перерабатывать дневные впечатления и интегрировать их в личный опыт, даже если сами сюжеты кажутся нам хаотичными или тревожными. Индивидуальные различия, конечно, есть: кто-то чаще видит позитивные сны, особенно при практике осознанных сновидений, но в целом негативный оттенок снов – это нормальная и полезная работа психики», – отвечает Мария Дуванская.

Мы видим сны именно во время быстрой REM-фазы (а не медленного глубокого сна) – в этот момент активность гиппокампа, отвечающего за запоминание, снижена, а резкая смена уровня нейромедиаторов при переходе к бодрствованию мешает закреплению воспоминаний. Поэтому чаще всего с утра мы уже не помним, что нам снилось ночью.

«Мешает воспоминанию сновидений система цезуры – супер-эго, которая не дает нам вспомнить то, что по разным причинам в данное время для нас неприемлемо. Это подтверждается тем, что иногда в течение дня мы вдруг вспоминаем сон, который напрочь забыли. Так происходит из-за того, что по каким-то причинам внутренние установки или внешние обстоятельства поменялись, и цензура становится неактуальной», – добавляет Литвинов.

Почему, когда человек не высыпается, ему хочется есть

У людей с хроническим недосыпом в два раза выше риск ожирения и диабета второго типа. Это связано с тем, что при нехватке сна человеку сильнее хочется есть.

«Дефицит сна нарушает баланс гормонов, регулирующих аппетит: снижается уровень лептина, сигнализирующего о сытости, и повышается уровень грелина, вызывающего голод. Важно помнить о том, что сон – это важнейший источник удовольствия и восстановления, и, если человек его лишается, он подсознательно ищет замену в других кратковременных источниках радости, например, в еде. Это приводит к нарушению пищевого поведения, перееданию и набору лишнего веса. К тому же хронический стресс, вызванный нехваткой сна, способствует развитию инсулинорезистентности – предвестника диабета второго типа», – предупреждает Валерий Литвинов.

Почему мы иногда проваливаемся в микро-сон в середине дня

«Когда мы очень хотим спать, ретикулярная формация – скопление нейронов, находящееся в стволе головного мозга, начинает генерировать ритмичные импульсы, похожие на те, что сопровождают нас во время фазы глубокого сна. И это может проявляться кратковременным переключением из состояния бодрствования в сон длительностью от долей секунды до 10-30 секунд», – объяснил Валерий Литвинов.

Именно такие эпизоды называют микро-сном: человек на мгновение теряет контакт с реальностью, но часто этого даже не замечает.

«Главная опасность микро-сна в том, что он происходит незаметно для самого человека, но этих секунд достаточно, чтобы потерять контроль над ситуацией. Особенно это критично для водителей, операторов механизмов и людей, чья работа требует постоянной концентрации. Даже кратковременное отключение может привести к аварии, катастрофе или травме. Поэтому при выраженной сонливости за рулем или у станка единственно правильное решение – остановиться и дать себе возможность выспаться, прежде чем продолжать работу», – предупреждает ученый ПНИПУ.

Какие психологические установки чаще всего порождают бессонницу

Бессонница возникает по разным причинам. В каких-то ситуациях она сопутствует уже имеющимся заболеваниям, когда-то передается по наследству – современные исследования подтверждают, что примерно 39% случаев обусловлены генетическими факторами. Но чаще всего на появление расстройства сна влияет психологический стресс.

«Бессонница– это определенная месть психики за чрезмерную, ненужную для организма активность в течение дня. Обычно она связана с избыточной социальной значимостью, например, когда человек считает, что может повлиять на какую-либо глобальную ситуацию или когда от него этого ждут; с лишними установками типа «Я не заслуживаю отдыха, пока не сделаю все запланированное» или «Я не могу позволить себе лежать без сна – это бесполезная трата времени»; а также с нежеланием личности подходить к решению тех проблем, которые накопились в течение длительного периода времени», – считает Валерий Литвинов.

Во время бессонницы мозг продолжает перерабатывать тревоги, нерешенные конфликты и эмоции. Вместо перехода в тормозные процессы сна, кора головного мозга остается активной, а стволовые структуры не получают сигнала к отключению. Человек хочет спать, но его психика не готова отпустить контроль, и чем активнее он пытается уснуть усилием воли, тем сильнее возбуждается нервная система.

Кто чаще всего разговаривает во сне

«Разговоры во сне – довольно распространенное явление: примерно каждый пятый взрослый и еще больше детей говорят во сне. Чаще всего это наблюдается у молодых мужчин», – отмечает Мария Дуванская.

Во-первых, у мужчин в молодом возрасте дольше фаза глубокого медленного сна, в котором чаще возникают разговоры, снохождение, ночные ужасы. Именно в этой фазе мозг наиболее активен физиологически, но сознание отключено, поэтому речь может возникать спонтанно. А, во-вторых, мужчины в среднем реже проговаривают свои переживания вслух в бодрствовании, и психика может «отыгрывать» накопившееся напряжение именно во сне, через речь или движения.

Также разговорам во сне подвержены люди, переживающие хронический стресс, и пациенты с неврологическими расстройствами и нарушениями сна. В подавляющем большинстве случаев это состояние безвредно, не требует лечения и с возрастом проходит само собой. Обратиться к врачу стоит, если разговоры стали слишком частыми, агрессивными или мешают сну окружающих, а также если впервые возникли в пожилом и старческом возрасте.

Найдена связь между хронотипом и чертами характера человека

Хронотип – это врожденные внутренние часы человека, которые подсказывают, в какое время суток ему легче просыпаться, работать и засыпать, и определяются генетическими и биологическими факторами, влияющими на наши циркадные ритмы. Исследования подтверждают связь между хронотипом и определенными личностными характеристиками.

Жаворонки – люди, наиболее продуктивные в первой половине дня, отличаются дисциплиной, организованностью и склонностью к стабильному распорядку. Они, реже испытывают тревогу и лучше справляются с задачами, требующими концентрации. Их активность обусловлена ранним пиком работы областей мозга, отвечающих за внимание и планирование.

Совы – люди, которые часто предпочитают ночной образ жизни и работу в это время, отличаются гибкостью и адаптивностью, но более склонны к прокрастинации и риску. Согласно исследованиям, их позднее засыпание связано с повышенным уровнем кортизола и дофамина, что способствует творческому мышлению и решению сложных задач именно в вечернее и ночное время.

Голуби – люди с промежуточным хронотипом – сохраняют умеренную активность в течение всего дня, легко адаптируются к разному расписанию и равномерно распределяют энергию и внимание. У них средние показатели креативности и дисциплины, но главное преимущество – универсальность: они успешно взаимодействуют с представителями любых хронотипов и одинаково эффективно справляются с самыми разными задачами.

