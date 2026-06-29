Евгений Барсов против намыва песка на Заячьем острове – что происходит

В Сургуте обостряется конфликт вокруг намыва песка в районе Заячьего острова, рядом с аэродромом Евгения Барсова. История уже вышла далеко за рамки обычного хозяйственного спора и превратилась в открытое противостояние вокруг природы, городской среды и будущего малой авиации.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему Евгений Барсов так жестко сопротивляется работам компании «ЮВиС», чего именно опасаются владельцы аэродрома и участники пилотажной группы «Барсы», почему у горожан возникают вопросы к характеру намыва песка в пойме Оби и чем эта история может закончиться для Сургута, городской политики и самого аэродрома.

Дмитрий Щеглов: В Сургуте разворачивается некая производственная драма, если так можно сказать. Ранее мы рассказывали о том, что компания «ЮВиС» намывает песок по договору с администрацией, и все это происходит в районе Заячьего острова, как раз там, где находится совсем рядом аэродром, который содержит известный наш предприниматель и энтузиаст малой авиации Евгений Барсов. Он же депутат, он же строитель — у него же много разных есть ипостасей.

Так вот. По мнению Евгения Барсова, намывка песка, во-первых, нарушает вообще, в принципе, экологическую ситуацию на этом пространстве, а также наносит вред непосредственно его аэродрому и, соответственно, проекту малой авиации в Сургуте. И, по его мнению, также происходит вообще вне границ утвержденного участка. Дело дошло до того, что и сам Барсов, и его сын Иван, и их коллеги по авиационной группе «Барсы» вставали сами своими телами, закрывали, так сказать, возможность работы этой всей тяжелой техники по намыву песка. Дело дошло до того, что Иван Барсов даже был госпитализирован, потому что там в него попала струя воды или чего-то такого, и некоторое время провел в больнице. Но, слава богу, с ним все в порядке.

С одной стороны, мы понимаем, что есть и экологическая, и производственная подоплека во всем этом процессе, ну и, с другой стороны, мы понимаем, что сейчас это все происходит на фоне избирательной кампании, которая в настоящий момент только-только начинается в городе Сургуте и, можно сказать, уже входит в какую-то свою более-менее активную фазу. Вот и обсудим эту историю с этих аспектов. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега, журналист Тарас Самборский, на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима, привет всем, друзья.

Д.Щ.: Как ты видишь эту историю в большей степени? То есть мы понимаем, что есть в ней, конечно, и действительно справедливость утверждений Барсова как участника всего этого дела, с другой стороны — то ли это такая избирательная кампания с удачно подвернувшимися поводами, то ли что-то подобное. Какие бы ты здесь акценты расставил?

Т.С.: Мне видится эта история прямо в стиле известного фильма «Любить по-русски», когда несколько простых людей спасали от каких-то там алчных нуворишей кусок земли там или своего поля, я не помню сюжет. Там Галина Польских, Евгений Матвеев, ну и Джигурда там были в главных ролях. Там Лариса Удовиченко. Такой интересный фильм, романтично-наивный.

Тут такое дело, что всех нюансов мы не знаем. Возможно, возможно, что Барсов перегибает палку не в плане методов защиты своей позиции, а в обвинениях в сторону компании «ЮВиС». Иначе я не могу понять, почему ничего не прекращается, вот такое достаточно неряшливое, я деликатно высказываюсь, проведение работ в пойме Оби не корректируется тем или иным образом. «ЮВиС» утверждает, что все законно. Город, я так понимаю, занимает позицию скорее компании «ЮВиС». Природоохранная прокуратура пока формально там что-то нашла, но такое, видимо, не сильно задевающее интересы «ЮВиСа».

Д.Щ.: Очень-очень формально, да, там типа, что они чего-то не согласовали.

Т.С.: Да. И пока что вся борьба Евгения Барсова и его команды напоминает такое, знаете, чисто в пацанском стиле столкновение двух дворов, двух группировок. То есть все ярко, все красиво. По мне — ничего подобного Сургут не видел очень много лет. Ну реально, когда мужик идет и просто своим телом чуть ли не танк останавливает. Поэтому мне лично это симпатично, я сразу хочу сказать. Это вызывает просто такое чисто по-мужски одобрение. А почему нет? А как еще защищать? Я себя ставлю на место Барсова — пошел бы я там в носках по этому песку в белой рубашке. Понимаете, на это тоже надо иметь мужество, для этого надо обладать определенным складом характера.

И самое главное, что, защищая свою позицию, Барсов, защищая таким образом свою позицию, отсекает все для себя компромиссы назад, все пути назад. То есть он уже такую черту перешел и говорит: «Я буду биться чуть ли не до конца». Это вызывает восторг, уважение. Вопросов нет.

Если бы компания «ЮВиС» вышла к прессе и развернуто представила свою аргументацию, это сняло бы очень многие вопросы и подозрения. Я не понимаю, почему так нельзя сделать. Вот аргументы Барсова, вот аргументы «ЮВиСа». Какая проблема? Если все абсолютно законно, то давайте посмотрим бумаги и обсудим.

На самом деле, что горожанам надо в этой истории? Горожанам надо, чтобы не усрали Обь. А если мы смотрим с высоты птичьего полета, то там, конечно, трагическая картина — во что превращена Обь в районе города Сургута. И вообще это кошмарный подход. Вот знаете, для того чтобы построить там два здания на НТЦ и две дороги к нему, и какие-то очистные сооружения, надо все разворошить, все уничтожить, превратить это все в какой-то бордель, отчитаться, получить деньги и радоваться жизни. А что горожанам оставят с этой кучей песка?

Второй вопрос: почему такое уже явное, нескрываемое презрение к делу Барсова? Вот давайте этот конфликт в сторону отведем. Но почему нельзя использовать его вот эту вот проломную силу и не создать еще один аэропорт в Сургуте для малой авиации? И сделать из этого еще один бизнес, который платит налоги, бренд. Когда надо полетать на День Победы, у нас Барсова тут все зазывают прямо: «Иди полетай». Хвалятся им. А почему вы не можете помочь человеку, даже не помочь — почему вы мешаете человеку в простой его повседневной жизни? У меня это не укладывается в голове.

Поэтому по сумме этих всех обстоятельств картина складывается такая, что Барсов борется с чем-то большим, чем просто с антипатичной ему компанией «ЮВиС», которая нарушает там его спокойное аэродромное существование. У меня ощущение, что речь идет о большем.

И второе мое ощущение. Как мы часто с тобой прогнозировали, и это сбывалось: подождем немножко. Подождем немножко. Скорее всего, папочки уже комплектуются, фактура собирается, и на каком-то этапе мы узнаем не о формальных мелких обнаруженных нарушениях, а о чем-то большем. Я на это надеюсь. Вот и все.

А победит Барсов, не победит в городскую думу из-за этого — ну это уже сто двадцать восьмой вопрос. Если кто-то этим интересуется — пожалуйста, следите. Нам интересна судьба аэродрома Барсова. Он должен, конечно, развиваться, а не бороться за свое выживание. Ну и компании «ЮВиС» хочется пожелать, чтобы работы проводились на высочайшем эстетическом уровне, с высочайшей культурой производства. Пока мы видим, действительно, это очень неуважительно по отношению к природе, по отношению к горожанам.

Д.Щ.: Ну что ж, друзья, мы будем заканчивать. Читайте расшифровку на siapress.ru, ставьте лайки, и до новых встреч, через неделю услышимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья, всем пока.