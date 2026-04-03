Рассказываем, какие нововведения ждут заемщиков и владельцев жилья

В апреле 2026 года в России вступят в силу несколько законодательных изменений. Они затронут ипотечных заемщиков, должников и владельцев недвижимости. О том, что еще изменится в этой сфере с 1 апреля, рассказали эксперты Циан.Журнал.

Банкротам оставят часть средств от продажи ипотечного жилья

С 3 апреля начали действовать изменения, касающиеся распределения денежных средств от продажи единственного ипотечного жилья.

Теперь при банкротстве должник сможет сохранить 10% от вырученной суммы. Эти средства не будут включаться в конкурсную массу и направят на обеспечение его жилищных прав. При этом жилье должно быть единственным для должника и его семьи.

Банки усилят проверку доходов заемщиков

С 1 апреля уточняются правила расчета долговой нагрузки. Банки будут строже оценивать доходы клиентов и перестанут учитывать неофициальные источники заработка.

Также больше нельзя будет подтверждать доход «справкой по форме банка». Кредитные организации будут сравнивать данные из 2-НДФЛ со средними зарплатами по Росстату (с уменьшением на 10%) и ориентироваться на меньший показатель.

Кроме того, банки не будут учитывать выписки по счетам, если на них поступают нерегулярные доходы.

Для индивидуальных предпринимателей тоже вводятся ограничения: теперь они не смогут подтверждать доход справками, выданными самим себе. Подтверждением будут только налоговые декларации и книги учета доходов и расходов.

У многодетных семей не будут забирать землю и автомобили за долги

С 3 апреля вступают в силу изменения в статью 446 Гражданского кодекса.

В перечень имущества, которое нельзя изъять за долги, добавили земельные участки, полученные многодетными семьями в рамках господдержки, а также автомобили, если они являются единственным средством передвижения.

Площадки для собак будут обустраивать по новым стандартам

В апреле начинает действовать национальный стандарт для площадок выгула и дрессировки собак. Он устанавливает требования к размерам, оборудованию, покрытию, освещению и расположению таких зон. Например, минимальная площадь игровой площадки составит 200 кв. м, а дрессировочной ‒ 1,5 тыс. кв. м. Высота ограждения должна быть не менее двух метров.

Стандарт носит рекомендательный характер.

Ограничат срок беспроцентной рассрочки

С 1 апреля Центробанк начнет вводить ограничения на рассрочки без процентов. В 2026 году их максимальный срок составит шесть месяцев, а с 2028 года сократится до четырех месяцев.

Информацию о рассрочках свыше 50 тысяч рублей будут передавать в бюро кредитных историй, чтобы банки могли точнее оценивать нагрузку на заемщиков.

Порог контроля сделок с недвижимостью увеличат

Банки будут передавать сведения в Росфинмониторинг только о сделках с недвижимостью дороже 75 млн рублей.

Ранее этот порог составлял пять млн рублей, теперь его увеличили в 15 раз. При этом для риелторов требования не изменились ‒ они по-прежнему обязаны отчитываться о сделках свыше пяти млн рублей.

Завершается срок подачи налоговой декларации

До 30 апреля необходимо подать декларацию 3-НДФЛ за 2025 год. Это касается тех, кто продал недвижимость раньше минимального срока владения, сдавал жилье, получал доход из-за рубежа, выигрывал в лотерею или получал имущество в дар не от близких родственников.

Также декларацию обязаны подать индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы. Оплатить налог нужно до 15 июля 2026 года.