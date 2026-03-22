ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcRLPey реклама на siapress.ru
​От сцены до фасада: в Сургуте обновляют театр на улице Грибоедова // ФОТОРЕПОРТАЖ

Рассказываем и показываем, каким станет сургутский музыкально-драматический театр после ремонта

​От сцены до фасада: в Сургуте обновляют театр на улице Грибоедова // ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото: СИА-ПРЕСС, Сургутский театр

В Сургуте продолжается масштабная реконструкция здания музыкально-драматического театра на улице Грибоедова, 12. Корреспонденту СИА-ПРЕСС показали, как сегодня выглядит объект, а также рассказали, что уже сделано и каким театр станет после завершения работ.

Новая сцена: вместо ручного труда ‒ автоматизация

Одно из главных изменений ‒ полностью обновленная механика сцены. По словам заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности Сергея Симонова, она изменилась кардинально.

Сцена театра сейчас.

«В механику сцены включаются 26-29 штанкетных подъемов, плюс шесть боковых. Раньше они были ручные, сейчас полностью механизированные. Также у нас пять софитных ферм, подъемный занавес с электроприводом, девять точечных подъемов и две цепные лебедки», ‒ рассказал он.

Если раньше для управления штанкетными подъемами требовалось несколько человек, то теперь все работает с пульта, управляемого одним специалистом:

«Раньше везде, где нужно было что-то поднять или опустить, стоял человек и делал это вручную ‒ на веревках. Сейчас все автоматизировано, установлены лебедки на металлических тросах. Человек управляет всем с пульта. При этом предусмотрен и резервный пульт наверху».

Так будет выглядеть сцена после ремонта.

По словам спикера, оборудование уже установлено, подключено и прошло испытания.

Что уже сделано и что впереди

Работы на объекте идут поэтапно. Как отметил Симонов, первый этап уже завершен: «Это установка механики сцены, ремонт кровли ‒ 1 940 квадратных метров, полная замена окон и витражей. Эти работы выполнены на 100%».

Сейчас продолжается отделка фасада ‒ она выполнена примерно на 34-35%. Внутренние помещения пока не начинали.

Фасад театра в процессе ремонта.


Визуализация обновленного фасада.

В ближайшее время начнется следующий этап ‒ зайдет другая подрядная организация, которая будет заниматься косметической отделкой зала.

«Параллельно запланированы и другие работы. Весной и летом будет полностью заменена система отопления, электроснабжения, противопожарная сигнализация, установлено видеонаблюдение. Все это будет идти параллельно с внутренней отделкой», ‒ поделился спикер.

Фойе первого этажа в настоящий момент.

Проект обновленного фойе.

Срок завершения реконструкции ‒ 2027 год.

Почему затянулись сроки

Как сообщил Сергей Симонов, часть работ сдвинулась из-за технических сложностей: «Были моменты с креплением ламелей и согласованием фасадных решений. Нужно было понять, как они будут крепиться. Это немного задержало работы».

Надпись на стене от актеров: «Строитель, помни! Каждый день простоя ‒ это упущенная радость зрителя!»

При этом процесс не останавливался:

«Пока решались эти вопросы, шли другие работы ‒ ремонт кровли, подготовка. Потому что внутреннюю отделку нельзя начинать без готовой крыши».

Театр станет арт-объектом

После реконструкции здание полностью изменит внешний вид.

«Театр будет отделан ламелями. Мы постарались уйти от прежних геометрических форм. Здание строилось как ДК «Магистраль» еще в конце 80-х, и на театр оно внешне было мало похоже. Теперь это будет скорее арт-объект», ‒ отметил Симонов.

Обновленный театр с акцентной архитектурной подсветкой.

Фасад дополнят подсветкой и мультимедийными элементами:

«Будет подсветка, и мы надеемся установить большой экран на фасаде. Учитывая, что рядом железнодорожный вокзал, гость города будет сразу видеть современное, яркое здание ‒ своего рода визитную карточку».

Новое оборудование и комфорт для зрителей

Для театра уже закупают новое оборудование: приобретено звуковое оборудование и большая часть светового. В настоящее время решается вопрос с инсталляцией ‒ нужно проложить кабели управления и питания.

Гардероб театра сейчас.

Проект обновленного гардероба.

Изменится и зрительный зал ‒ кресла станут чуть шире, спинка выше. По предварительной информации, на креслах будет складываться не только сиденье, но и спинка, чтобы посетителям было удобнее передвигаться между рядами.

Зрительный зал сейчас.

Зрительный зал театра в будущем.

Звук также станет современнее.

«Акустика будет значительно лучше. Звук будет не только фронтальный, но и объемный», ‒ уточнил Симонов.

Реконструкция здания на Грибоедова, 12 идет уже больше года. Работы начались в феврале прошлого года, на объекте одновременно трудились до 40 человек.


