В Сургуте открылась выставка «Я ‒ творец», которая рассказывает о внутреннем балансе и переломных моментах

В культурном центре «Порт» в Сургуте открылась выставка известного сургутского художника Марии Волгиной «Я ‒ творец». На открытие пришли более ста человек ‒ в основном девушки.

С первого взгляда может показаться, что это выставка о женщинах. Но довольно быстро понимаешь ‒ она про состояния. Про те моменты, когда внутри человека все меняется, когда нужно принять решение, отпустить или остаться.

На полотнах художника изображены героини в переломных моментах своей жизни. Мария Волгина не только художник, но и практикующий психолог. Это чувствуется: работы не просто показывают, а скорее рассказывают истории.

У картин нет привычных названий ‒ вместо них авторские цитаты, которые становятся продолжением изображенного сюжета и задают тон восприятию.





Справа: «В ней есть то, что не купить и не отнять. То, что не зависит от настроения, погоды и слов. Просто есть. Как у тебя».

Каждое высказывание будто попадает в цель, помогает почувствовать то, что сложно сформулировать словами.

Слева: «Ей не нужно быть лучшей для кого-то. Она достаточно хороша для себя. Позволь и себе эту роскошь».

Посередине: «Она ушла в себя не от людей, а к себе. Пора и тебе навестить самого важного гостя».

Слева: «В ее внутренней тишине иногда звучит музыка. Не для других. Для себя. Чтобы помнить, что она жива».

Посередине: «Она знает, что уязвимость ‒ это не слабость, а вход в настоящую силу. Пора и тебе это вспомнить».

Каждая работа ‒ это отдельная история. Где-то собирательный образ, а иногда ‒ реальный опыт женщин, с которыми работала Мария Волгина.

«В глазах ‒ целая вселенная. Кто готов смотреть долго ‒ увидит звезды. Кто боится ‒ только темноту».

В некоторых картинах есть и личные переживания самого автора.

Слева: «Она не боится пустоты. Она заполняет ее собой ‒ и пустота становится пространством».

Посередине: «То, что мы прячем от мира, часто кричит громче всего внутри нас».

Справа: «Она позволяет себе ничего не доказывать. И в этом ‒ ее главная сила».

Главная мысль выставки, как отмечает художник, звучит так: «Твоя сила не в том, чтобы выдерживать непомерные тяжести. Твоя сила ‒ в способности быть расслабленной посреди шторма. Быть в ладу с собой ‒ это не отсутствие проблем. Это умение создать внутри себя такой островок тишины, куда не долетают чужие голоса, критика и ожидания».

«Выход часто прячется в тишине. Когда затихает паника, когда замолкают чужие голоса ‒ тогда становится слышно, куда идти».

В конце экспозиции размещена интерактивная инсталляция. Каждый посетитель может мысленно задать вопрос и вытянуть одну метафорическую карту ‒ на ней будет ответ или подсказка. Простое действие, но многие задерживаются здесь дольше, чем у картин.

Выставка «Я ‒ творец» ‒ это не столько про искусство, сколько про внутренний опыт. И, судя по количеству гостей на открытии, такой формат откликается многим.

Слева: «Она не ждала, что кто-то откроет ей дверь. Она сама научилась их открывать. Даже те, которые казались замурованными».

Посередине: «Она не просто нашла выход. Она нашла себя. Ту, которая больше не боится темноты, потому что знает: в любой темноте есть дверь. Нужно просто уметь ее нащупать».

Справа: «Она не искала легких путей. Она искала свой. И нашла. Потому что не переставала искать».

Выставка будет работать в культурном центре «Порт» до 12 апреля. Информация по телефону: 24-25-62. Стоимость билета ‒ от 100 рублей. 12+