Рассказываем, какие причины холода в салонах автобусов Сургута выявил перевозчик и как их устраняли

Когда в Сургуте столбики термометров опустились ниже -30 градусов, пассажиры автобусов начали жаловаться на холод в салонах. Пар изо рта, замерзшие окна и онемевшие пальцы стали поводом для обращений к мэру, проверок и комментариев перевозчиков. Почему ситуация повторяется из года в год и как ее объясняют власти и транспортники – разбираемся в этом обзоре.

С чего все началось

Поводом для публичного обсуждения стала жалоба сургутянки о поездке в автобусе маршрута №45 в сильный мороз. По ее словам, в салоне было настолько холодно, что изо рта шел пар. На вопрос пассажирки водитель ответил, что автобус уже проверяли.

В администрации Сургута подтвердили: накануне специалисты осмотрели транспорт на 45-м маршруте, а средняя температура воздуха в салоне составила +12 градусов. Власти подчеркнули, что это соответствует действующим нормативам.

При этом именно этот показатель и стал точкой спора между формальными нормами и ощущениями пассажиров. В условиях морозов ниже -30 градусов даже нормативная температура в салоне многими воспринимается как некомфортная.

Жалоба оказалась не единственной. Позднее появилась информация о холоде в автобусе маршрута №18. Пассажирка сообщила, что в утренние часы в салоне не работало отопление, люди мерзли, а поездка закончилась онемением ног. В мэрии пообещали провести дополнительную проверку и, в случае подтверждения проблемы, направить автобус на ремонт.

Ситуация получила развитие 22 января, когда прокуратура Югры объявила о начале проверки работы общественного транспорта в Сургуте. Надзорное ведомство сообщило, что оценит техническое состояние автобусов, соблюдение температурных требований, наличие транспорта на маршрутах и выполнение расписания движения.

Таким образом, частные жалобы пассажиров быстро переросли в системный вопрос, затрагивающий не только комфорт, но и безопасность поездок в зимний период.

Как перевозчик устранял проблему с отоплением

Обращения от пассажиров начали поступать еще до Нового года, и изначально они касались полного отсутствия отопления в салонах. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказал директор АО «СПОПАТ» Сергей Цветков.

«Изначально жалобы были, что вообще отсутствует отопление. Мы это не подтверждаем – печки все работают, но проблема действительно была, сейчас мы ее искореняем», – пояснил он.

Наиболее сложная ситуация, по словам спикера, сложилась на маршруте №18, где до сих пор эксплуатируется старый подвижной состав – автобусы 2014-2017 годов выпуска. Их технические возможности ограничены, и именно этот маршрут чаще других фигурировал в обращениях горожан.

«Это в основном проблема, связанная с 18 маршрутом, где у нас, к сожалению, пока еще катается старый фонд. Эти автобусы мы планируем полностью обновить к лету», – отметил руководитель предприятия.

Жалобы также поступали по маршрутам №45 и №47, где работают новые автобусы. Здесь, по результатам внутренних проверок, выявили две основные причины. Первая – человеческий фактор.

«Водители иногда просто не включали вторую скорость печки при сильных отрицательных температурах. Мы провели с ними беседы, и эта ситуация была исправлена», – рассказал Сергей Цветков.

Вторая причина оказалась технической. Отопительные системы в новых автобусах расположены в нижней части салона и со временем забиваются пылью.

«Пассажиропоток большой, печки находятся внизу и просто забились пылью. Мы провели полномасштабную чистку отопительных систем на всех автобусах 45 и 47 маршрутов», – пояснил директор АО «СПОПАТ».

По данным перевозчика, это позволило в короткие сроки стабилизировать температурный режим. Проверки с выездными замерами, которые проводили заказчик перевозок и профильные подразделения администрации, показали: при температуре наружного воздуха до -36 градусов средняя температура в салонах автобусов 45-го маршрута составляла около +16 градусов.

При этом Цветков отмечает, что работы по устранению проблем растянулись во времени из-за плотного графика движения: «Автобусы находятся на линии, и выдергивать их без ущерба для пассажиров мы не могли, поэтому работали поэтапно – по одной машине».

В настоящее время, по информации СПОПАТ, работы завершены на маршрутах №18, №45 и №47. Следующим в списке стал маршрут №61.

«Жалоб там меньше, но они есть, и мы их слышим. Сейчас проводим работу и по этому маршруту», – добавил Сергей Цветков.

Онлайн-контроль вместо жалоб постфактум

Одним из ключевых выводов, к которым пришел перевозчик после волны жалоб, стала необходимость более оперативного контроля температуры в салонах автобусов. Сейчас, по словам руководства СПОПАТ, предприятие прорабатывает возможность внедрения онлайн-системы мониторинга, которая позволит видеть показатели в каждом автобусе в режиме реального времени.

«Мы сейчас прорабатываем вопрос об установке онлайн-системы в автобусах, чтобы можно было смотреть температуру здесь и сейчас. Поступила жалоба – мы тут же можем проверить, какая температура в конкретном автобусе», – поделился Сергей Цветков.

По замыслу перевозчика, такая система позволит уходить от ситуации, когда проблему приходится устанавливать уже после поездки. Если данные подтвердят нарушение температурного режима, автобус смогут оперативно снять с линии и устранить причину.

В компании также рассматривают возможность интеграции данных о температуре с цифровыми сервисами для пассажиров. В частности, обсуждается, может ли информация о микроклимате в салоне отображаться в системе «Умный транспорт» или в мобильных приложениях, где жители уже сейчас отслеживают движение автобусов.

Также Сергей Цветков подчеркнул, что внедрение онлайн-контроля позволит не только быстрее реагировать на жалобы, но и дисциплинировать персонал.

В АО «СПОПАТ» напоминают: чтобы обращение по температуре в автобусе можно было оперативно проверить, пассажирам важно указывать маршрут, дату, время поездки и, по возможности, госномер автобуса. Это позволяет быстрее выявить конкретную машину и устранить проблему.