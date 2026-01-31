Рассказываем о законах, которые вступят в силу в феврале 2026 года

Февраль стартует с обновлений в законодательстве – от индексации пособий и маткапитала до изменений в правилах возврата техники и работе энергетической отрасли. Одна часть нововведений напрямую повлияет на повседневную жизнь, другая – на работу ведомств и бизнеса. О ключевых изменениях законодательства рассказали в Госдуме.

1 февраля

Индексация пособий и маткапитала

На 5,6 % проиндексируют различные выплаты и пособия, в том числе материнский капитал. Его размер составит 728,9 тыс. рублей на первого ребенка и еще 234,3 тыс. рублей — на второго. Если семья не получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается 963,2 тыс. рублей.

Возврат технически сложных товаров

При возврате технически сложных товаров (телевизоров, холодильников, мониторов и др.) ненадлежащего качества потребитель вправе требовать возмещения разницы между уплаченной суммой и ценой аналогичного товара на момент разрешения спора. Определен ряд исключений.

Правовой статус Российского Красного Креста

Закреплен правовой статус Российского Красного Креста. Среди его задач — помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, уход за нуждающимися гражданами, участие в мероприятиях по развитию донорства крови.

Изменения в законе об электроэнергетике

Расширяются полномочия Правительства России в сфере электроэнергетики, в том числе в связи с введением специальных режимов. Уточняется ряд понятий в законодательстве об электроэнергетике и вводятся новые, например «программа по повышению надежности функционирования электросетевого комплекса». Ее будут утверждать высшие исполнительные органы субъектов РФ.

3 февраля

Аккредитация зарубежных дипломатов на территории РФ

МИД РФ наделяется полномочиями по установлению порядка аккредитации представителей дипломатического и консульского корпуса, должностных лиц международных организаций и их представительств на территории России. Закон позволит актуализировать эту процедуру.

6 февраля

Кредитные потребкооперативы

Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая кредитные кооперативы, вправе самостоятельно размещать средства компенсационного фонда при соблюдении условий диверсификации, возвратности, прибыльности, ликвидности только во вклады (депозиты) и на банковских счетах в системно значимых кредитных организациях.

28 февраля

Ограничение ответственности поставщиков

Истекает срок, в течение которого из условий договоров поставки продовольственных товаров, заключенных до 1 сентября 2025 года, должны исключить ответственность поставщика за недопоставку товаров в объеме, превышающем согласованный сторонами. В противном случае с 1 марта 2026 года такие условия договоров признаются недействительными.

