Конкурс по ядру Сургута перезапущен: что ожидать от обновленных условий

В Сургуте объявлен повторный конкурс на освоение ядра центра города — и его параметры радикально изменились. Если раньше объем инвестиций оценивался примерно в 1,6 млрд рублей, то теперь речь идет уже о 38 миллиардах, при этом стартовая цена входа в проект осталась прежней — 16 млн рублей.

В этом выпуске «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают: почему после вмешательства ФАС инвестиционные обязательства выросли в десятки раз, что реально изменилось в проекте, а что осталось прежним, и почему детский театр «Петрушка» площадью почти 5 тыс. кв. метров может стать проблемой для всего проекта. А также чего не хватает в ядре центра с точки зрения культурного наполнения, а не только жилья, школ и детсадов.

Разговор о том, не превращается ли ключевой для Сургута проект в слишком тяжелую и рискованную конструкцию — и что в итоге могут получить горожане.

Дмитрий Щеглов: В Сургуте вновь объявлен конкурс на освоение ядра центра города. Изначально в этом документе был прописан объем инвестиций в районе миллиарда рублей, то сейчас ситуация изменилась коренным образом. После того как вмешалась Федеральная антимонопольная служба — а вмешалась она после того, как один из участников торгов заявил, что конкурс оформлен не очень правильно, — объем инвестиций теперь вырос до 38 миллиардов рублей.

Начальная стоимость входа в этот проект осталась прежней — 16 миллионов. Это то, что победитель должен заплатить за то, чтобы войти в этот проект. А дальше он должен будет строить, строить, строить, в том числе с учетом различных охранных зон, с учетом требований к тому, какая должна быть «Петрушка», совершенно точно, и так далее. Теперь у нас в феврале состоится повторный конкурс. И вот мы наконец-то посмотрим, кто же у нас теперь будет претендовать и кто же выиграет право заключить этот эпохальный договор. Тарас, как ты видишь развитие этой ситуации по нашему таймлайну? Как тебе эта вся история? Что мы в итоге теперь можем получить?

Тарас Самборский: Я не знаю, как это уже видеть, обсуждать. Нет, мы получим в итоге нечто близкое к тому, что региональные власти и пытаются презентовать. Здесь надо быть специалистом и долго разбираться в этих нормах.

Почему полтора миллиарда превратились в 38 инвестиционных обязательств? Я не думаю, что городской Департамент архитектуры и строительства не разбирается в этих вопросах. Это все-таки достаточно квалифицированный проект, и к нему очень долго готовились. Не мог городской Департамент выставить на конкурс такие непроработанные условия. Значит, скорее всего, речь идет о каких-то нюансах, чисто профессиональных, где возможный конкурент просто в силу тех или иных причин или задач, я не знаю, каких-то своих мотиваций, притормаживает этот проект. Потому что сам по себе проект не увеличивается в объемах. Как было дано ядро, как было дано в соответствии с предложенным эскизным проектом такое-то количество жилья, такое-то количество социальной инфраструктуры, такое-то количество инженерной инфраструктуры, оно так и остается. Все остальное — это нюансы.

Я обращаю внимание, я бы предложил немножко отойти в сторону от этих моментов и обсудить то, что очевидно. А сам город не выставляет ли для таких крупных и важных проектов завышенные требования? Не в части набережных. Я в очередной раз меня зацепила информация по моей любимой «Петрушке».

То есть город хочет, чтобы тот или иной девелопер построил ему «Петрушку», детский театр, площадью 5000 квадратных метров.

Д.Щ.: 4,5, по-моему, да.

Т.С.: Хорошо. Много. Слушайте, нафига «Петрушке» такая площадь? Я не устаю это повторять. Возьмите известный всем горожанам Дворец торжеств. По объему это здание и по площади 3000 квадратных метров. А рядом стоит здание «СИА-ПРЕСС ЦЕНТР» — тоже 3000 квадратных метров, шесть этажей. Чисто визуально это достаточно большие здания для того, чтобы там разместить не только «Петрушку», но и еще что-то. Просто визуально представьте. Это очень большой объем для детского театра, у которого очень специфическая деятельность. Да, там есть требования по хранению реквизита, там надо репетиционные залы, все эти дела. Но ведь, наверное, можно такие вещи уменьшать? Значительно уменьшать, сокращать и сделать «Петрушку» не в 5000 квадратных метров, а в две, в полторы и закрыть этот вопрос. Ты сокращаешь тем самым смету в три раза, у тебя появляются деньги на что-то следующее.

Про «Петрушку» мы говорим 30 лет. «Петрушка» площадью 5000 квадратных метров, помяните мое слово, не будет построена никогда. Вот любой девелопер, который заходит на подобный проект, он будет делать все для того, чтобы до последнего отбрыкиваться от этой несчастной «Петрушки». Эту «Петрушку» не будут строить с первого дня, когда конкурс пройдет, будет выигран тем или иным подрядчиком и заключен договор. Эта «Петрушка» будет построена в самую последнюю очередь. А любой девелопер, обремененный вот этим бессмысленным обязательством... понимаете, можно было построить два объекта такой площадью. Я вообще не исключаю, что можно и ГКЦ засунуть в 5000 квадратных метров. Но у нас вот эти масштабы какие-то гигантские. Зачем? Зачем такие большие площади для чего? Если мы говорим о том, что «Петрушка» — это зал, основной зрительный зал, это максимум 300 посадочных мест.

Вы походите по московским театрам. Вы где-нибудь в Москве видели театры с посадкой более 300 мест? Это только топ-5 главных театров страны. Все остальное — это достаточно камерные театры, у которых есть одна сцена основная, есть какая-то вторая вспомогательная, а есть театры, где 50 посадочных мест. И они работают с аншлагом точно так же на государственных дотациях. И работают с актерами с мировыми именами. То есть вопрос не в площади, вопрос в качестве.

Так для того, чтобы «Петрушка» наконец заработала как полноценный театр, давайте ей что-то уже построим, отказавшись от этих амбиций руководства «Петрушки» и отказавшись от непонимания городом того, что «Петрушкой» просто элементарно манипулируют столько лет. Это один момент. И если разбирать весь этот проект КРТ ядра, ну, в части социальных обременений, то мы можем много таких вещей найти. Когда город вписывает в техзадание тот или иной объект, необходимый ему. Но по ядру, кстати, мы, кроме «Петрушки», из того, что составляет больницы, школы и детские сады, а что формирует культурное пространство города, мы ничего больше там не находим. Не знаю, может кто-то нашел? Я не вижу. Я вижу опять очередные школы, сады, вот эта бесконечная гонка за размещением вновь и вновь прибывающих детей в Сургут. Это обслуживание миграционного потока. А я хочу увидеть то, что создает культурное пространство. Для этого же в том числе миграционного потока, если мы говорим о качественной интеграции вновь прибывающего населения здесь у нас на территории. И что, на все ядро одна «Петрушка» площадью 5000 квадратных метров, которые не будут построены? Нет денег на эти 5000.

Потому что еще две-три таких подножки по конкурсам — и девелопер, будь то «Брусника» или кто другой, он просто уйдет с этого проекта, он не будет им заниматься. Издержки очень высокие. Поэтому на такие вещи надо посмотреть. Может быть, действительно проект сырой только не в той части, на которую формально ФАС обратил внимание, а в содержательной. Может, что-то надо пересматривать, потому что кроме жилья и детского сада очередного, извините, мы в ядре ничего не видим. Оказывается, и набережную там неправильно запроектировали. Поэтому вот это бы проработать более тщательно и вывести для сведения горожан.

Д.Щ.: Да, этот сериал с нами надолго. Я думаю, еще сезонов несколько мы точно в нем проведем. Уважаемые слушатели, пожалуйста, пишите, что думаете по этому поводу. Вы также можете прочитать текст этого разговора на siapress.ru, ссылка будет в описании. Ставьте лайки, если вам интересна эта тема и интересно то, как мы ее обсуждаем. Подписывайтесь на канал, как обычно, ссылка на текстовую расшифровку будет в описании. И до новых встреч, через неделю вновь услышимся, точнее, может быть, даже чуть раньше услышимся и поговорим о других важных вещах. До новых встреч, до свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья, всем пока.