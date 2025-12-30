16+
​Добычи не будет − но вопросы остались: почему депутат Думы Сургута Евгений Барсов проголосовал против генплана

Спор вокруг участка у аэродрома Боровая стал центральной, но не единственной темой обсуждения в Думе Сургута

​Добычи не будет − но вопросы остались: почему депутат Думы Сургута Евгений Барсов проголосовал против генплана
Фото: Дума Сургута

Видеообращение депутата Евгения Барсова о судьбе участка у аэродрома Боровая быстро вышло за пределы соцсетей и дошло до зала заседаний Думы Сургута. В центре обсуждения оказались песчаный карьер, экология и возможный конфликт интересов.

Так, народный избранник заявил о недопустимости передачи в пользование компании «ЮВиС» участка площадью около 232 тысяч квадратных метров в районе аэродрома Боровая. По словам парламентария, на этой территории планируется размещение песчаного карьера для гидронамыва, а стоимость добываемого песка может достигать шесть млрд рублей.

Он обратил внимание, что участок имеет природную и рекреационную ценность и должен быть сохранен, а для добычи песка можно использовать другие территории. Кроме того, депутат указал на возможный конфликт интересов: по его словам, песок, добытый компанией «Ювис», в дальнейшем может быть выкуплен администрацией города для дорожных работ, подрядчиком по которым, по утверждению Барсова, выступает та же компания.

Эту тему депутат поднял и на 16-м внеочередном заседании Думы Сургута, где рассматривался вопрос об утверждении изменений в единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования города.

«Мы имеем право не голосовать»

Выступая на заседании, Евгений Барсов напомнил коллегам, что депутаты вправе голосовать против принятия генплана или требовать его доработки, даже если публичные слушания уже состоялись.

Он заявил, что в документе фактически закрепляется использование 230 тысяч квадратных метров «экологически чистого уголка» под хозяйственную деятельность, что, по его мнению, ведет к уничтожению природы. Депутат призвал коллег не поддерживать документ до тех пор, пока спорный участок не будет исключен из планов.

«Мы сейчас должны проголосовать против до тех пор, пока этот момент не будет убран. <…> Нельзя уничтожать природу в угоду временщикам», − высказался Барсов.

Ответ администрации

В ответ директор департамента архитектуры и градостроительства Иван Сорич сказал, что в рамках текущей корректировки единого документа спорная территория не рассматривается и не изменяется.

По его словам, еще 3 декабря 2024 года Дума утвердила функциональную зону транспорта в районе аэродрома Боровая, и в настоящих изменениях ее статус не корректируется.

«Сама добыча будет стоять в протоке. Данная территория в рамках технических регламентов предусмотрена под складирование штабеля песка. В соответствии с этим у компании был заключен договор аренды земельного участка. Соответственно, в казну деньги будут поступать за аренду данного земельного участка сроком в районе десяти лет, точно не скажу сейчас», − сообщил Сорич.

Он уточнил, что добыча песка методом гидронамыва будет осуществляться в протоке, а спорный участок используется под складирование штабеля песка в рамках технических регламентов.

Председатель Думы Александр Олейников добавил, что вопрос, поднятый Барсовым, не относится напрямую к повестке заседания, а единый документ территориального планирования может корректироваться ежегодно.

Продолжение дискуссии

Евгений Барсов с этим не согласился, заявив, что речь идет именно о территориальном планировании на десятилетия вперед.

«Мы планируем территорию на 25 лет. Эти люди оттуда не уйдут. Через 25 лет не будет ни нас, ни этих компаний, а природа будет уничтожена», — сказал депутат.

Он также заявил, что какие-то работы на участке уже ведутся, и назвал происходящее «хитрой схемой».

«Фракция ЛДПР в этом участвовать не будет. Я не хочу в этом участвовать. Прошу вас поддержать меня», − обратился Барсов к коллегам.

Обсуждение на этом не закончилось. Депутат ЛДПР Вадим Майоров решил задать Ивану Соричу прямой вопрос − менялся ли статус участка в генплане и будет ли там добыча полезных ископаемых.

Получив ответ, что территория не менялась и добыча не предусмотрена, Майоров заявил, что будет голосовать против. Его позицию поддержали Евгений Барсов, а также депутаты Виктор Пономарев и Денис Синенко. Воздержались Дмитрий Гордеев и Виталий Мазуров, еще трое депутатов на заседание не пришли.

Итоги подвел председатель Думы Александр Олейников: за принятие поправок проголосовали 14 депутатов, против − 4, воздержались − 2.

От карьеров − к малоэтажной застройке

В завершение обсуждения депутаты затронули еще одну тему − развитие малоэтажного жилищного строительства. Депутат Василий Птицын отметил, что запрос жителей на индивидуальную и малоэтажную застройку был услышан, и выразил надежду, что в 2026 году такие территории начнут активно осваиваться.

«Я, может, чуть-чуть сглажу градус напряженности. На самом деле, меня радует, что все-таки посыл услышан жителей о том, что мы все-таки уходим в малоэтажку. <…> С другой стороны, мне бы хотелось бы пожелать немножко пооперативнее решать вопросы по предоставлению земельных участков именно в развитии данного вида строительства и по возможности в 2026 году начать реализацию и освоение этих территорий», − подчеркнул Птицын.

Иван Сорич подтвердил, что администрация города совместно с депутатами планирует развивать малоэтажное строительство в рамках комплексного развития территорий с учетом необходимой инфраструктуры и согласований.

«Безусловно, мы, как и депутаты, в том числе, хотим развивать малоэтажную жилую застройку. У нас часть территории мы предусмотрели. Безусловно, эти территории у нас будут реализоваться в рамках комплексного развития территории с учетом необходимых всех мероприятий, которые уже обсудили на предыдущем совещании с депутатами», − уточнил чиновник.

Более подробно об утверждении единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования − можно узнать на сайте Думы Сургута.


Сегодня в 16:21
