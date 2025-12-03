Рассказываем, где России разрешили флаг и гимн и какие из этих видов спорта развиваются в Югре

Международная федерация дзюдо (IJF) вернула спортсменам из России право выступать на турнирах под национальным флагом и с гимном. Это стало редким прецедентом для олимпийских видов спорта: большинство международных федераций по-прежнему допускают россиян только в нейтральном статусе.

При этом на международной арене есть несколько видов спорта, где российская символика либо официально разрешена, либо не запрещалась изначально. Всего таких направлений шесть. О том, что это за виды спорта, и какие из них присутствуют в ХМАО ‒ читайте в нашем обзоре.

В каких видах спорта России разрешили флаг и гимн

Дзюдо

Международная федерация дзюдо официально вернула российским спортсменам право выступать под национальным флагом и с гимном. Об этом говорится в пресс-службе IJF. До этого россияне сначала были отстранены от соревнований, затем допущены только в нейтральном статусе.

Решение IJF стало первым подобным шагом среди федераций олимпийских видов спорта за несколько лет.

Бокс (IBA)

Международная ассоциация бокса допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под флагами своих стран еще в 2022 году. Однако у IBA есть особый статус: организация лишена признания Международного олимпийского комитета и не отвечает за олимпийские турниры, передает РБК.

При этом на стартах под эгидой IBA флаг и гимн для россиян разрешены.

Бодибилдинг

Международная федерация бодибилдинга в 2024 году сняла ограничения на использование национальной символики для российских спортсменов на чемпионатах мира и Европы. Ранее участие в международных турнирах допускалось под флагом, но главные старты требовали нейтрального статуса.

Падел

Российская федерация падела является полноправным участником международного падел-сообщества и взаимодействует с FIP, что позволяет российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой федерации.

X Games (экстремальные дисциплины)

Организаторы X Games (Всемирные экстремальные игры) не вводили запрета на национальную символику для российских спортсменов. В 2024 году атлеты из России выступали на соревнованиях под национальным флагом.

В X Games входят такие виды спорта, как скейтбординг, BMX, фристайл-мотокросс, катание на лыжах и сноуборде.

ММА

В крупнейшем промоушене UFC в 2023 году снова разрешили бойцам выходить на поединки под флагами своих стран.

Фактически статус использования флага в ММА зависит от конкретного промоушена, но в ряде ведущих лиг россиянам выступать под национальной символикой позволяет регламент.

Какие из этих видов спорта есть и развиваются в Югре

Югра остается одним из спортивных регионов страны. Сейчас в округе развивается 77 видов спорта. В числе приоритетных как летние, так и зимние олимпийские дисциплины: дзюдо, бокс, футбол, плавание, легкая атлетика, волейбол, биатлон, лыжные гонки и хоккей. Параллельно развиваются паралимпийские направления и неолимпийские ‒ от самбо и шахмат до северного многоборья, говорится на сайте правительства Югры.

Дзюдо

Первенство ХМАО по дзюдо до 15 лет в Ханты-Мансийске, 2024 год. Фото: Федерация дзюдо ХМАО-Югры

В Югре действует региональная общественная организация «Федерация дзюдо ХМАО-Югры». Отделения, клубы и секции работают в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Урае, Югорске и других городах округа.

В регионе также проходят официальные турниры и чемпионаты, развивается детско-юношеское дзюдо.

Напомним, ранее дзюдоист из Сургута Антон Федин стал лучшим на этапе Кубка Европы, который прошел в венгерском городе Пакш.

Бокс

Бронзовый призер чемпионата России по боксу Ярослав Дороничев. Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Югры

В округе с 2000 года работает региональная общественная организация «Федерация бокса ХМАО-Югры». Бокс в Югре относится к массовым и популярным видам спорта. Секции и отделения работают в большинстве крупных городов: Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Лангепас, Мегион, Радужный и Когалым.

Центр спортивной подготовки Югры указывает:

7 374 человек занимаются боксом в округе;

2 887 югорчан занимаются по программам спортивной подготовки;

27 отделений работают в разных муниципалитетах;

28 спортсменов входят в состав сборной России.

Ранее на сайте siapress.ru вышло интервью с семикратной чемпионкой России по тайскому боксу. Югорчанка Екатерина Бежан рассказала, как попала в тайский бокс, какие испытания пришлось пройти на пути к победам и что помогает ей добиваться новых результатов.

Бодибилдинг

Фото: Федерация бодибилдинга ХМАО

В Югре также существует и «Федерация бодибилдинга ХМАО-Югры». Основные центры находятся в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске.

В округе проходят окружные и городские чемпионаты, спортсмены участвуют во всероссийских турнирах и входят в рейтинги профильных федераций.

Напомним, в 2023 году бодибилдер из Сургута Денис Гамбаров занял первое место на чемпионате мира, который проходил в Бишкеке.

ММА

Первый чемпионат мира по смешанному боевому единоборству (ММА) в Ханты-Мансийске. Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Югры

Смешанные боевые искусства (ММА) ‒ один из самых быстрорастущих видов спорта в Югре последних лет. Клубы и федерации работают в Сургуте, Нефтеюганске, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Лангепасе, а также в Сургутском районе.

В округе проводят региональные чемпионаты, югорские бойцы участвуют в российских турнирах, а отдельные спортсмены ‒ в международных лигах.

По информации Центра спортивной подготовки Югры, в округе этим видом спорта занимаются 3 225 человек, 116 из них занимаются по программе спортивной подготовки. В сборной РФ от Югры два спортсмена.

Так, например, в 2024 году боец из Нефтеюганска Гамзат Сиражудинов стал чемпионом мира по смешанному боевому единоборству.

Падел

Фото: администрация Сургута / vk.com

Падел в Югре пока на начальном этапе развития. В настоящее время в Сургуте работают коммерческие корты и клубы, предлагающие занятия и турниры любительского уровня, среди них спортивно-развлекательный клуб «Padel Time» на улице Григория Кукуевицкого и спортивно-развлекательный клуб «Малибу» на Югорском тракте, который открылся в феврале прошлого года.

Экстремальные дисциплины (X Games)

Фото: федерация лыжных гонок Югры / vk.com

Виды спорта из программы X Games в Югре представлены прежде всего зимними дисциплинами ‒ это сноуборд и фристайл на лыжах. По данным Центра спортивной подготовки Югры, сноуборд развивается в семи муниципальных образованиях ‒ Югорск, Сургутский район, Нижневартовский район, Сургут, Пыт-Ях, Когалым, Ханты-Мансийск.

В округе работают профильные спортшколы, в том числе СШОР по зимним видам спорта «Кедр» в Сургуте и СШОР в Ханты-Мансийске.

Таким образом, большинство видов спорта, где россиянам разрешена национальная символика, реально развиваются в Югре ‒ от базовых единоборств до экстремальных и современных форматов.