Чтобы избежать трагедий с жертвами при пожарах на дачах нужно менять жилищную политику в Югре

Дмитрий Щеглов: В Сургуте произошла страшная трагедия: сгорел дом в СОТ Прибрежный, погибли 7 человек, из них четверо детей. Трое из огня спаслись. И сейчас в Сургуте и в округе вновь обсуждают тему противопожарных мер и то, как нужно профилактировать и не допускать подобные трагедии, потому что на самом деле давненько такого в Сургуте не было, чтобы столько людей погибли одномоментно, причем из них большинство оказались дети. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега-журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Ну что ж, здесь, я думаю, что мы должны, обсуждая причины этого события печального и трагического. Поговорить о том, как вообще, что у нас вообще происходит в частном секторе, что у нас происходит на дачах, что у нас происходит в тех местах, где люди построили себе жилье сами, непонятно как его содержат, непонятно, насколько они его легализовали или нет. И зачастую, как мы знаем, у нас огромное количество сургутян в принципе живет на дачах. Чаще это происходит летом, но некоторые даже и зимой вполне себе там существуют и выезжают в город по своим делам. Как бы ты всю эту историю прокомментировал?

Т.С.: Ну вот губернатор взял под контроль расследование этого пожара, тем самым он подчеркнул значимость этого трагического события. Мне кажется, что губернатору и властям в принципе было бы более правильно взять на контроль не последствия, а причины этого страшного случая, и причем не единственного.

Потому что, если мы посмотрим на статистику пожаров в Югре, то вот только за последние дни и несколько месяцев: в Нижневартовске в пожаре на дачах погиб человек, в июле в Когалыме погиб на даче человек от пожара, в апреле этого года в Сургуте тоже пожар в бане на дачах, ребенок погиб в больнице, из двух детей. Вот совсем недавно в Нефтеюганске, 10 октября, пожар, там уже, правда, жилой дом, и вот опять частный дом в Советском загорелся – мужчина погиб. Это только за этот год, а на самом деле, все мы прекрасно помним, трагические истории с пожарами и трупами на этих пожарах в Сургуте происходят регулярно.

И это говорит об одной простой вещи: фавелы будут гореть всегда. То есть, если наш регион еще с советских времен пошел по пути превращения садово-огороднических участков в определенном смысле в жилье, ну, такого странного формата, но тем не менее многие воспринимают дачи как жилье, то рано или поздно проблема должна была разрастись до сегодняшних масштабов. А с учетом контролируемой и неконтролируемой миграции в регионе, дачи превратились в один из способов обеспечения быта для приезжих – это первая категория.

Вторая категория – это люди, которые не могут найти денег, коренные жители, которые не могут найти деньге на полноценные квартиры, а индивидуального жилищного строительства в Югре как класса мы не наблюдаем. Есть фрагментарные проекты, единичные, не очень удачные в большинстве своих случаев, и люди в поисках разумной альтернативы организации своей жизни, жизни своих семей, уходят в дачные кооперативы и там строят жилье. Вот так, используя определенный провал в федеральном законодательстве, люди решают свои жизненные проблемы.

Они, на самом деле, люди, не очень в этом виноваты – это понятно. Потому что им необходимо… Не все хотят жить в студиях, не все хотят жить в муравейниках, не все хотят жить в однотипном жилье, которое морально и физически изнашивается очень быстро, быстрее, чем дома первых серий, массовых, так называемых «хрущевок». И на протяжении очень многих лет, я думаю, так десятка трех, региональные власти удивительно не замечают существующую проблему.

Я как-то уже рассказывал – мы тут с тобой говорили – однажды я после долгого отсутствия приехал в Ханты-Мансийск на машине своим ходом на встречу с губернатором Натальей Владимировной Комаровой. И я был потрясен, как территория от, там километров 5 где-то, 7 до Хантов, была пустая такая, после шлагбаума, вот кто въезжал в Ханты, там всегда стоял шлагбаум. Потом ты долго-долго едешь по пустой дороге мимо тайги, и она оказалась застроена вот этими самыми дачами, ну, фавелами. То есть там нет никакой архитектуры, там нет никакого организованного порядка – это просто самые натуральные, вот самые низкосортные фавелы.

Я был настолько ошарашен увиденным, что я просто ей сказал: «А зачем вы это позволили сделать?» И ответ был такой, типа что, ну, людям вот где-то хочется жить, вот дачи надо строить. И вот такая позиция, она до сих пор такая же абсолютно (вот люди же хотят строить – вот пусть делают себе дачи), говорит о том, что у нашего региона отсутствует внятная политика в сфере индивидуального жилищного строительства – вот и все.

Люди очень быстро поменяют свои дачи на полноценные, хорошие дома в организованных жилищных поселках, построенных по генеральному плану, в которых спроектированы улицы, инженерные коммуникации, в которых каждый дом вводится в эксплуатацию, в отличии от дачных строений. Потому что дачные так называемые поселки – это на 90%, до сих пор на 90%, несмотря на реформу кадастра, это все «серая» и «черная» зона абсолютно. И каждый строит, кто во что горазд. А когда вы вводите в эксплуатацию любой объект строительства, вы должны получить разрешение. А разрешение – это что? Это соответствие проекту. А в проекте всегда есть раздел, в том числе «пожарная безопасность». Громоотвод несчастный, заземление здания. Интересно понять, отчего сгорело вот эта дача. Ну, понятно, не молния сейчас, в ноябре, попала в нее. Была нарушена…

Д.Щ.: Ну да, скорее всего, какая-нибудь ненадлежащая эксплуатация электрики и всякое такое.

Т.С.: Может быть, электрики, может быть, печку перетопили, может быть, еще что-то. То есть это «серая» зона. Надо нормально оформлять политику индивидуального жилищного строительства, хватит колотить вот эти огромные микрорайоны. Все, кончилась эта эра. Надо переосмыслить. Я это говорю не потому, что случилась трагедия, давайте мы используем ее как информационный повод и снова поговорим на любимую тему.

Нет, нынешний пожар, который, к величайшему сожалению, далеко не последний, и это далеко не последние жертвы в подобных пожарах, он просто подтверждает очевидную мысль. Регион индустриально развитый, претендующий на одну из главных позиций в государстве как регион-донор, регион-инноватор, как регион, я не знаю, промышленный, научный, культурный центр, ну он не может так ужасно формировать свою жилищную политику. То есть надо разрабатывать просто программу массового индивидуального жилищного строительства, надо через тот самый архитектурный совет, который губернатор Руслан Кухарук создал на уровне региона, в каждом муниципалитете формировать какие-то генеральные планы этих поселков и стимулировать людей строить свои дома.

Мы уже приводили статистику, что строительство своего индивидуального дома, ну, небольшой площади, скажем так, 100 квадратных метров, плюс-минус сколько-то, сопоставимо для инвестора, то бишь для гражданина, с покупкой стандартной двухкомнатной квартиры. Ну вот и считайте. Поэтому вот так вот, так это все и выглядит, что тут еще говорить. А люди, спеша переселиться на природу, как они считают, хотя не всегда наши дачные поселки – это природа, в большую площадь, в большую свободу, они строят быстро, строят дешево.

Вот опять к вопросу о нашем прошлом разговоре: рынок поставщиков строительных услуг, он тоже находится в «серой» зоне. Вот тут, понимаете, когда не только повышением налогов можно как-то эти проблемы регулировать. Я понимаю, государство хочет стричь, больше денег с народа брать, но тут есть и вопросы регулятивного характера. Но когда будет расти такая индустрия как строительство индивидуального жилья, она потянет за собой огромные сектора других экономик: поставщики стройматериалов, я не знаю, бетон, производство окон, столярки, отделочных материалов и так далее и тому подобное… Инженерных систем. Это же огромный пласт в любой экономике – там, где идет индивидуальное жилищное строительство.

А сегодня застройщики, крупнейшие застройщики-монополисты, они задавили рынок. Вот, смотрите, реклама, например, тех, кто производит окна. Вот раньше открываешь любую газету: пластиковые окна, окна деревянные. Несколько страниц в любой газете занимала реклама производителей пластиковых окон. А сегодня никто окна сам не ставит, только люди в старых домах оставшихся. И то, у всех уже пластиковые окна. Только крупные застройщики своими подрядами отдают заказы на огромное количество этих окон, все это… Им зачем рекламироваться? Зачем частному предпринимателю выходить в рынок? Он работает на подряды от крупнейшего застройщика. Вот так формируется монопольная экономика. Ну это так вот, если мы не будем сильно отвлекаться, а в двух словах. С дачами надо разбираться, конечно же, надо смотреть, что люди там строят, просто для того чтобы они не горели. Не потому что их опять хочет власть прищучить и за отсутствие заземления штрафовать, а потому что это вопрос жизни и смерти. Ладно, сгорела эта дача, а если бы оно понеслось дальше по улице?

Д.Щ.: Да, да.

Т.С.: Поэтому с дачами надо смотреть, чтобы там людям было безопасно, а региону надо осуществлять программу, широкую программу, перспективную, развития индивидуального жилищного строительства.

Д.Щ.: Ну что ж, мы будем следить за тем, как наши власти отреагируют на произошедшее, что они решат, что они предложат. То есть сейчас, на момент записи, заседает штаб по чрезвычайным ситуациям в Сургуте, и Руслан Кухарук действительно держит эту историю на контроле. Я думаю, что там еще кто-нибудь найдется, кто на контроль эту историю возьмет, так что у нее точно будет какое-то продолжение. Пожалуйста, уважаемые зрители, слушатели, пишите свои мнения по этому поводу, что делать, как нам избежать подобных трагедий, делитесь своими мнениями. Также ставьте нам «лайки», если вам интересны наши разговоры, и расшифровку вы сможете прочитать на siapress.ru – ссылка будет в описании. Всем до свидания, до новых встреч.

Т.С.: Спасибо, друзья. Всем пока.