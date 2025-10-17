Сто лет назад студенты вышли на первые стройки страны, а сегодня их наследники возводили мост через Обь в Сургуте

В Сургуте наконец-то открыли второй мост через Обь − один из крупнейших инфраструктурных проектов последних лет. В его строительстве приняли участие более 1 600 специалистов и порядка 200 студентов из 13 регионов страны.

Молодежь работала в рамках Всероссийской студенческой стройки «Звезда Оби». Президент России Владимир Путин поблагодарил участников за вклад в реализацию проекта: «Спасибо за вашу работу. Вы продолжаете самые лучшие традиции студенческих отрядов».

Фото: Российские студенческие отряды | РСО

По инициативе самих студентов и при поддержке жителей Югры мосту присвоили символичное имя − «Звезда Оби» − символ созидательного труда студенческих отрядов. Редакция siapress.ru решила заглянуть в прошлое студенческих строительных отрядов − вспомнить, с чего все начиналось, и как это движение пришло в Югру.

Романтика больших строек: как все начиналось

Движению студенческих строительных отрядов в России − больше века. Его истоки уходят в 1920 год, когда на Донбассе появились первые трудовые дружины учащихся. Тогда юноши и девушки помогали обрабатывать поля семей красноармейцев и бедных крестьян. За тяжелый труд они получали не только паек, положенный рабочим, но и по пятьдесят рублей в день − весомую для того времени оплату. Так зародилась идея организованного студенческого труда, которая позже превратится в одно из самых массовых молодежных движений страны, рассказали в «Строительной газете»

Официальное оформление студенческих трудовых семестров произошло в 1924 году. Тогда ВЦСПС и Народный комиссариат труда и просвещения утвердили инструкцию о практике студентов в летнее время. Организацию трудовых отрядов поручили комсомольским организациям вузов, а предприятиям − оказание им всяческого содействия.

Как отмечает издание, первые стройотряды создали студенты МВТУ имени Баумана. Вскоре к ним присоединились другие вузы. Уже к 1933 году в трудовых отрядах насчитывалось около 350 тысяч студентов, которые участвовали в строительстве Магнитки, Днепрогэса, Московского метрополитена, железной дороги Москва – Омск и других грандиозных объектов первых пятилеток.

Новый этап движения начался в 1958 году на физфаке МГУ. Тогда студенты приняли решение создать первый официально оформленный строительный отряд. Весной 1959 года 339 физиков отправились на целину в Северо-Казахстанскую область. За лето они возвели 16 объектов − 12 жилых домов, два птичника, телятник и крольчатник, выполнив работ на сумму 250 тысяч рублей. Этот опыт вдохновил молодежь по всей стране и положил начало всесоюзному движению студенческих строительных отрядов.

Студенты участвуют в демонстрации, 1980-е годы. Фото: Фотоархив журнала «Огонек» / Коммерсантъ

В 1960-1980-е годы стройотряды стали важнейшей частью советской жизни. Студенты трудились на крупнейших промышленных и инфраструктурных объектах. Среди них − ВАЗ, КАМАЗ, БАМ, нефтяные месторождения Тюмени, КАТЭК.

Если в 1965 году в отрядах насчитывалось около 40 тысяч человек, то к 1980 году − уже более 820 тысяч. К середине 1980-х через стройотряды прошли свыше 12 миллионов студентов.

После распада Советского Союза движение оказалось на грани исчезновения. В 1991 году из-за экономических трудностей был расформирован центральный штаб ВССО. Однако сама идея не умерла. Уже в 2003 году при поддержке Министерства образования России было создано движение «Российские студенческие отряды». Современные бойцы участвовали в строительстве олимпийских объектов в Сочи, в подготовке к саммиту АТЭС во Владивостоке, на стройках по всей стране.

В 2009 году Госдума официально закрепила в законодательстве понятие «студенческий отряд», а в 2015 году президент Владимир Путин подписал указ «О Дне российских студенческих отрядов», который отмечается 17 февраля.

Сегодня движение объединяет тысячи молодежных коллективов − строительных, педагогических, медицинских, железнодорожных, сельскохозяйственных. По данным «Строительной газеты», в 2020 году в них участвовали около 230 тысяч юношей и девушек. Самые активные отряды работают в Центральном, Южном и Поволжском федеральных округах.

Студенческие отряды в Югре

Первые десанты и организация труда

В середине 1960-х годов студенческие строительные отряды стали играть важную роль в развитии Ханты-Мансийского автономного округа. По словам профессора кафедры истории СурГУ Александра Прищепы, именно тогда Всесоюзный студенческий отряд начал направлять бойцов на объекты Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Уже в начале 1970-х половина всех участников движения работала на стройках Югры.

В своей научной статье профессор пишет: первый большой десант студентов в Сургут прибыл летом 1965 года. Через год − в 1966-м − сюда приехали уже 2 150 молодых людей, готовых трудиться на строительных объектах города и района. Это была более чем треть всех студентов, направленных в Тюменскую область. С каждым годом их становилось все больше. В 1971 году в строительстве жилья, промышленных и гражданских объектов Сургута и района участвовали уже около 2500 человек.

Большая часть ребят трудилась на объектах треста «Сургутгазстрой», в управлениях СМУ-4, СУ-16, СУ-22, СМП-330, а также на стройках Сургутской ГРЭС. У многих это была первая серьезная работа: студенты приезжали без строительной подготовки и осваивали профессию прямо на месте, в процессе практической работы. Поэтому на руководство округа ложилась особая ответственность − нужно было обеспечить безопасность, жилье, питание и медицинское обслуживание.

Местные партийные и хозяйственные органы понимали масштаб этой задачи. В мае 1971 года бюро Сургутского горкома КПСС приняло постановление «О приеме и организации работы студенческих строительных отрядов». Его обсудили в парткомах управления строительства ГРЭС, треста «Сургутгазстрой» и других подразделений − СМУ-8, СУ-16, СМП-384, СУ-14. В результате были разработаны конкретные планы действий. Эти документы стали своего рода инструкцией по организации труда и быта студентов, приезжавших работать в Среднее Приобье.

С 1966 года подобная работа велась систематически. Ею занимался промышленно-транспортный отдел горкома КПСС. За каждым стройотрядом закреплялись кураторы − сотрудники горкома ВЛКСМ и строительных предприятий. Для штаба студенческих отрядов и медицинского пункта выделялись отдельные помещения — за это отвечали «Сургутгазстрой» и ГРЭС.

Партийные и хозяйственные организации делали многое, чтобы ребята не только работали, но и жили в нормальных условиях. Им предоставляли жилье, оборудование, механизмы, материалы. Организовывали досуг, следили за безопасностью, проводили профилактические беседы. Благодаря такому вниманию движение студенческих строительных отрядов в Сургуте и Югре быстро укрепилось и стало неотъемлемой частью северной истории − истории молодежного труда, романтики и настоящей ответственности.

Первые трудности северных стройотрядов

Несмотря на высокий энтузиазм и массовость движения, первые годы работы студенческих строительных отрядов в Югре сопровождались большими трудностями. Как отмечает Александр Прищепа, превращение инициативы отдельных вузов в масштабное движение под руководством ЦК КПСС «ставило перед региональными строительными организациями трудноразрешимые производственные и социальные задачи».

Многие предприятия Сургута оказались не готовы принять такое количество студентов. Не хватало рабочих мест, инструментов, стройматериалов и даже элементарных бытовых условий. В 1966 году, например, управление СМУ-9 не смогло вовремя обеспечить фронт работ для студентов Львовского политехнического института − бригады простаивали по пять дней. В СУ-10 в начале трудового семестра удалось задействовать лишь 80 из 205 прибывших минских студентов. СМУ-4 не подготовилось к приему киевлян, и их пришлось передать другой организации. В СУ-16 отряд Тюменского индустриального института столкнулся с неисправными строительными механизмами, которые не были вовремя отремонтированы.

Подобные ситуации повторялись и в последующие годы, говорится в работе профессора. Летом 1967-го неудовлетворительно была организована работа студентов в СУ-8 треста «Сургутгазстрой»: 80 человек из Днепропетровского отряда несколько дней оставались без дела из-за отсутствия стройматериалов. На некоторых объектах из-за перебоев с материалами, электроэнергией и оборудованием студенты не могли вовремя приступить к строительству школы на 964 ученика, клуба на 329 мест и других социальных объектов.

В то время больше половины студентов направляли на промышленные стройки, хотя по плану они должны были возводить и культурно-бытовые здания. Руководители отрядов отмечали и другие проблемы − нехватку проектной документации, транспортных средств, слабую организацию доставки студентов на объекты.

Со временем ситуация начала выправляться: по мере накопления опыта ошибок становилось меньше, подчеркивает Прищепа. Студенты тоже научились отстаивать свои интересы: за несколько дней до начала смены они направляли на место «квартирьеров» − представителей отряда, которые проверяли готовность предприятий к приему людей. Такой контроль оказался эффективным, но проблемы полностью не исчезли.

Даже в 1972 году встречались случаи, когда студенты работали на неисправной технике − в СУ-8, СУ-28 и на объектах ГРЭС. В отдельных стройотрядах бойцы жили без питьевой воды, посуды или постельных принадлежностей, а лагеря порой находились в пожароопасном состоянии.

При этом показатели труда оставались высокими. По информации из статьи, в 1969 году выработка на одного работника студенческого отряда, дислоцированного в Тюменской области, составляла 5 117 рублей − почти вдвое больше, чем в Томской. Но вместе с рекордами росло и число нарушений техники безопасности. Молодые строители, стремясь показать максимум, нередко пренебрегали правилами, что приводило к травмам и даже трагедиям.

Вклад студентов в развитие Югры

Реальность северных строек показывала все противоречия эпохи: рядом с энтузиазмом и стремлением строить будущее соседствовали бесхозяйственность, слабая организация и излишняя эксплуатация молодежного порыва. Как отмечает профессор СурГУ Александр Прищепа, именно этот контраст «открывал реальные, а не мнимые проблемы «совершенствования развитого социалистического общества».

Для студентов это стало серьезной школой жизни − они учились работать, принимать решения и брать ответственность. Многие из тех, кто в 1960-1970-е годы начинал как участник студенческого строительного движения, навсегда связали судьбу с Сургутом и Югрой, став впоследствии крупными руководителями предприятий и регионов.

Один из самых известных примеров, отмечает профессор, Леонид Рокецкий. В 1966 году он приехал в Сургут в составе студенческого отряда Львовского политехнического института. Уже тогда проявил себя как талантливый организатор: умел выстраивать работу на объектах и мотивировать ребят. После окончания вуза Рокецкий остался в системе Миннефтегазстроя, прошел путь от мастера до главного инженера треста «Сургутгазстрой». Позднее стал главой администрации, а затем губернатором Тюменской области (1993–2001 годы).

Вклад студенческих отрядов в развитие Югры был огромным, добавляет Прищепа. Только в 1971 году студенты Сургута и района освоили почти 6,9 миллиона рублей капитальных вложений. Из них 1,6 миллиона − в жилищное строительство, 650 тысяч − на объекты соцкультбыта, 4,5 миллиона − в промышленное строительство. За один трудовой семестр они сдали в эксплуатацию семь объектов и подготовили к вводу еще двенадцать.

Студенческие отряды участвовали в строительстве четырех школ и шести детских садов, благоустраивали территорию, создавали детский парк в микрорайоне энергетиков, вырубали более 40 километров просек под железную дорогу Тюмень – Сургут, укладывали 12 километров инженерных сетей, помогали ремонтировать школы и проводить сельхозработы.

В следующем, 1972 году, объем освоенных студентами капитальных вложений вырос до 7,3 миллиона рублей. За лето они построили и подготовили к сдаче 16 объектов, в том числе три детских сада, две школы, два детских парка, а также участвовали в строительстве Сургутской ГРЭС и железнодорожной насыпи на направлении Тюмень – Сургут.

Но жизнь студентов не ограничивалась строительством. Они активно участвовали в общественной, политической и культурной жизни региона. Только за два летних месяца 1971 года ими было прочитано 187 лекций, проведено 57 концертов, организовано 28 вечеров отдыха для молодежи. В Белом Яре студенты создали пионерский лагерь, где летом отдохнули 80 школьников. Медицинские отряды помогали врачам Сургута и района в лечебно-профилактической работе.

Современные студотряды: кто они сегодня

Сегодня движение студенческих отрядов в России продолжает жить. Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» (РСО) − крупнейшее молодежное объединение страны. Она объединяет более 400 тысяч участников из 85 регионов России и обеспечивает их временной трудовой занятостью. РСО не только помогает студентам получить первую профессию и опыт, но и занимается патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи, говорится на сайте организации.

Современный этап движения берет начало 17 февраля 2004 года, когда в Государственном Кремлевском дворце состоялся Всероссийский форум студенческих отрядов, посвященный 45-летию движения. С тех пор ежегодно тысячи молодых людей в свободное от учебы время трудятся в различных отраслях экономики − от строительства и сельского хозяйства до медицины и сервиса.

Фото: Российские студенческие отряды | РСО

Как сообщают в РСО, студенческие отряды работают по множеству направлений: строительные, педагогические, медицинские, сельскохозяйственные, сервисные, отряды проводников и оперативные формирования. Их главные задачи − содействовать трудоустройству студентов, сохранять традиции движения, укреплять гражданскую позицию молодежи и готовить будущие кадры для экономики страны.

За два десятилетия РСО стал постоянным участником крупнейших инфраструктурных проектов России. Бойцы студотрядов трудились:

– на строительстве объектов саммита АТЭС–2012 во Владивостоке;

– при возведении спортивных арен Универсиады–2013 в Казани;

– на олимпийских стройках Сочи – 2014;

– на космодромах «Плесецк» и «Восточный»;

– на объектах топливно-энергетического комплекса, включая электросетевое строительство и атомную энергетику;

– при подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года;

– на Бованенковском и Харасавэйском нефтегазоконденсатных месторождениях в ЯНАО.

В составе строительных студенческих отрядов сегодня трудятся более 35 тысяч человек, добавляют в РСО. Они сотрудничают с крупнейшими компаниями страны − Госкорпорацией «Росатом», ПАО «Газпром», ПАО «Россети». География проектов простирается от Якутии до Ямала − Чаяндинское, Уренгойское и другие месторождения стали для студентов своеобразной северной школой профессионализма.

Особая роль принадлежит педагогическим отрядам. Ежегодно 40 тысяч студентов помогают организовать отдых 1,6 миллиона детей в лагерях, пансионатах и детских центрах − «Орленке», «Смене», «Артеке». Лучшие ребята участвуют в сводных всероссийских педагогических отрядах, работающих по всей стране.

Не менее важны отряды проводников, в которых сегодня занято около 7 тысяч студентов. Они обслуживают более 7 миллионов пассажиров в летний сезон, проходя предварительно медицинскую комиссию и обучение профессии проводника пассажирского вагона.

Работают и медицинские отряды − их бойцы помогают в санаториях, профилакториях, крупных клиниках и детских лагерях. Только в 2022 году более 7 тысяч студентов-медиков участвовали в трех всероссийских и одном международном проекте.

Сельскохозяйственные отряды − около 11 тысяч человек − работают на посевных и уборочных кампаниях, на фермах и плантациях южных регионов, на рыбообработке на Дальнем Востоке. Сервисные отряды (их около 17 тысяч) задействованы в сфере гостеприимства: в гостиницах, на курортах, в ресторанах и отелях. Один из самых известных проектов − курорт Mriya Resort & SPA в Крыму, где студенты трудятся официантами, горничными, спасателями, хостес, озеленителями.

Движение охватывает и школьников: более 10 тысяч подростков входят в трудовые отряды, участвуют в региональных проектах РСО и получают первый опыт работы.

Свое продолжение традиция студенческих строек нашла и в Югре.

«В нашем регионе на протяжении многих лет в летний период работают трудовые отряды для несовершеннолетних ребят старше 14 лет. Но вместе с тем мы понимаем, что быть сопричастным к большой семье Российских студенческих отрядов – это не только возможность для наших ребят быть трудоустроенными на предприятиях Югры, но и принимать участие в масштабных событиях, которые проходят на федеральных площадках», − обозначил ранее губернатор Югры Руслан Кухарук.

Так, в 2025 году завершилась Всероссийская студенческая стройка «Звезда Оби», в которой участвовали 350 студентов из 16 регионов России. Два месяца они трудились на возведении второго моста через Обь в Сургуте, говорится в их группе во «ВКонтакте».

Фото: Российские студенческие отряды | РСО

118 бойцов работали на мостовом переходе длиной 1 758 метров, 74 студента − на строительстве транспортной развязки протяженностью более 45 километров. Остальные помогали развивать городскую инфраструктуру и жилищное строительство.

В том числе помогали строить мост и студенты Сургутского госуниверситета. «Мы занимаемся планировкой откосов, вручную выравниваем поверхность после работы строительной техники. Часть студентов работает с геодезистами, кто-то просеивает грунт. Мы помогаем там, где не хватает рабочих рук», − делился с ugra.aif.ru командир отряда «Монолит» СурГУ Юрий Ерченко.

По итогам проекта лучшими стали студенты из Свердловской области − строительный отряд «Эшелон» УрГУПС, признанный победителем по совокупности показателей.