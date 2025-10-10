Рассказываем, почему с капремонтом легендарного колледжа русской культуры имени А. С. Знаменского в Сургуте возникли трудности

Накануне в редакцию siapress.ru обратился житель Сургута Илья М. с вопросом: «Почему ремонт колледжа имени Знаменского идет ни шатко ни валко?». На самом деле здание на улице Энергетиков закрыто на капитальный ремонт, который должен завершиться в 2026 году. После нескольких остановок и смены подрядчиков работы на объекте возобновлены и продолжаются в плановом режиме. Колледж, известный своими уникальными традициями и почти вековой историей, готовится к новому этапу ‒ возвращению учеников и студентов в обновленные аудитории.

О том, как создавался колледж, с чего начался ремонт и почему работы шли с перебоями ‒ читайте в этой статье.

С чего все начиналось?

История сургутской «Знаменки» ‒ это почти вековая хроника любви к музыке, просвещению и культуре. Началась она в октябре 1920 года, когда в маленьком уездном Сургуте с населением всего 1 300 человек открылась первая музыкальная школа. Ее директором стал Пётр Кучков, а фортепиано преподавал Аркадий Степанович Знаменский ‒ человек, имя которого сегодня носит колледж, делится издание Ugra-news.ru.

Аркадий Знаменский был из тех, кого называют подвижниками. Он не только учил детей музыке и физике, но и создавал хор, организовывал пушкинские вечера, ставил оперу «Снегурочка» и сценки из «Бориса Годунова». Вместе с супругой Анной Андреевной они стали настоящими первопроходцами культурной жизни города.

После закрытия первой музыкальной школы в 1921 году традиции не исчезли ‒ их подхватили ученики и коллеги Знаменского. Одной из них была Екатерина Лоншакова, выпускница музыкальной школы 1963 года, которой суждено было стать главным хранителем этой традиции.

Энергичная, требовательная, вдохновляющая ‒ Лоншакова пришла в школу преподавателем, а спустя двадцать лет возглавила ее. Она превратила небольшое учреждение в настоящую школу русской культуры.

«В 1985 году коллектив преподавателей обратился в горисполком с ходатайством о присвоении школе к 25-летию со дня ее основания имени Аркадия Степановича Знаменского. Нас поддержали старожилы города, ученики и соратники Знаменского, пришло множество писем, в которых встает образ человека, Учителя в самом высоком понимании этого слова. В 1986 году открыли в своей школе фольклорно-этнографическое отделение – в то время, пожалуй, единственное в России…», ‒ говорила Екатерина Владимировна.

При ней школа не просто учила музыке ‒ она воспитала целое поколение детей, погруженных в народные традиции. Здесь изучали этнографию праздников, народный календарь, обряды, фольклор. С появлением фольклорно-этнографического отделения школа обрела лицо и стала местом, где народная культура не просто сохранялась, а жила.

В 2000 году на базе школы был создан Колледж русской культуры имени А. С. Знаменского ‒ уже не просто учебное заведение, а культурный центр Югры, пишет федеральный деловой журнал ТСР. Здесь под одной крышей объединились детский сад, школа и колледж. Среди направлений ‒ инструментальное и вокальное исполнительство, дизайн, декоративно-прикладное искусство, музыкальное звукооператорское мастерство.

Сегодня колледж известен своими хоровыми коллективами, лучшей в городе ткацкой мастерской и единственным в округе классом арфы. Но главное ‒ он остается живым местом, где дети с трех лет впитывают народные традиции и естественный ритм русской культуры.

Время перемен и надежд

В 2023 году в Сургуте приняли решение о реконструкции колледжа. Стоимость контракта составила более 200 миллионов рублей. Подрядчику предстояло обновить трехэтажное здание площадью 2 600 квадратных метров: заменить кровлю, окна, инженерные сети, вентиляцию и освещение.

На время ремонта занятия перенесли: школьников перевели в гимназию «Лаборатория Салахова», студентов ‒ в помещения театра актера и куклы «Петрушка» и торгового центра «Сибирь».

«У нас в колледже достаточно сложный образовательный процесс, потому что есть дети с первого по 11 класс и есть студенты, которые поступили к нам из других учреждений после девятого класса. В следующем учебном году в гимназии «Лаборатория Салахова» будут обучаться школьники. Департамент образования помог нам в решении данного вопроса. Студенты же в следующем учебном году будут учиться в здании на Энгельса, 11, где сегодня работает театр актера и куклы «Петрушка». Округ выделил нам деньги на аренду второго и третьего этажа здания», ‒ уточняла директор колледжа Анна Кобцева в разговоре с «Сургутской трибуной».

По первоначальному плану, обновленное здание должно было встретить учеников в январе 2026 года. Но стройка, как это часто бывает, оказалась непростой.

Почему работы шли с перебоями

Первый подряд на капремонт выиграла компания «Ремстройресурс» из Екатеринбурга. Уже на этапе аукциона сургутская фирма «СЗ ПИК групп» подала жалобу в антимонопольную службу, усомнившись в опыте победителя, передавало информационное агентство «Правда УрФО». Несмотря на это, «Ремстройресурс» приступил к работам в начале 2024 года.

Однако спустя год стройка встала. Компания свернула работы, и департамент культуры Югры был вынужден расторгнуть контракт.

Между тем, на паспорте объекта в подрядчиках до сих пор указана компания «Ремстройресурс». Фото: Илья. М.

Для уточнения информации редакция позвонила заказчику ‒ БУ ХМАО-Югры «Дирекция по эксплуатации служебных зданий». По телефону ответ предоставить не смогли, поэтому в адрес учреждения направлен официальный запрос. На момент публикации ответ еще не поступил.

На днях стало известно, что новым подрядчиком стала тюменская компания «АСНО». Она зашла на объект в 2025 году, отметили журналисты «СургутИнформ-ТВ».

«Сейчас мы полностью зашили кровлю, устранили все течи и обрывы, которые произошли в результате некачественного крепления в части перильных ограждений, частично закончили фасад, тут были недоделки», ‒ рассказал главный инженер ООО «АСНО» Сергей Мисник.

По его словам, готовность объекта сегодня ‒ около 50%. В здании уже проведены работы по замене сетей водоснабжения, электрики, вентиляции и систем безопасности.

Как добавил инженер, главная задача на осень ‒ запустить отопление: «Поставщик обязуется в течение двух-трех недель запустить систему, мы планируем где-то 15-20 октября запустить в здание отопление».

Теперь срок завершения капремонта сдвинут на август 2026 года. В департаменте культуры надеются, что к началу следующего учебного года обновленный колледж вновь распахнет двери для учеников и преподавателей.