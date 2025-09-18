16+
​В Сургуте улучшается ситуация с качеством воды: жалоб стало в 12 раз меньше

Власти Сургута объяснили, что будет с водой и какие меры принимаются для улучшения ее качества

​В Сургуте улучшается ситуация с качеством воды: жалоб стало в 12 раз меньше
Фото: Кристина Рудова

В Сургуте улучшается ситуация с качеством холодной воды. Количество жалоб от горожан на ее помутнение, пик которых пришелся на 1-2 сентября, сократилось в 12 раз: с 480 до 39 обращений. Нарушения сейчас фиксируются лишь в шести многоквартирных домах. О том, что послужило причиной ухудшения качества воды и какие меры предпринимаются со стороны властей корреспонденту siapress.ru рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации Сургута Александр Недашковский.

Почему вода стала грязной

По словам спикера, вода в домах сургутян ухудшилась из-за нескольких факторов. Во-первых, это ежегодные промывки сетей, которые выполняют «Горводоканал», «Городские тепловые сети» и управляющие организации. Объем этих работ растет.

«Если проанализировать протяженность сетей, которые промывались за последние пять-шесть лет, мы увидим, что она увеличилась в полтора раза ‒ с 19 до 32 километров, даже чуть больше», ‒ отметил представитель администрации.

Вторая причина ‒ подготовка сетей к отопительному сезону.

«Лето ‒ ремонтный период. Участки приходится отключать для выполнения плановых мероприятий. Все сети города закольцованы, и расходы воды перераспределяются на те участки, которые остаются в работе», – пояснил он.

В-третьих, сезонное увеличение водопотребления: «Например, в начале сентября по сравнению с серединой августа расходы воды выросли на 37% ‒ с 58 тысяч кубометров в сутки до почти 74 тысяч. При частично отключенных сетях это привело к чрезмерному увеличению скоростей и смыву железооксидных отложений, которые ухудшили качество воды».

Александр Недашковский также подчеркнул: аварийных событий в этот период не было.

Какие меры принимают власти и ресурсники

Как сообщили в городской администрации, меры были предприняты достаточно оперативно. Жителей города сразу оповестили об ухудшении воды, уведомили все организации, которые эксплуатируют звенья системы. Совместно приступили к реализации мероприятий: гидравлическая промывка с продувкой системы водоснабжения по той зоне, где произошло ухудшение.

«Сначала очищали магистральные сети, далее квартальные, потом управляющие организации подключались и делали то же самое в домах. В этот период в плане коммерческого учета определенные изменения происходят – никто за эту воду не платит», – пояснил Недашковский.

Он добавил, что жителям тех домов, где зафиксировано нарушение качества, выполняется перерасчет автоматически: «Открыли период нарушения качества на доме, соответственно всем жителям производят снижение платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению за те дни, когда вода была грязная. В совокупности за расчетный период сумма снижается».

По словам Александра Недашковского, в Сургуте достаточно специфичная вода, богатая железом. Кроме того, схема централизованного водоснабжения совмещенная: по одному трубопроводу подается вода и на питьевые, и на противопожарные нужды.

«Это означает, что система работает не в том гидравлическом режиме, под который изначально рассчитана. Если вода движется с достаточно большой скоростью, трубопровод очищается самостоятельно. Но так как пожары случаются не каждый день, скорость ниже, и постепенно откладываются железооксидные соединения. Поэтому ежегодно увеличивается объем промывки», – пояснил он.

Перспектива и модернизация

С конца 2023 года разрабатывалась долгосрочная дорожная карта по улучшению качества воды в Сургуте на 2024-2026 годы. Она включает несколько направлений:

  • строительство магистрального водовода по ул. Мелик-Карамова от проезда Тихого до ул. Энергетиков
  • в рамках государственной программы «Строительство» планируется создание магистрального водовода по ул. Мелик-Карамова от проезда Тихого до ул. Геологической
  • совместные промывки сетей холодного водоснабжения;
  • замену ветхих сетей.
  • оптимизация гидравлических режимов водопроводной сети города

«Ежегодно меняем чуть больше трех километров сетей. Норма ‒ 5%, мы ее перевыполняем, делая около 10%. Вместо стальных трубопроводов используются полимерные ‒ к ним меньше прилипают отложения, и они не подвержены коррозии», – отметил Недашковский.

Специалист также добавил, что полностью перейти на раздельную систему водоснабжения (для питья и пожаротушения) невозможно: «Для этого пришлось бы перекопать весь город, заменить все трубопроводы. Это десятки лет и огромные затраты».

Что дальше

Пик обращений и жалоб сургутян пришелся на 1–2 сентября – их было 480. Сейчас обращений осталось 39. По домам: если на 1 сентября нарушения фиксировались в 370 домах, то сейчас ‒ в шестидесяти.

«Я думаю, что полностью ликвидируем ситуацию к концу сентября – началу октября. Но промывки будут продолжаться до конца ноября, поэтому локальные ухудшения еще могут возникать», – сказал Недашковский.

Спикер также напомнил, что подобные случаи повторяются ежегодно. Задача властей ‒ минимизировать их и сократить по времени восстановления качества.


Сегодня в 17:58
