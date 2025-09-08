16+
​Когда Сайма в Сургуте станет чистой?

Разбираемся, что спасет Сайму от загрязнения и какие способы реально применимы в условиях Сургута

​Когда Сайма в Сургуте станет чистой?
Фото: siapress.ru

Нефтяная пленка на поверхности, запах топлива и регулярные проверки ‒ так последние годы выглядела река Сайма для жителей и гостей Сургута. Несмотря на благоустроенный парк, само состояние водоем оставляет желать лучшего. В 2024 году его включили в федеральный проект «Реки России», а в 2025 чиновники назвали сроки и стоимость предстоящей очистки. Но сможет ли программа решить накопившиеся за десятилетия проблемы? Разберемся во всем по порядку в этой статье.

Начало черной хроники

История Саймы давно стала примером того, как экологическая проблема может тянуться несколько лет. На фоне благоустроенной набережной и парка «За Саймой» вода в реке не раз переливалась всеми цветами нефтяной пленки.

Серьезные сигналы о проблеме появились еще в 2019 году, когда в реке заметили один из первых крупных разливов нефтепродуктов. Тогда на ликвидацию последствий ушло почти полмиллиона рублей. Но ситуация не изменилась: в сентябре 2023 года экоактивист Артем Кочешков зафиксировал еще одно загрязнение.

«Имеем новую набережную в парке «За Саймой» ‒ и очередной, уже четвертый или пятый случай разлива нефтепродуктов в реку», ‒ комментировал он.

Сбросы нефтепродуктов стали почти привычными. Администрация ограничивалась установкой заградительных бонов, но они не спасали: загрязнение продолжало распространяться.

Месяцем позже, 3 октября того же года, стало известно, что прокуратура Югры начала проверку по факту разлива. В пресс-службе надзорного ведомства пояснили: «В ходе осмотра установлены факты загрязнения реки в результате сброса сточных вод с городского ливневого коллектора».

А через пару дней, 11 октября, прокуратура подтвердила: загрязняющие вещества действительно поступают в Сайму через ливневки. Заграждения и сорбенты стали временной мерой, но ситуация оставалась почти без изменений.

Федеральный проект ‒ шанс для Саймы?

Надежда на решение проблемы появилась в 2024 году, когда Сургут был включен в федеральный проект «Реки России». Его цель ‒ восстановление и очистка рек и озер страны.

Тогда на заседании думского комитета по городскому хозяйству сообщили: для получения финансирования город должен оборудовать существующие стоки системами очистки и ликвидировать незаконные врезки.

«У нас два варианта: либо мы строим стационарные очистные сооружения большие, в количестве четырех штук ‒ все сети обвязываем коллекторами, качаем насосными станциями на эти очистные сооружения и уже сбрасываем в Обь, либо мы ставим локальные очистные сооружения ‒ то есть проектная организация должна сказать, что выгодней и правильней», ‒ пояснял заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Александр Недашковский.

Проверка показала, что в Сайму стоки поступают как минимум из 11 точек, один из выпусков удалось перекрыть. Параллельно в городской думе звучали предложения. Например, депутат Владимир Болотов высказывал идею перевести реку в статус пруда, что позволило бы финансировать ее очистку из бюджета. Так или иначе, главным условием стало строительство локальных очистных сооружений.

Сроки и деньги: ждать придется до 2030 года

Федеральные власти одобрили заявку Сургута. В июле 2024 года депутат думы Югры Ринат Айсин сообщил, что заявка прошла согласование в Нижне-Обском бассейновом управлении и внесена в федеральную программу финансирования. По его словам, для начала работ нужно установить очистные конструкции на все выпуски и провести освидетельствование восьми гидротехнических сооружений.

Работы по улучшению Саймы назначили на 2027-2028 года. Однако уже в 2025 году сроки стали понятнее: проектирование начнется только в 2028 году, а сами работы пройдут в 2029-2030 годах.

«На данный момент ведется работа по определению объемов очистки. Проектная документация будет разрабатываться в 2028 году, а сами работы запланированы на 2029-2030 годы. В первую очередь будет очищен рукав реки от проспекта Пролетарского до улицы Мелик‑Карамова в рамках федеральной программы «Реки России», ‒говорил заместитель директора департамента городского хозяйства Вячеслав Адушкин.

Он уточнял, что основные проблемы Саймы ‒ это заиленность русла, заросшие берега и малая глубина. Эти работы планируется предусмотреть в проекте.

По расчетам, на проект потребуется около 380 млн рублей: 20 млн на изыскания и 360 млн на очистку. Обязательное условие ‒ строительство ЛОСов.

«В рамках проектных работ планируется установить пять комплексов на существующих выпусках в Сургуте, в том числе и на Сайме, которые будут очищать ливневые стоки до нормативного состояния», − пояснил заместитель директора по проектированию УКС Андрей Арменчу.

Такие сооружения будут подземными резервуарами, где вода проходит фильтрацию и обеззараживание ультрафиолетом.

Альтернативный опыт: пруд «Просто добавь воды»

Пока власти Сургута готовят проектную документацию и ждут федерального финансирования, в интернете обсуждают и частные примеры работы с водоемами. Так московский блогер Сергей Водоемов в своем ютуб-канале показал, как его команда построила пруд без фильтрации площадью 1 100 кв. м для купания и рыбалки.

«Котлован и железобетонные опорные стены выполнены силами заказчика. В качестве гидроизоляции использовали бутилкаучук Firestone толщиной 1,02 мм. Никакой фильтрации в пруду нет, система ‒ «Просто добавь воды». Пруд стоит и радует хозяев уже 18 лет. Запустили карпа, карася, осетра, русского окуня и даже экспериментировали со щукой», — рассказывал он в своем видеоролике.

Редакция siapress.ru попыталась связаться с блогером, чтобы узнать, применим ли его метод к сургутской Сайме. Однако, специалист воздержался от комментариев. Тогда мы пообщались с местными специалистами, чтобы узнать их мнение на этот счет.

Что думают эксперты

В случае с Саймой подход «частного пруда» невозможен хотя бы потому, что река имеет федеральный статус, делится мнением старший научный сотрудник СурГУ, кандидат биологических наук Николай Наконечный. Кроме того, он обращает внимание на отношение населения к экологии и на коррупционные факторы, которые мешают выстраивать эффективную систему управления природными объектами.

«Если Сайму сделают частной собственностью и ограничат во времени прибывания, то у хорошего хозяина может быть порядок. Но парк и река ‒ это федеральная собственность и передать в частные руки можно только при изменении закона», ‒ рассказал он.

Николай Наконечный также напомнил, что Сайма связана с Обью и дорожной инфраструктурой: в паводок вода из большой реки заходит в ее русло, что делает контроль еще более сложным.

Доцент кафедры экологии и биофизики СурГУ Глеб Кукуричкин, оценивая московский опыт, согласился с мнением Николая Наконечного и заявил, что Сайма ‒ это уже не полноценная река, а переходный водоем со слабой проточностью, поэтому методы, которые подходят для небольших искусственных прудов, здесь не сработают.

«Опыт интересный, но очень недешевый. Дело в том, что Сайма изначально была рекой. Сейчас трудно ее так называть, потому что остался всего один полуживой приток. Остальные ‒ что несколько лет назад, что десятилетия назад ‒ уже «отмерли». Сегодня Сайма в основном наполняется водой из Бардаковки во время весеннего половодья. То есть рекой назвать ее уже нельзя, но и прудом тоже не назовешь. Это что-то переходное ‒ водохранилище со слабой проточностью», ‒ считает Кукуричкин.

Спикер также подчеркнул, что технология «Просто добавь воды» не решит проблему загрязнения: «Бетонировать дно Саймы ‒ значит совсем ее убить… Проблема в том, что у Саймы есть постоянно действующие источники загрязнения. Это не только мусор, покрышки или бытовые отходы. Главные загрязнители ‒ нефтепродукты, грязные ливневки с дорог. Поэтому превратить ее в «идеальный» пруд или полупроточный водоем очень сложно».

Вместо этого специалист назвал целый комплекс технологий, которые могли бы дать реальный эффект: откачка ила с компостированием, применение фитоматов (растений-фильтров) и строительство локальных очистных сооружений. В прочем, последнее уже запланировано сделать.

Главная проблема Саймы ‒ уровень воды

По словам Глеба Кукуричкина, главной проблемой Саймы является нестабильный уровень воды ‒ без гидротехнических решений невозможно внедрять даже самые современные экологические технологии.

«Есть одна большая проблема ‒ стабилизация уровня воды. Когда строили плотины, самой главной стала устьевая, со шлюзом, а не промежуточные, по которым мы ходим. Она находится на выезде от улицы Энергетиков в сторону 25 микрорайона. Шлюз видно хорошо, и видно, что работает он плохо. Нужно стабилизировать уровень воды: довести шлюз до технически исправного состояния и установить регламент. Колебания водного зеркала не должны превышать метра, а для фитоматов ‒ лучше полметра», ‒ отвечает специалист.

В числе возможных решений он назвал: переброс воды из «теплого канала» ГРЭС, использование скважин с подземной водой и проведение гидротехнического расчета плотины.

Помимо этого, Кукуричкин сделал акцент на роли растений и необходимости научного сопровождения. По его мнению, благоустройство без учета экологии превращается в формальность и не приносит результата.

«Для Саймы же нужны предпроектные исследования: химический состав воды, сток, температура, режим подтопления, микробиологические исследования. И только потом можно планировать посадки. Иначе получится, как на набережной: в проекте были ирисы, а на деле их нет», ‒ подчеркнул эксперт.

Он уверен, что только сочетание инженерных решений, грамотного регулирования уровня воды и использования местных видов растений способно преобразить Сайму и сделать ее безопасным и привлекательным водоемом.


