В Сургуте подростки находят путь в закрытую «Аврору» через соседнюю недостройку

В редакцию siapress.ru обратилась жительница Сургута Марина Д. Она рассказала, что здание бывшего кинотеатра «Аврора» снова стало местом встреч подростков: туда заходят дети, устраивают посиделки, а полиция, по ее словам, на обращения не реагирует. Женщина даже заходила в расположенное рядом отделение партии «Единая Россия», но там тоже развели руками.

Журналист siapress.ru отправился на место и убедился: само здание «Авроры» снаружи выглядит закрытым – двери заварены, окна перекрыты металлическими решетками и деревянными панелями, проходы заблокированы.

Рядом стоит заброшенная недостройка – через нее подростки попадают внутрь «Авроры»

Подростки сидят рядом с ограждением возле недостроя, через которое можно перелезть

Корреспондент поинтересовался у одной из прохожих, что это за недостроенное здание и почему оно стоит пустым. Женщина рассказала, что стройка начиналась несколько раз: «Сначала забили сваи, потом все замерло. Потом приехал другой застройщик – тоже уехал. Так и стоит теперь, пустует. Раньше там приезжие с Таджикистана жили, а теперь дети бегают».

Один из замеченных там ребят рассказал, что забор вокруг недостроя некрепкий, поэтому между ним легко сделали «дырку» куда можно пролезть в подвал, который соединяется с «Авророй». Подвал бывшего кинотеатра, по его словам, частично затоплен.

За металлическими листами забора поврежденный фасад с отсутствующими панелями, оголенным каркасом и граффити

Пожары и обещания

После этой проверки мы вспомнили, что год назад, в начале июня 2024 года, здесь уже был пожар. По данным МЧС, пожар возник на кровле из-за горения мусора. Это, кстати, был не первый случай: в 2021 году в зрительном зале также горело, причиной тогда стал поджог.

После июньского инцидента 2024 года власти заявили, что доступ в здание ограничен, а объект патрулируется.

«В июне этого года двери здания заварили, на окнах установили металлические решетки. Охрана осуществляется частным охранным предприятием каждые четыре часа», – говорили тогда в администрации.

Реальность и планы на будущее

На деле же охраны на месте журналист не увидел. Заброшенная недостройка рядом полностью открыта, и именно через нее подростки попадают на территорию.

Часть проемов окон открыта, некоторые из них выдернуты, что подтверждает факт того, что можно попасть и на второй этаж

В конце прошлого года мэр Сургута Максим Слепов объявил, что здание «Авроры» снесут.

«Мы сохраним это историческое место и создадим там объект, которым будут пользоваться все горожане… Надо снести прежнее здание, потому что оно аварийное. Другого варианта нет», – говорил он.

По словам мэра, реализация нового объекты начнется не ранее, чем будет убран старый корпус.

До этого момента «Аврора» и ее окрестности продолжают притягивать подростков, а риски пожара или несчастного случая остаются прежними.