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​Налог на недвижимость: что изменилось в 2025 году?

Эксперты рассказали о новых правилах налогообложения недвижимости в 2025 году

​Налог на недвижимость: что изменилось в 2025 году?
Фото: ru.freepik.com

С 2025 года изменился порядок налогообложения доходов от продажи недвижимости. Вместо единой ставки теперь применяется прогрессивная шкала – чем больше прибыль, тем выше налог. О нововведениях, актуальных для тех, кто будет продавать недвижимость в этом году − рассказали эксперты Циан.

Что изменилось при продаже недвижимости?

Налог будет рассчитываться с разницы между суммой продажи и расходами на покупку. Если подтвержденных расходов нет, применяется налоговый вычет в один млн рублей. Ставки налога: от 13% до 22% в зависимости от суммы прибыли.

  • при доходе до 2,4 млн рублей ставка осталась на уровне 13%;
  • при доходе свыше 2,4 млн рублей 312 тыс. рублей + ставка 15%.

Например, если квартира приобретена в 2021 году за пять млн рублей и продана в 2025 году за восемь млн рублей, то доходом будет считаться три млн рублей. Учитываем также, что доходы подтверждены, а минимальный срок владения еще не истек.

Превышение лимита составляет: три млн – 2,4 млн = 600 тыс. рублей. На эту сумму налог начислится по ставке 15%: 600 тыс. × 15% = 90 тыс. рублей.

Тогда НДФЛ = 312 тыс. + 90 тыс. = 402 тыс. рублей.

А если бы в этом примере квартира была продана в 2024 году, то пришлось бы заплатить весь налог по одной ставке: (восемь млн – пять млн) × 13% = 390 тыс. рублей.

Однако, отметим, что доход рассчитывается как сумма от продажи всего имущества за год, и налог начисляется на общую прибыль от реализованного имущества.

Изменения в госпошлинах

Размер госпошлины теперь зависит от кадастровой стоимости объекта.

Регистрация, ограничение права собственности, сделки с недвижимостью:

Для физических лиц госпошлина составляет:

– четыре тыс. рублей, если кадастровая стоимость до 20 млн рублей или не установлена.
– 0,02% от КС, но не менее 0,02% цены сделки и не более 500 тыс. рублей, если КС выше 20 млн рублей.

Например, кадастровая стоимость проданной квартиры − восемь млн рублей. Покупатель должен будет уплатить госпошлину в размере четырех тыс. рублей.

Если кадастровая стоимость дома − 21 млн рублей, такая же сумма указана в договоре купли-продажи. Размер госпошлины составит: 21 млн × 0,02% = 4 200 рублей.

Кадастровая стоимость квартиры − 21,5 млн рублей, а продали ее за 25 млн рублей. Покупатель должен уплатить госпошлину: 25 млн × 0,02% = пять тыс. рублей.

Для юридических лиц размер госпошлины составляет:

− 44 тыс. рублей − если КС объекта менее 22 млн рублей или не установлена;

− 0,2% кадастровой стоимости (на дату обращения в Росреестр), но не менее 0,2% цены сделки и не более 1 млн рублей − если КС выше 22 млн рублей.

Аналогичный порядок расчета госпошлины применяют при продаже машино-мест.

Одновременный кадастровый учет и регистрация права

Для физлиц:

– шесть тыс. рублей для объектов до 20 млн рублей.
– две тыс. рублей + 0,02% КС (не менее 0,02% цены сделки, но не более 500 тыс. рублей) для недвижимости дороже 20 млн рублей.

Для юрлиц:

− 66 тыс. рублей − если КС не превышает 22 млн рублей или не определена;

− 22 тыс. рублей + 0,2% кадастровой стоимости, но не менее 0,2% цены сделки и не более 1 млн рублей − если КС больше 22 млн рублей.

Кадастровый учет:

– две тыс. рублей при постановке объекта на учет.
– одна тыс. рублей при изменении сведений.

Какие госпошлины вырастут?

В два раза увеличились платежи за:

  • Регистрацию договора долевого участия.
  • Внесение изменений в ипотечную запись.
  • Регистрацию права на земельный участок для ИЖС и ЛПХ.
  • Регистрацию права на объект капитального строительства.

Налог на бани и сараи

С 2025 года налогом на имущество будут облагаться капитальные хозяйственные постройки – бани, сараи, теплицы и даже уличные туалеты.


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Сегодня в 14:56, просмотров: 157, комментариев: 0
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