В России участились случаи обмана под предлогом высокодоходных интернет-инвестиций

Югорчане все чаще попадаются на уловки мошенников в надежде заработать. В соцсетях и мессенджерах им активно предлагают выгодно вложить деньги на инвестиционных площадках или заработать на криптовалюте, а также на рынке форекс. Именно начинающие инвесторы – люди, далекие от биржевой торговли, становятся жертвами аферистов. Разбираемся, что представляют собой современные финансовые пирамиды, и как не нарваться на мошенников.

Финансовая пирамида как сверхдоходные инвестиции

Зачастую организаторы финансовых пирамид позиционируют себя как инвестиционное предприятие. Придумывают громкие и привлекательные названия: перспективный бизнес, высокотехнологичная компания, инновационный проект. Предлагают приобрести акции и облигации, криптовалюту и недвижимость, обещают вкладывать деньги в суперприбыльное строительство и сельское хозяйство, золотодобычу и нефтегазовый сектор, а также IT-стартапы. Агитируют инвестировать в сверхэффективное производство – вариантов множество.

В отличие от классических пирамид, которые были актуальны 30 лет назад, сейчас это в основном небольшие по масштабам анонимные проекты, которые действуют непродолжительное время и не успевают привлечь значительные суммы.

Все больше финансовых пирамид сегодня существует только в виде интернет-проектов, они распространяют информацию о себе на сайтах-агрегаторах, страницах в социальных сетях, через тематические каналы в мессенджерах. Каждый год количество таких нелегальных организаций меняется: закрывают одни, открываются новые. И, по данным Банка России и правоохранительных органов, ежегодно люди теряют в них миллиарды рублей.

Выявление нелегалов

Для предоставления большинства финансовых услуг в нашей стране участник рынка должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в специальный реестр регулятора. Если компании нет в справочнике, то, скорее всего, она ведет деятельность незаконно, не находится под надзором Центрального банка, а потребители могут быть обмануты. Банк России выявляет и пресекает деятельность таких нелегальных компаний, тесно сотрудничает с правоохранительными органами.

Только за девять месяцев 2024 года было выявлено в целом по стране более 3,4 тыс организаций с признаками финансовых пирамид и 1,1 тыс – с признаками нелегальных профучастников рынка ценных бумаг. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных финансовых пирамид увеличилось на 60%, а псевдоброкеров – на 78%. Почти 70% субъектов с признаками финансовых пирамид предлагали переводить им инвестируемые средства в криптовалюте, еще 28% готовы были принимать взносы, используя иностранные платежные сервисы.

«Большая часть ресурсов, которые используют мошенники для продвижения своих услуг, в частности интернет-сайтов, телеграмм-каналов, страниц в соцсетях, были выявлены на начальном этапе, до их индексации поисковыми системами, и заблокированы по инициативе Банка России за распространение информации о деятельности финансовой пирамиды или оказании финансовых услуг без разрешения. Такие проекты не успевают «раскрутиться» и привлечь значительные средства клиентов. Однако если человек при поиске финуслуг использует VPN или переходит на рекламные предложения от неизвестных аккаунтов в мессенджерах, то он рискует выйти на такие сайты и потерять свои сбережения», – рассказала управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

Всего за январь – сентябрь текущего года по инициативе регулятора был ограничен доступ почти к 12 тыс ресурсов в Интернете, которые принадлежали нелегальным участникам финансового рынка и субъектам с признаками финансовых пирамид.

Как не попасть на уловки мошенников?

Первое правило – никогда не верьте заманчивым предложениям. Если вам предлагают вложить деньги под невероятно высокие проценты, гарантируют доходность и возврат средств, просят активно привлекать новых клиентов, будьте осторожны. Такая «успешная инвестиционная компания» чаще всего оказывается финансовой пирамидой. Если вам предлагают «выгодные вложения» на бирже, то нужно помнить, что любые инвестиции, как и сделки на рынке форекс – это риск. Гарантировать доходность на рынке ценных бумаг запрещено законом. Второе– перед тем как принять любое финансовое предложение, необходимо проверить легальность компании на сайте регулятора или в мобильном приложении «ЦБ онлайн». Также важно убедиться, что она не состоит в предупредительном списке Банка России.

Список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке регулятор публикует на своем сайте с 2021 года. Сейчас в списке более 17 тысяч сомнительных фирм, выявленных по всей стране. Это организации с признаками финансовой пирамиды, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера), нелегального кредитора.

Важно знать: если перевести деньги в организацию, зарегистрированную на территории другого государства, то споры придется решать в зарубежном правовом поле, так как законы Российской Федерации на нее не распространяются.

Подробные рекомендации о том, как уберечь себя и близких от мошенников, а также информацию о том, что нужно знать начинающему инвестору, и как вычислить финансовую пирамиду, можно найти на просветительском портале Банка России «Финансовая культура».

Информацию предоставила пресс-служба Отделения Банка России по Тюменской области