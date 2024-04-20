Ученик из Сайгатина рассказал «Историю местного самоуправления моего края»

В числе победителей Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края» — ученик Сайгатинской школы Максим Абалаков: об этом рассказали в пресс-службе администрации Сургутского района.

Информация появилась по результатам очного этапа конкурса, который прошел с 17 по 19 апреля в Москве.

«Ученик четвертого класса Сайгатинской школы Максим Абалаков стал финалистом Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края» с конкурсной видеоработой «Моя мечта», — рассказала директор департамента образования администрации Сургутского района Ольга Кочурова. — Прошел все этапы отбора и был приглашен на очный этап конкурса в Москву. Видеоролик школьника в номинации «Если бы я стал главой муниципального образования» покорил сердца конкурсной комиссии и в итоге одержал победу. Приятным бонусом для победителя станет поездка в «Артек». Поздравляем Максима и его родителей с победой!»

Максим стал лучшим среди 1936 участников конкурса: из них до очного московского этапа дошли 863 человека, победителями стали 256. Конкурс проходит уже в восьмой раз, он приурочен к государственному Дню местного самоуправления.