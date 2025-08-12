Компания «Скандиа» представила проект ЖК «У Леса»

16+
Логотип Сиапресс
USD  79,6677   EUR  92,9485  

Новости

  • ​В Тюмени представили жилой комплекс «Скандиа. У Леса» с видом на лесопарк

    ​В Тюмени представили жилой комплекс «Скандиа. У Леса» с видом на лесопарк

    Сегодня в 10:26
    80 0
  • ​В Сургутском районе опрокинулась легковушка, есть пострадавшие

    ​В Сургутском районе опрокинулась легковушка, есть пострадавшие

    Сегодня в 09:49
    114 0
  • В Тобольске новый собственник старого рыбзавода проведет модернизацию и заодно откроет там музей

    В Тобольске новый собственник старого рыбзавода проведет модернизацию и заодно откроет там музей

    11 августа в 18:33
    397 0 
    ООО «СКАНДИА», ИНН 7203524115 erid:2SDnjdmexw8 реклама на siapress.ru
    ООО «СКАНДИА», ИНН 7203524115 erid:2SDnjdmexw8 реклама на siapress.ru
  • Частный перевозчик из Египта запустит рейсы на «боингах» из Тюмени

    Частный перевозчик из Египта запустит рейсы на «боингах» из Тюмени

    11 августа в 17:49
    527 0
  • В Госдуме рассказали, кому из россиян в предстоящем сентябре можно рассчитывать на повышение пенсии

    В Госдуме рассказали, кому из россиян в предстоящем сентябре можно рассчитывать на повышение пенсии

    11 августа в 15:22
    401 0 
  • ​В Сургуте улучшили условия ожидания в кожно-венерологическом диспансере

    ​В Сургуте улучшили условия ожидания в кожно-венерологическом диспансере

    11 августа в 15:17
    463 0
  • Югра вошла в топ-10 регионов России по низкому количеству пострадавших от ДТП

    Югра вошла в топ-10 регионов России по низкому количеству пострадавших от ДТП

    11 августа в 14:23
    448 0
  • ​Нетрезвая сургутянка устроила ДТП ‒ пострадали два человека

    ​Нетрезвая сургутянка устроила ДТП ‒ пострадали два человека

    11 августа в 14:11
    547 0
  • ​Малый бизнес Сургута видит большие перспективы в развитии ядра центра города

    ​Малый бизнес Сургута видит большие перспективы в развитии ядра центра города

    11 августа в 14:08
    534 0
  • ​Более 10 тысяч сургутян приняли участие в «ФИЗКУЛЬТ ФЕСТе»

    ​Более 10 тысяч сургутян приняли участие в «ФИЗКУЛЬТ ФЕСТе»

    11 августа в 13:36
    465 0
  • ​Более двух тысяч жителей Югры получили выплаты пенсионных накоплений в 2025 году

    ​Более двух тысяч жителей Югры получили выплаты пенсионных накоплений в 2025 году

    11 августа в 11:51
    503 0
  • ​Сургутский проект КРТ назвали образцовым для других городов Югры

    ​Сургутский проект КРТ назвали образцовым для других городов Югры

    11 августа в 10:58
    516 0
  • Руслан Кухарук отправился с рабочим визитом в ДНР

    Руслан Кухарук отправился с рабочим визитом в ДНР

    10 августа в 19:35
    577 0
Больше новостей
Больше опросов

​В Тюмени представили жилой комплекс «Скандиа. У Леса» с видом на лесопарк

Компания «Скандиа» представила проект ЖК «У Леса»

​В Тюмени представили жилой комплекс «Скандиа. У Леса» с видом на лесопарк
Фото: Компания «Скандиа»

Erid: 2SDnjeFr5DQ

Компания «Скандиа» анонсировала строительство нового жилого комплекса в районе «Комарово Парк». Проект получил название «Скандиа. У Леса» и будет возведен в несколько этапов, первый из которых включает два дома переменной этажности и многоуровневый открытый паркинг. Завершение запланировано на конец 2027 года.

Локация выбрана в одной из самых экологичных частей города. С южной стороны комплекс будет граничить с лесопарком, а окна большинства квартир откроют вид на зеленый массив. По словам руководителя компании Николая Никифорова, район отличается отсутствием промышленных предприятий и обилием природных зон, что стало решающим фактором для выбора участка.

Архитектурное решение предусматривает расположение домов перпендикулярно лесу для максимального количества видовых квартир. Со стороны улицы будет возведена одноэтажная секция, создающая защиту двора от шума и посторонних взглядов. Фасады выполнят в минималистичном стиле с использованием декоративной штукатурки и камня, утопленных корзин под кондиционеры и мягкой подсветки.

Дворовое пространство планируется закрытым, с доступом через архитектурные арки. Оно будет разделено на общественные зоны и более приватные участки возле квартир первого этажа. Предусмотрено озеленение, установка детских площадок и организация разновысотного освещения для безопасного передвижения в темное время суток.

В проекте появятся хайфлэты – квартиры на первом этаже с потолками почти четыре метра, отдельным входом с улицы и террасой, отраженной в документации. Планировка таких квартир позволит при желании создать второй уровень. Девелопер предложит как варианты с готовой отделкой, так и без нее.

Всего в комплексе предусмотрено 460 квартир от студий до трехкомнатных. Планировки разработаны с учетом функциональности: просторные кухни-гостиные, ниши под шкафы-купе, отсутствие длинных коридоров. Среди пяти вариантов однокомнатных есть новые решения с гардеробной и постирочной при площади около 40 м². В некоторых трехкомнатных все окна будут выходить на лес, а в планировке предусмотрена мастер-спальня с отдельным санузлом и гардеробной.

Стартовые цены на квартиры объявлены на презентации: студии от 27 м² – от 3,9 млн рублей, однокомнатные от 32 м² – от 4,4 млн, двухкомнатные от 51 м² – от 6,6 млн, трехкомнатные от 76 м² – от 7,8 млн. Хайфлэты площадью от 28 м² стоят от 5,25 млн рублей. В компании отметили, что цены на старте наиболее выгодны.

Офис продаж: 8 (3452) 66-75-39.

Сайт компании: scandia.life.

Больше новостей о проектах в телеграм-канале: https://t.me/scandia_tmn

«ВКонтакте»: https://vk.com/scandia_company

Застройщик ООО СЗ СКАНДИА У ЛЕСА.

Проектная декларация: наш.дом.рф.

Erid: 2SDnjeFr5DQ

Реклама. ИНН 7203524115

ООО «СКАНДИА»


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:26, просмотров: 81, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Администрация Сургута отказала застройщику в возведении новых домов. Это очень важное решение 599
  2. ​Нетрезвая сургутянка устроила ДТП ‒ пострадали два человека 547
  3. ​Малый бизнес Сургута видит большие перспективы в развитии ядра центра города 534
  4. Частный перевозчик из Египта запустит рейсы на «боингах» из Тюмени 527
  5. ​Сургутский проект КРТ назвали образцовым для других городов Югры 516
  6. ​Более двух тысяч жителей Югры получили выплаты пенсионных накоплений в 2025 году 503
  7. Что растет в той части ядра центра Сургута, которую планируют отдать под застройку, и какова будет судьба этих деревьев 497
  8. ​Более 10 тысяч сургутян приняли участие в «ФИЗКУЛЬТ ФЕСТе» 465
  9. ​В Сургуте улучшили условия ожидания в кожно-венерологическом диспансере 463
  10. Югра вошла в топ-10 регионов России по низкому количеству пострадавших от ДТП 448
  1. ​В воскресенье в Сургуте перекроют дороги из-за летнего фестиваля 2786
  2. ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года 2451
  3. ​Единственный в истории Сургута 2356
  4. ​Тарифы ЖКХ 2025: как изменилась плата за услуги в ХМАО и Сургуте 2074
  5. ​На улице Рабочей в Сургуте снова проблемы с ливневкой. Почему так происходит из года в год? 1763
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 августа? // АФИША 1638
  7. Оборонные комиссии – в действии 1557
  8. ​В Сургуте очередной День физкультурника пройдет у комплекса «Олимп» 1523
  9. ​Создателям города ‒ монумент: ГК «Сибпромстрой» реализовала мечту строителей 1520
  10. Сургутянам напомнили о правах пассажиров при задержке авиарейсов 1498
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 27769
  2. MAXимум вопросов 10891
  3. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 5566
  4. ​Лекарственные растения и хлеб на защите Родины 5479
  5. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 4963
  6. Опять в Сургуте будет новый микрорайон с тысячами семей, одним маленьким садиком и школой. Проект не для горожан, а для девелопера 4331
  7. Невозможно перенести дух истории Дома пионеров на другое место. Его нужно реконструировать там, где он стоит 4016
  8. ​А Сайма ждет… 3763
  9. В Сургуте снова обрушилась набережная у нового ЖК 3667
  10. ​Какой бассейн лучше – надувной, каркасный или стационарный? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3566

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

