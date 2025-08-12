Компания «Скандиа» представила проект ЖК «У Леса»

Erid: 2SDnjeFr5DQ

Компания «Скандиа» анонсировала строительство нового жилого комплекса в районе «Комарово Парк». Проект получил название «Скандиа. У Леса» и будет возведен в несколько этапов, первый из которых включает два дома переменной этажности и многоуровневый открытый паркинг. Завершение запланировано на конец 2027 года.

Локация выбрана в одной из самых экологичных частей города. С южной стороны комплекс будет граничить с лесопарком, а окна большинства квартир откроют вид на зеленый массив. По словам руководителя компании Николая Никифорова, район отличается отсутствием промышленных предприятий и обилием природных зон, что стало решающим фактором для выбора участка.

Архитектурное решение предусматривает расположение домов перпендикулярно лесу для максимального количества видовых квартир. Со стороны улицы будет возведена одноэтажная секция, создающая защиту двора от шума и посторонних взглядов. Фасады выполнят в минималистичном стиле с использованием декоративной штукатурки и камня, утопленных корзин под кондиционеры и мягкой подсветки.

Дворовое пространство планируется закрытым, с доступом через архитектурные арки. Оно будет разделено на общественные зоны и более приватные участки возле квартир первого этажа. Предусмотрено озеленение, установка детских площадок и организация разновысотного освещения для безопасного передвижения в темное время суток.

В проекте появятся хайфлэты – квартиры на первом этаже с потолками почти четыре метра, отдельным входом с улицы и террасой, отраженной в документации. Планировка таких квартир позволит при желании создать второй уровень. Девелопер предложит как варианты с готовой отделкой, так и без нее.

Всего в комплексе предусмотрено 460 квартир от студий до трехкомнатных. Планировки разработаны с учетом функциональности: просторные кухни-гостиные, ниши под шкафы-купе, отсутствие длинных коридоров. Среди пяти вариантов однокомнатных есть новые решения с гардеробной и постирочной при площади около 40 м². В некоторых трехкомнатных все окна будут выходить на лес, а в планировке предусмотрена мастер-спальня с отдельным санузлом и гардеробной.

Стартовые цены на квартиры объявлены на презентации: студии от 27 м² – от 3,9 млн рублей, однокомнатные от 32 м² – от 4,4 млн, двухкомнатные от 51 м² – от 6,6 млн, трехкомнатные от 76 м² – от 7,8 млн. Хайфлэты площадью от 28 м² стоят от 5,25 млн рублей. В компании отметили, что цены на старте наиболее выгодны.

