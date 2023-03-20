О молодежной госипотеке рассказал эксперт компании «Этажи»

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля текущего года представить предложения по реализации дополнительных льготных ипотечных программ для молодежи. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Подробностей по программе еще нет.

Молодежью в России считаются граждане от 14 до 35 лет (в соответствии с постановлением «Об основных направлениях молодежной политики в Российской Федерации»). Если до совершеннолетия взять ипотеку практически невозможно, то сразу после 18 лет ее можно оформить уже в 10 российских банках, рассказывает заместитель руководителя ипотечного департамента компании « Этажи » Татьяна Решетникова.

Кто сейчас берет ипотеку

По данным компании « Этажи », всего по стране в структуре ипотечных заемщиков за последние три года доля молодежи выросла на 10% — с 30,17% в марте 2020-м до 40,51% в марте 2023 года.

Доля молодых людей до 20 лет сейчас составляет 0,2%, при том, что до 2022 года спрос на ипотеку в этой категории был практически нулевым. Активно растет доля заемщиков от 20 до 30 лет — с 11,15% до 22% за последние три года. Категория 30-35 лет, наоборот, немного сократилась — с 19% до 18,5%. Еще в 2020 году самыми активными были люди 40-45 лет — 21% заёмщиков. Но сегодня лидеры спроса помолодели: им 35-40 лет — это 26% заемщиков.

Идея об ипотеке с 14 лет

В 2018 году власти поднимали вопрос о возможности оформления ипотеки с 14 лет, отмечает Татьяна Решетникова. Тогда предлагалось внедрить программу с правом сдавать жилье, что позволило бы компенсировать часть платежей, пока несовершеннолетний живет с родителями.

«Это мог бы быть комплексный продукт с участием муниципальных органов и предприятий, готовых подключиться к контролю сдачи этого жилья. В том числе на условиях соцнайма — таким образом обеспечивая одну категорию жильем уже сейчас, и участвуя в решении квартирного вопроса у второй категории, подрастающего поколения. А в случае с участием предприятий — возможность привлечения молодых специалистов на условиях дальнейшего софинансирования ипотечного кредита или его части. Возможно, предоставить и родителям право оформления недвижимости на ребенка такого возраста и участие в качестве созаемщика или поручителя по кредиту», — комментирует Татьяна Решетникова.

Какой должна быть молодежная программа

Сейчас, как отмечает эксперт, необходима не просто новая ипотечная госпрограмма, а формирование у молодых людей возможности оформлять ипотеку без страха не справиться с кредитной нагрузкой, совместить эту возможность с обучением и профориентацией.

«Покупка недвижимости в ипотеку пока проигрывает аренде по сложности оформления и затратам. Основная сложность для молодежи в оформлении ипотеки — это требование первоначального взноса, — объясняет Татьяна Решетникова. — В 20-25 лет многие еще учатся в университетах или только находят постоянную работу, они не успевают накопить необходимую сумму. В то же время, программа без первоначального взноса была бы рискованной для банков, да и платежи были бы высокими».

Программа, по мнению эксперта, могла бы включить в себя субсидирование именно первоначального взноса под минимальный процент, а также предлагать отсрочку платежа на время обучения и в течение полугода после окончания.

«Хотелось бы, чтобы это была действенная программа, комплексная, нацеленная на профориентирование, обучение и трудоустройство молодежи, создание семей и рождение детей, — отмечает Татьяна Решетникова. — Наличие дохода и обеспечение жильем действительно необходимые для этого факторы. Иные стимулирующие программы, такие как материнский капитал на первого, на второго ребенка, субсидия на третьего ребенка на погашение ипотеки — отлично ее дополнят».

Специалисты по ипотеке компании « Этажи » предоставляют консультацию и помощь в получении ипотечного кредита и для молодежи исключения нет, подчеркивает эксперт.