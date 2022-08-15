За последние недели в Югре прошло несколько заметных молодежных событий – форум «Утро», который из уральского превратился в российский, финал урбанистического хакатона «Города», реализация проекта «Здравствуй, Россия!» и другие. Откуда такой серьезный рост и какие дальнейшие планы на развитие этой сферы – мы поговорим с директором департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Еленой Шумаковой. Эфир начнется 17 августа в 14.00.
Новое «Утро» молодежной политики Югры // Елена Шумакова ONLINE 17 августа в 14.00
Директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры – о больших мероприятиях
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