Директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры – о больших мероприятиях

За последние недели в Югре прошло несколько заметных молодежных событий – форум «Утро», который из уральского превратился в российский, финал урбанистического хакатона «Города», реализация проекта «Здравствуй, Россия!» и другие. Откуда такой серьезный рост и какие дальнейшие планы на развитие этой сферы – мы поговорим с директором департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Еленой Шумаковой. Эфир начнется 17 августа в 14.00.