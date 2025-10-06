16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  81,8969   EUR  96,0525  

Новости

Больше новостей
Запрет на ношение хиджабов в школах Югры - это:
Комментировать
0
Вы готовы пользоваться такси на базе Нивы и УАЗа?
Комментировать
0
Предложение Минпромторга включить в список лицензируемых для служб такси авто марок Нива И УАЗ - это:
Комментировать
0
Вы предпочитаете:
Комментировать
0
Больше опросов

​Время, вперед!

Полвека назад в Сургуте…

​Время, вперед!
За десять лет в Сургуте построено около 500 тысяч квадратных метров жилья. Фото: А.Мясников

С глубины 2850 метров из первой разведочной скважины пробуренной на Итурской площади, ударил фонтан «черного золота». Геологоразведчики Сургутской экспедиции предложили назвать открытую ими новую нефтяную площадь именем Мелик-Карамова. Это знаменательное событие зафиксировано июньским днем 1975 года.

В сентябре коллектив кондитерского цеха городского пищевого комбината выпустил с начала 1971 года 1823 тонны своей продукции.

С 10 по 12 сентября в Сургуте работала Всесоюзная школа передового опыта нефтеразведчиков.

В конце сентября с оценкой «отлично» сдан в эксплуатацию дом № 15 по улице Энергетиков – первый жилой комплекс на 149 квартир.

В микрорайоне нефтяников открыла свои двери новая поликлиника на пятьсот посещений в день.

В городе имелось шестьдесят пять пятиэтажных жилых домов. Благоустроенные квартиры получили наши известные земляки: Герой Социалистического Труда Александр Григорьевич Тимченко, Почетный гражданин города Сургута Георгий Гаврилович Кушников, другие.

В микрорайоне нефтяников запущено три дома для малосемейных, благодаря чему в распоряжении новоселов оказалось около четырехсот квартир. В этом же районе начата забивка свай под фундамент 120-квартирного крупнопанельного дома.

За десять лет, начиная с 1965 года в Сургуте построено почти пятьсот тысяч квадратных метров жилья.

В нашем славном городке имелось двадцать детских садов-яслей, строилось еще три. Запросы населения в дошкольных учреждениях были удовлетворены на сорок семь процентов. Около четырех тысяч семей состояли в очереди на получение места в детских садах. Такова статистика тех лет.

В 1975 году в городе имелось 20 детских садов, строилось еще три. Фото из книги «Сургутские были»

Впервые в городе сформированы два молодежных строительных отряда по тридцать человек из учащихся нефтяного техникума и городского профессионально-технического училища № 17. Их бойцы провели третий семестр на трассе СевСиба, где были заняты на строительстве и отделке жилых зданий, школы, детского сада, промышленных объектов.

В школьных строительных отрядах трудилось свыше трехсот старшеклассников.

В Сургуте открылся первый вычислительный центр, оснащенный быстродействующей электронно-вычислительной машиной новейшей модели ЕС-1030.

Речники с начала навигации переработали свыше полумиллиона тонн грузов.

На Сургутской ГРЭС успешно прошла промывка пятого котла.

С начала существования нефтегазодобывающего управления (НГДУ) добыто 40, 7 миллионов тонн нефти, 1, 9 миллиарда кубометров газа.

Состоялся первый выпуск школы современных бальных танцев при Дворце культуры «Геолог».

Районная газета «К победе коммунизма» сообщала читателям о благородном поступке водителей автобазы аэропорта Юрия Киселева и Александра Гинкулова, которые в июле сего года найдя пакет с 700 рублями, вернули его владельцу. Честные и порядочные ребята, хвала им.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:01, просмотров: 112, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​На перекрестке в Сургуте столкнулись две иномарки: есть пострадавшие 426
  2. ​Будущим мамам Югры выплатили миллионы: в Отделении СФР рассказали, какие пособия доступны беременным 313
  3. ​Артём Кириленко: «Предприниматели, получившую поддержку, за прошлый год создали более 100 новых рабочих мест. Это весомый вклад» 294
  4. ​Павел Шаромов: «Сургутская публика наелась привычной музыки ‒ людям хочется открывать новое» 260
  5. ​У восьми образовательных учреждениях Сургута появится освещение 249
  6. ​Папы и дети проведут день вместе – в Сургуте пройдет фестиваль «День отца» 235
  7. В этом сезоне огнеборцы Югры потушили 93 процента лесных пожаров — заметно больше, чем годом ранее 200
  8. Погуляем, поедим 192
  9. До 150 метеоров в час: над Югрой ожидается яркий звездопад 187
  10. ​В Сургуте завершен очередной слет работающей молодежи «На крыло» 186
  1. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 3609
  2. ​Проект «ДУМАть и Решать». Владимир Болотов 2720
  3. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 2601
  4. ​Пьяная ссора в Сургуте закончилась нападением с ножами 1924
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 4-5 октября? // АФИША 1805
  6. ​Митинг или недоразумение? В Сургуте рабочие УТТ-2 перекрыли въезд к базе − «Сургутнефтегаз» называет инцидент частным случаем 1785
  7. ​В тур по России − не вставая с дивана // ФОТОРЕПОРТАЖ 1750
  8. ​В Сургуте завершается строительство жилого комплекса «Уютный-2» 1742
  9. ​Фестиваль «Мир звучит». Павел Шаромов // ONLINE 1716
  10. Нижневартовский концессионер коммунальных сетей рассказал, когда устранит неприятный запах на въезде в город 1583
  1. Честная пятидневка 10512
  2. ​Опасные интернет-тренды 9214
  3. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 7596
  4. Возможно, эпоха частных владельцев у коммунальных и энергоактивов подходит к концу. Но для потребителей мало что поменяется 4723
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 13-14 сентября? // АФИША 4518
  6. ​Генпрокуратура добивается полной блокировки имущества энергетических бизнесменов Бикова и Боброва. Дело об изъятия активов рассмотрят 22 сентября 4442
  7. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 4287
  8. Закон об изъятии пустующих участков нужно использовать, чтобы очистить Сургут от заброшек. Но помимо закона нужна воля властей 4232
  9. ​​В Сургуте женщина сбила пятилетнюю девочку на глаза матери. Ребенок получил тяжелые травмы 4096
  10. ​В Сургуте три новые дороги соединят улицы Усольцева, Шидловского и Билецкого 3948

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика