Сургут и Сургутский район в годы Великой Отечественной войны

Всю войну при районном и сельских Советах депутатов трудящихся работали оборонные комиссии. Решая самые разные вопросы, они постоянно заботились о семьях военнослужащих. Вот один из отчетов Локосовской комиссии:

«… членами комиссии проведена сплошная проверка по обследованию семей фронтовиков. Выявлены их нужды, и часть их удовлетворена. Выдано: 264 метра мануфактуры, чулок, носков – 25 пар, обуви – 40 пар, отремонтировано обуви – 19 пар, выдано денежного пособия 5 семьям – 600 рублей.

Из средств от постановки спектаклей выдано 200 рублей инвалиду Отечественной войны тов. Лобанову Е.А. Все красноармейские семьи обеспечены посевными участками, а остронуждающимся выдано семенного картофеля 300 килограммов колхозами Нагорновским и Локосовским.

Председатель Локосовского сельского Совета Шилова

Председатель оборонной комиссии Скутин».

В начале сороковых годов в районе было 11 сельских Советов. На 1 января 1941 года в них было избрано 169 депутатов. На 1 января 1943 года остался 81 депутат, 88 человек ушли на фронт.

Анна Николаевна Шилова (Силина) работала председателем Локосовского сельского Совета в самые трудные годы войны.

Зиновий Трофимович Скутин – участник, инвалид Великой Отечественной войны. В 1945 году на его имя пришла телеграмма, подписанная Сталиным, со словами благодарности за помощь Красной Армии.

За боевые и трудовые заслуги З.Т. Скутин награжден 12-ю медалями и двумя орденами, в мирное время ему присвоено звание «Отличник народного образования». Фото: skmuseum.ru

Из воспоминаний З. Т. Скутина: «…мобилизовали в начале марта 1942 года, когда фашисты были уже на подступах к сердцу нашей Родины. За три месяца прошел подготовку в знаменитом военном лагере «Черемушки», где готовились солдаты разных военных специальностей. Я попал на Западный фронт под Москву радистом-связистом. И сразу же - на передовую. В те дни велись активные тяжелые бои под Москвой, главной целью было отвлечь силы противника от Сталинграда. В декабре 1942 года дивизию в срочном порядке перебросили под Ленинград на Волховский фронт. 12 января 1942 года – начало ожесточенных боев за прорыв блокады.

Бои за освобождение русской земли от захватчиков продолжались. В конце января 1943 года я под обстрелом шел по линии, чтобы соединить разрыв проводов, восстановить связь. Но до цели добраться не удалось – перебило обе ноги. В полевом госпитале ампутировали ногу и отправили в тыл. Более полугода лечился в разных госпиталях, и в августе 43-го выписался домой. Прибыл в Локосовскую среднюю школу, там проработал 34 года, до самой пенсии. Сначала был учителем, потом завучем, а с 1950 года – директором. Трудились все не ради наград, денег, регалий, а потому что иначе жить не могли, энтузиастов было много. И никогда не ныли. В работе заключалась вся жизнь. Все как один выходили на субботники, воскресники. Занимались заготовкой дров для яслей, клуба. Рыбачили, отправляли рыбу на фронт, выходили на сенокос всем гамузом, сажали и выкапывали картофель…».

Отличник народного образования Зиновий Трофимович Скутин четверть века подряд избирался депутатом Локосовского сельского совета, из них 20 лет был заместителем председателя Совета.

Имеет боевые медали и ордена Отечественной войны I и II степени.