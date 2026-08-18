Сбер и Группа Синара провелихакатон по применению генеративного искусственного интеллекта для решения задач промышленных предприятий

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Сбер и Группа Синара провели на площадке Технохаба Сбера в Екатеринбурге хакатон по применению генеративного искусственного интеллекта для решения задач промышленных предприятий. Мероприятие прошло в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного компаниями на выставке ИННОПРОМ-2026. Используя GigaChat, участники искали возможности для автоматизации реальных производственных и управленческих процессов. К хакатону присоединились около 30 человек: специалисты заводов «Калугапутьмаш», «Уралхиммаш» и «Уральские локомотивы», а также студенты УрФУ и УрГУПС. Техническая инфраструктура мероприятия развернулась на платформе GigaCowork.

Всего во время хакатона удалось сформировать более 40 инициатив по внедрению GenAI. Среди предложенных решений — интеллектуальный помощник для работы с производственными, складскими и финансовыми данными предприятия. Руководитель сможет сформулировать запрос в свободной форме, например попросить показать остатки на складе или сравнить плановые и фактические показатели. Система сама найдет нужные сведения, проанализирует их и представит результат в виде краткого ответа, таблицы и графика. По оценке команды, решение позволит сократить время подготовки отдельных отчетов с нескольких часов или дней до минуты и снизить нагрузку на ИТ-специалистов.

Еще одна команда разработала концепцию AI-агента для проверки конструкторской документации. Он сможет определять, правильно ли оформлены чертежи и другие технические документы. Сейчас среднее время ручной проверки одного документа составляет 1,5 часа. Предложенное решение позволит автоматизировать базовые проверки и поиск ошибок.

Отдельный кейс был посвящен подбору технологий сварки. Концепция предполагает анализ 3D-модели изделия, подбор подходящего технологического процесса по базе утвержденных решений, расчет норм расхода материалов и их сверку с фактическими данными. Решение поможет сократить время подготовки технологии и повысить точность расчетов.

Анна Салеева, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Жюри высоко оценило глубину проработки предложенных решений и функциональные возможности GigaChat. Проведенное мероприятие и глубокое погружение представителей группы компаний в контекст трансформации на базе GenAI создают прочную основу для масштабирования LLM-решений Сбера в периметре промышленных задач. Реализация наиболее перспективных GenAI-инициатив будет переведена в практическую фазу в закрытом контуре инфраструктуры компаний-участников».

Яков Коп, советник генерального директора Группы Синара по научно-техническому развитию:

«Хакатон объединил производственный опыт сотрудников предприятий Группы Синара, технологические компетенции Сбера и свежий взгляд студентов ведущих уральских вузов. Такой междисциплинарный формат создает среду, в которой отраслевые знания дополняются современными цифровыми инструментами, а идеи получают конкретное прикладное содержание. Для нас это не только поиск перспективных направлений применения генеративного искусственного интеллекта, но и возможность развивать культуру открытого взаимодействия, поддерживать профессиональный рост специалистов и вовлекать молодых инженеров в решение актуальных задач промышленности».

Erid:2SDnjcSq4HH

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