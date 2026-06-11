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Банк Уралсиб предлагает программу страхования «Защита денег» для физлиц – один полис защищает ваши деньги от злоумышленников на всех ваших картах в Уралсибе.

Страховка покрывает такие риски как:

незаконное списание денег с карты – в результате мошенничества, кражи карты или ее данных;

переводы мошенникам – если вы перевели деньги или сняли наличные для передачи мошенникам;

хищение наличных после снятия в банкомате или получения в кассе банка – путем грабежа или разбоя.

При оформлении полиса можно самостоятельно выбрать сумму страхования – от 100 000 до 500 000 рублей, а также срок – 6 или 12 месяцев. Полис может быть автоматически продлен после окончания срока действия.

Оформить страховой полис можно в любом удобном офисе Банка Уралсиб. Подробнее о тарифах и условиях программы «Защита денег» можно узнать на сайте банка.

Страховые услуги оказывает «Совкомбанк страхование» (АО). (Лицензии Банка России: СИ №1675 и другие). С подробным перечнем включенных в страховую программу рисков и объектов страхования, с ограничениями в страховом покрытии, исключениями из страхования, порядком определения страховой суммы и размера страховой выплаты (включая лимиты ответственности), а также с иными условиями страхования вы можете ознакомиться на сайте sovcomins.ru.

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ПАО « БАНК УРАЛСИБ»