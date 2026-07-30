В Югре открыт прием заявок на награждение знаком «Благотворитель Югры»

В Югре продолжается прием заявок на награждение специальным знаком «Благотворитель Югры». Награда присуждается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за вклад в развитие благотворительности, достижения и инициативы в этой сфере.

На получение знака могут претендовать организации и предприниматели, зарегистрированные в Югре и ведущие благотворительную деятельность не менее одного года. Речь идет о безвозмездной или льготной передаче имущества, денежных средств, выполнении работ, оказании услуг и других видах поддержки.

Ходатайства о награждении вправе направлять Общественная палата Югры, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, общественные объединения и другие организации, работающие на территории региона.

Заявку необходимо подать через информационный сервис «Единый Личный Кабинет Активиста» (elkanko.ru), приложив документы, подтверждающие благотворительную деятельность, а также фото-, видеоматериалы и публикации в СМИ при наличии.

Прием заявок продлится до 23:30 9 августа 2026 года. Если организация еще не зарегистрирована на платформе, необходимо предварительно пройти регистрацию. Срок модерации составляет три рабочих дня.

Конкурс проводится по пяти номинациям: «Благотворитель Югры — коммерческая организация», «Благотворитель Югры — лучший благотворительный проект», «Миссия — благотворитель Югры», «Благотворитель Югры — индивидуальный предприниматель» и «Благотворитель Югры — СВОи».